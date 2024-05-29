工作能力與外貌兼具卻成「大齡聖女」 妳要先放下初戀男友帶來的傷害

大齡聖女──告別初戀的痛

馨玲，四十二歲，沒結過婚，談過幾個男朋友，但都是無疾而終。她就是我們常常說起的「大齡聖（剩）女」的典型代表。馨玲無論容貌、氣質、工作能力⋯⋯各方面條件都還是不錯的，甚至，單從外貌上看，她好像不過三十來歲的年紀。

【排列操作】

第一步「起」：建立關係；釐清問題；收集信息；達成共識。

馨玲坦言：「我希望能夠擁有長久的伴侶關係。」

「交往的對象中，相處最長的時間是多久？」周老師問。

「五、六年的時間吧。」馨玲淡淡地答道。

「那前面談過多少男朋友？是很正式的那種。」周老師又問。

馨玲想了想，欲言又止，不好意思地捂著臉笑起來：「其實，我很想認真地去談戀愛，然後結婚。但是⋯⋯」

「但是，我都不認真。」周老師接話道：「我『想』認真，表示並沒有真的認真。我問的這個問題是很認真的，因為如果前面的每一任伴侶沒有得到承認那麼後面的伴侶都會跟隨前面的，交往一段時日然後就分開了。」

「我跟我的第一任男朋友，是非常認真的交往，但是是他跟我提出的分手。」馨玲黯然神傷，拿起紙巾擦眼淚。

「第一個男朋友提出的分手？妳很愛他？」

「因為他是我的初戀嘛，那個時候我什麼也不懂。他和我身邊的女性友人關係都很好，後來有一次我們一起旅遊的時候，他算是把我『強姦』了吧。」

馨玲又擦了擦眼睛，接著說：「後來，我們在一起以後，我覺得就這樣好好在一起吧。但是，我後來懷孕了。那年我二十一歲。我們都沒有做好準備，所以，就墮胎了。那時候，我也不敢跟爸爸媽媽說，也不能回家養身體，只好在我一個姊姊的宿舍裡住著。因為是吃藥拿掉的，第一次沒有拿乾淨，一直出血。剛開始的時候，他還能每天都來看我，四、五天以後，他就不怎麼來了。我聽我朋友說，他的前女友來找他，他們好像又在一起了。我聽完當時就懵了，當天晚上我就大出血，不敢跟家裡人說，我忍到第二天早上，自己叫了輛車，載我去醫院。當時，血一直流，我已經渾身沒力了，覺得我已經走到了死亡的邊緣。進了醫院，要輸血，要手術，需要家裡人簽字，我怕我父母擔心，不敢告訴他們，就找我一個朋友代簽。這一切，都是我自己面對，自己處理。在醫院住了幾天後，我就回家了。」

「妳沒有跟妳的父母說，是不想讓妳的父母為妳擔心。」周老師說道。

「我覺得這是一件醜事，太丟臉了，我沒臉跟我的父母說。」

「好，現在妳已經四十二歲了，妳準備好要擁有一個幸福的婚姻了嗎？」馨玲點頭。

第二步「承」：選擇代表；探索動力；詢問歷史；揭露真相。

周老師對馨玲：「請妳尋找代表者，代表：1.未來有可能建立長久婚姻的有緣男人；2.初戀男朋友；3.自己；4.墮胎的孩子；5.爸爸、媽媽。」（圖6-5）

馨玲的代表站在初戀男朋友代表的對面卻閉著眼睛不去看他。當初戀男朋友代表上前一步時，馨玲的代表就會退後一步。原本正面朝向馨玲的未來有緣男人的代表，此時也轉過身去，就這樣一直在原地徘徊。馨玲想了想說：「我覺得我爸爸對我的影響特別大，他說的話對我來說就像聖旨一樣。他說我應該結婚了，我就覺得我應該馬上找到男朋友。很多事都是這樣，只要我爸爸說了，我就必須要去照做。」

「好像的很多事，都是別人決定的。當我們沒有辦法為自己的決定負責的時候，我們就沒有辦法成為一個成年人，也就沒有辦法主宰自己的幸福。」周老師說道。

周老師對馨玲：「好，來，讓我們一起面對吧。」

第三步「轉」：尋找解決之道，朝向生命五大法則。

周老師把馨玲本人加入排列，首先面對初戀男朋友代表。

周老師示意馨玲看向初戀男朋友代表：「只要妳對他還有一份憤怒和怨恨，仍然一直覺得自己被他傷害了，那妳就沒有辦法對後來的這些戀愛對象全力以赴。」

「其實，我自己心裡非常清楚，我沒辦法報復他，我只是在心裡一直報復我自己。」馨玲面對初戀男朋友代表，無法停止哭泣。

「是的，是的，妳用懲罰自己的方式在報復他。」

「我現在依然很恨他。為了他，我差點把命都丟了。當時，我就一個信念，我一定要活下來，我不能為他而死。」馨玲抽泣著：「我父母把我養大，把我捧在手心裡，我卻差點被他害死。所以，我心裡真的一直很恨他。」馨玲放聲痛哭。

周老師讓馨玲媽媽的代表走到馨玲身後，抱住她，給她支援，對她說：「馨玲，妳被嚇到了。謝謝妳能活下來。我們不會責備妳，現在沒事了。妳不該一個人冒這麼大的危險。不管妳做了什麼事，不管妳犯了什麼錯，我們永遠都是妳爸媽。」

馨玲哭得上氣不接下氣，我讓她轉過身，被媽媽的代表抱著：「深呼吸。想像自己失血就快死掉的時候，媽媽都在抱著年輕時候的妳，我們吃了一點虧，做了一些傻事，但是我們活下來了。深呼吸，感覺現在是安全的。」

有了媽媽的支持，馨玲開始可以面對她的初戀男朋友代表。

馨玲流著淚，聲音發抖：「你知道嗎？當時我差點把命都丟了⋯⋯」

初戀男朋友代表看著她，慢慢低下頭：「對不起。」

過了一會兒，馨玲也慢慢軟化下來，跟著周老師的引導：「當時我對你很認真，很可惜我們做錯事了⋯⋯」

「我也有責任，我們都嚇到了。」

「你是我第一個男朋友，我們曾經彼此相愛過。很可惜我們分開了，我願意負起我的責任，我也把屬於你的責任還給你⋯⋯你在我的心裡永遠有一個位置。再見了，我祝你幸福。」

雙方握著雙手，看著彼此，告別了對方⋯⋯

面對完初戀男朋友代表，讓當事人為自己所做的負責後，周老師才進一步探索家庭動力，問起馨玲爸爸的狀況。

「我一直覺得我爸的一言一行都能左右我的神經。」馨玲說。

「所以，妳心裡只愛妳的爸爸，別的男人就只能做朋友，不可能進入夫妻關係。」

「嗯，我有一點點戀父。」

「不止一點點。」周老師笑道。

「我很小的時候就一直覺得，我要找一個像我爸一樣的男朋友。我爸年輕的時候很瀟灑的，他長得有點像周潤發。」馨玲笑了笑。

「在精神上，妳跟妳的爸爸就像伴侶一樣，但是心理上又覺得需要和這些男朋友們在一起。妳要從這裡走出來。」

「在我心裡深處，我經常會渴望，睡在我爸媽中間。」馨玲困惑地看著周老師。

「是的，妳要跟妳的爸爸在心理上說再見了。」周老師鄭重地說。

問到爺爺奶奶的情況，馨玲說，奶奶很早就去世了，她沒有見過。但具體什麼時候去世的，她爸爸也從沒提起過。為什麼會這樣，馨玲也不知道。

爸爸的代表早就已經轉到很遠的後面。周老師看了看，對馨玲說：「喔，原來如此，妳爸爸在深層裡，想跟隨妳的奶奶。妳怎麼可能嫁到別人家呢？如果妳離開家了，就沒有辦法再把爸爸留住。所以，妳要待在家裡面把爸爸拉回來。對奶奶的過世，他從來都沒有跟妳提起過，表示他還沒接受這個事實。」

我們加進一個奶奶的代表，父親的代表立即開始向奶奶移動，最後靠近奶奶身邊，但卻不願意看奶奶（圖6-6）。

周老師引導馨玲面對他們說：「爸爸，我沒有想到，你是這麼地愛奶奶。奶奶，我連您是怎麼死的都不知道，爸爸從來沒有告訴我。」此時，爸爸的代表哭泣著向奶奶跪下來。

「也許是奶奶死得太突然了。」周老師繼續引導馨玲對爸爸說：「爸爸，我會陪著你為奶奶做一些好事的。」說著，馨玲跪下來，給奶奶磕了三個頭。

「爸爸，我也看到奶奶了。求求你接受奶奶的過世。」馨玲在引導下跪到父親身旁，拉著父親的手臂，勸說著。但是，馨玲的父親，無論如何不願意看向自己的母親。馨玲急得又哭起來。

「奶奶，我是您的後代。現在我看到您了。我會陪爸爸為您做一些好事。」周老師引導馨玲說出這些話後，幫奶奶的代表整理好姿勢衣物，讓她安詳地躺著。爸爸很難過，慢慢看著奶奶哭泣著（圖6-7）。

「我要回到我自己了。」我引導馨玲，並告訴她：「做妳自己，不要代替爸爸的位置。做一個女兒和孫女能做的事。」

接著馨玲走到媽媽的代表面前，她跪在媽媽面前說：「媽媽，對不起。我沒把妳放在眼裡，卻把自己的生活搞得一團糟。原諒我對妳的批判，原諒我很想取代妳，覺得妳不夠好。我重新尊重妳是我媽媽。」（圖6-8）

這時，媽媽的代表走上前，伸出雙手擁抱因慚愧而啜泣的馨玲。馨玲也緊緊抱住了媽媽。過了一會兒，馨玲突然問道：「那我爸爸怎麼辦？」

看馨玲眼中仍有不捨，周老師對她說：「當妳的爸爸不能接受奶奶過世的事實，心裡就會有一股力量想要跟隨。如果未來真能如他所願，也未必不是一件好事。所以妳要尊重他的決定，這是他想要的。但是如果妳一直想把他抓住，這個時候妳就沒有辦法找到自己的幸福。而將來妳父親臨走的時候，他的心願也不能圓滿。他的心願就是希望能夠看到他的兒女活得幸福。所以妳的責任就是要讓自己幸福，這個時候妳的爸爸不管是否過世，他才會真的安心。」

馨玲轉身對爸爸說：「爸爸，如果你要離開，我尊重你的決定。但是我會讓自己幸福。我絕對會讓我自己幸福來報答你。現在我不會再抓住你了，謝謝你。」說完這些話，她給爸爸鞠了三個躬。「還有，妳自己有幾個墮胎的小孩，妳已開始為他們做一些紀念的事情了，那非常好。這些前任伴侶妳要對他們表示尊敬，每一個前任都要在心裡給他們一個位置。」

馨玲轉身面對四個前任男朋友一一鞠躬，並對他們說：「我向你們道歉。我沒有真心想和你們在一起，只是利用你們來陪我。對不起。我祝福你們，希望你們都可以過得幸福。」馨玲真誠地說。（圖6-9）

這時，未來有緣人的代表表示：「剛剛在她承認前任男朋友位置時，對她開始有了一點點感覺。但是覺得她自己心裡也要調適。」

馨玲對未來有緣人說：「我願意全力以赴，為我們未來長久的幸福，我願意負起自己的責任。」（圖6-10）

未來有緣人慢慢向馨玲移動，馨玲也緩緩靠近未來有緣人。當他們終於擁抱在一起時，馨玲靠在未來有緣人的肩頭，哭泣起來。

「不要哭，不要哭。」周老師提醒，「不要把未來有緣人當成又一個爸爸。」馨玲抽泣了一會兒，鎮定下來。

「用自己的眼淚吸引來的男人，吸引來的都是爸爸。所以，快樂一點，看著未來的有緣人。跟他打招呼，你好，讓你久等了⋯⋯」

馨玲抬起頭，平靜了下來，一抹自信的微笑，如實地看見這位有緣人，真正地看到他了。

然後兩人深情相望許久，慢慢地再次靠向彼此，最後擁抱對方⋯⋯排列告一段落。

第四步「合」：扣回主題；內化過程；回家之後；行動建議。

周老師邀請馨玲坐回身邊，總結囑咐她：「把自己整理好。第一個關鍵在於自己的心。我願意為自己的幸福負責，無論經歷多少困難，我都要讓自己幸福。只有這樣，才是對爸爸最大的愛與感恩。還有，就是陪爸爸為奶奶做一些好事，也為妳墮胎的孩子做一些好事。把妳的聰明轉成智慧，把智慧轉成勇氣和行動。好嗎？」馨玲點點頭，眼睛放出光芒。

「好了，祝福妳。」

【案例解析】

圖為《家族系統排列：核心原理與實務》書封。心靈工坊提供

透過馨玲的個案，我們應當能夠清楚地瞭解，馨玲之所以成為「大齡剩女」的家庭動力與心理動力。首先，她想要拯救自己的父親，不尊重自己的母親，這樣的愛明顯違背了序位法則。如果想要改變，那麼首先她需要回到女兒的序位上，尊重父親和母親之間的關係。

再者，她與前任伴侶的糾結尚未和解，這部分五大法則都牽涉到了。對於所有的前任伴侶，在自己的心裡，都應當給予承認，並給他們每人一個位置，並調整不公平的對待，表達情緒，面對事實，然後和過去的關係和解，讓過去成為過去。

最後，墮胎的孩子也是影響她難以進入婚姻的動力，尤其第一個孩子拿掉時的恐懼與自責，罪惡感的經驗阻止她進入真正的婚姻。唯有願意負起墮胎的責任與罪惡，在心中給每個孩子一個位置，才能重新邁向幸福。

※本文為心靈工坊出版的《家族系統排列：核心原理與實務》，未經同意請勿轉載。