快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

任何刻意為之的冥想都不是真實的 不可避免將導致欺騙與幻覺

心靈工坊／ 文．克里希那穆提
冥想示意圖，非文中當事人。圖／ingimage
冥想示意圖，非文中當事人。圖／ingimage

1973年9月14日

那天晚上在林間散步時，我們路過白色大房子附近的一片橙園。跨過柵欄一進入到園區裡，立即感受到一股強烈的靜謐與詳和。萬物沒有任何動靜。穿過樹林把腳踏在地上似乎都是一種冒犯；開口說話甚至呼吸也是褻瀆。巨大的紅杉徹底靜止不動，美國原住民稱它們為「靜默者」，而現在它們真的非常沉默。甚至連狗都不追兔子了。你靜靜站著幾乎不敢呼吸；你感覺自己像個貿然闖入的不速之客，因為先前你們一直在談笑風生，踏入這片樹林時並不知道那裡竟然會有意想不到的賜福。心跳不再那麼快速了，你驚歎地說不出話來。它是這整片區域的中心點。現在你每回走進那個區域，都能感受到那股美與寧靜、一種奇特的靜謐感。你什麼時候來，它都在那裡，飽滿，豐盈，難以名狀。

圖為《生命之美：克里希那穆提最後的心靈日記》書封。心靈工坊提供
圖為《生命之美：克里希那穆提最後的心靈日記》書封。心靈工坊提供

任何刻意為之的冥想都不是真實的；永遠不可能是。刻意冥想絕不是真正的靜定。它必須自然出現；它不接受邀約。冥想不是心智、欲望或追求禪悅的遊戲。任何試圖冥想的行為都是對它的否定。

你所能做的只是對思想和行為保持覺知，其他的都不重要。觀察、聆聽就是你要做的事，這裡面是沒有獎勵和懲罰的──技巧就在於觀察和聆聽而已。任何形式化的冥想都不可避免地將導致欺騙與幻覺，因為欲望會蒙蔽人的雙眼。

這真是一個美麗的夜晚，春天的柔光布滿了大地。

※本文為心靈工坊出版的《生命之美：克里希那穆提最後的心靈日記》，未經同意請勿轉載。

冥想 心靈工坊

相關新聞

任何刻意為之的冥想都不是真實的 不可避免將導致欺騙與幻覺

任何刻意為之的冥想都不是真實的；永遠不可能是。刻意冥想絕不是真正的靜定。它必須自然出現；它不接受邀約。冥想不是心智、欲望或追求禪悅的遊戲。任何試圖冥想的行為都是對它的否定。

男友老愛偷看日記和手機…5步驟教你和另一半劃清心理界限

當小媗第一次遇見阿翔時，被他的風度和迷人的笑容所吸引。然而，隨著時間的推移，小媗開始意識到這段感情並不是她想要的……

明明收入不少卻「無意識把錢花完」？你和父母的關係 決定你和金錢的關係

我最近發現我們每個人跟錢的關係其實背後牽涉到非常多心理的狀態與因素。其中一個很重要的是：從小你的需求如何被回應，很可能會影響你和錢的關係。

從《鬼滅之刃》無慘的故事看台中捷運隨機砍人事件 24個徵兆幫你識別身邊的反社會人格

什麼樣的心態會讓一個人變得像《鬼滅之刃》中的鬼舞辻無慘那麼殘暴呢？台中捷運發生的隨機砍人案件，讓人不禁聯想到這個問題。專業諮商心理師林萃芬在其著作《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》中指出，深受大人小孩喜愛的《鬼滅之刃》動漫中，各式各樣的鬼與現實生活中的暴力份子有許多相似之處。最殘酷的鬼大概非「鬼舞辻無慘」莫屬，不但人類怕他，鬼也怕他，甚至連他輸血培育的十二鬼月都對他畏懼。令人好奇的是，如此殘暴的鬼是怎麼養成的？

「如果你能暫時活下來，你想做什麼？」…從癌症到死亡 醫者如何看待生命中不可避免的苦難功課？

你是否曾想過，當我們的靈魂隨著科技進步而改變時，人性會發生什麼樣的變化？癌症是老化的細胞壞了，突變了。人類在二十一世紀的心靈是否也突變了？面臨更多的新科技、更普及的人工智慧，將來的醫療生態更加多元化，人類互信互愛的美德將因此更加面臨嚴峻的挑戰，因為人性、靈性不見了，被科技取代了。世界的事情與環境都發生突變或巨大的變革，變得更多元、步調更快，我們應該如何對應？

末期癌症「選擇」活得好或是活得久？揭開醫生不說的癌症忠告

末期癌症治療及照顧是一重要議題。大量健保資源被用於難以治癒的惡性疾病，支出不斷增長。馬偕醫學院臨床教授張明志在《隨時放得下的功課》中指出，延長生命需要更多用藥、門診、高科技檢查和住院次數。治療選項多樣，包括傳統手術、化學治療、同位素治療、幹細胞移植、放射治療等等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。