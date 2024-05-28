任何刻意為之的冥想都不是真實的 不可避免將導致欺騙與幻覺

1973年9月14日

那天晚上在林間散步時，我們路過白色大房子附近的一片橙園。跨過柵欄一進入到園區裡，立即感受到一股強烈的靜謐與詳和。萬物沒有任何動靜。穿過樹林把腳踏在地上似乎都是一種冒犯；開口說話甚至呼吸也是褻瀆。巨大的紅杉徹底靜止不動，美國原住民稱它們為「靜默者」，而現在它們真的非常沉默。甚至連狗都不追兔子了。你靜靜站著幾乎不敢呼吸；你感覺自己像個貿然闖入的不速之客，因為先前你們一直在談笑風生，踏入這片樹林時並不知道那裡竟然會有意想不到的賜福。心跳不再那麼快速了，你驚歎地說不出話來。它是這整片區域的中心點。現在你每回走進那個區域，都能感受到那股美與寧靜、一種奇特的靜謐感。你什麼時候來，它都在那裡，飽滿，豐盈，難以名狀。

圖為《生命之美：克里希那穆提最後的心靈日記》書封。心靈工坊提供

任何刻意為之的冥想都不是真實的；永遠不可能是。刻意冥想絕不是真正的靜定。它必須自然出現；它不接受邀約。冥想不是心智、欲望或追求禪悅的遊戲。任何試圖冥想的行為都是對它的否定。

你所能做的只是對思想和行為保持覺知，其他的都不重要。觀察、聆聽就是你要做的事，這裡面是沒有獎勵和懲罰的──技巧就在於觀察和聆聽而已。任何形式化的冥想都不可避免地將導致欺騙與幻覺，因為欲望會蒙蔽人的雙眼。

這真是一個美麗的夜晚，春天的柔光布滿了大地。

※本文為心靈工坊出版的《生命之美：克里希那穆提最後的心靈日記》，未經同意請勿轉載。