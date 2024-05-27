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男友老愛偷看日記和手機…5步驟教你和另一半劃清心理界限

看見心理／ 簡綾萱（實習心理師）
示意圖，非當事人及事物。 圖／ingimage
示意圖，非當事人及事物。 圖／ingimage

當小媗第一次遇見阿翔時，被他的風度和迷人的笑容所吸引。然而，隨著時間的推移，小媗開始意識到這段感情並不是她想要的……

每當小媗試圖表達自己的意見或情感時，阿翔總是會以輕蔑的口氣回應，甚至會批評她的外表、行為。小媗原本自信的心情逐漸被削弱，她開始懷疑自己的價值和能力。更糟糕的是，阿翔總是無視小媗的個人空間和隱私。他經常在她不知情的情況下進入她的房間，閱讀她的私人日記和手機訊息。

小媗感到自己失去了對自己生活的控制權，她的個人界限被侵犯得無法自由呼吸。當小媗試圖和阿翔談論這些問題時，他總是否認自己的行為，甚至把錯誤歸咎於小媗，並威脅著如果離開他，他會做出糟糕的事情。小媗感到十分恐懼，不知道該如何應對這種情況，心理界限被侵犯得無法逃脫。

心理界限是指個人與外界一切的心理、情感和情緒上的分界線。這條線有助於個人確立自我身份、保護心靈健康，並在人際互動中建立舒服的互動關係。心理界限的建立和維護會來自於個人的價值觀、需求和經歷，簡單來說，他可以幫助人們識別何時該說不跟要如何說不，保護自己免受精神壓力和情緒創傷的影響。

每個人的心理界限都是獨一無二的，心理界限的種類包括：

個人界限（與自己的關係）

譬如小華堅持22點是必須到家的時間，才能好好休息。

人際界限（與他人的關係）

譬如當有人站得離自己過度靠近，會感到不舒服和尷尬。

文化界限（與社會和文化的關係）

譬如過年時要一起圍爐吃團圓飯，是只有家人的場合，朋友不能來。

維護心理界限對於心理健康至關重要。它可以幫助人們建立健康的人際關係，確保個人的需求和感受得到尊重和理解。當心理界限被侵犯時，個人可能會感受到焦慮、壓力和無助，甚至導致情感和心理上的創傷。

如何在關係中劃下自己的心理界限？

首先，我們要了解自己的需求、喜好和價值觀。這樣做可以幫助你確定哪些行為或情況是對你有益的，哪些是不利於你的。EX：小媗認為房間是私人的空間，除非經過自己的同意或允許，不然任何人都不能進入。

第二，需要學習如何清晰地表達「這條界限對於自己是至關重要的」。使用明確的語言和溝通方式告訴他人你的需求和限制，讓他們知道你的界限在哪裡。EX：小媗可以傳達，「房間是我個人的空間，若你希望進去，請務必先詢問過我，否則我會覺得不太舒服」。

第三，學會拒絕那些不符合你需求或價值觀的請求是很重要的，不要因為害怕拒絕他人而放棄自己的界限。EX：對小媗而言，面對恐怖情人時，感到害怕是很正常的反應，因為這樣的人可能會展現控制、威脅或操控行為。然而，學會說「不」並拒絕不合適的請求是保護自己的重要方式，可以的話，提前準備事先想好要說的話，並堅持自己的立場。

第四，學會接受支持和幫助。如果你的界限被侵犯了，不要害怕尋求支持和幫助。與信任的人分享你的感受和困擾，並尋求建議和支持。如果感到威脅或身心受到傷害，必須立即尋求幫助並保護自己的安全，包括報警、與家人或朋友聯繫，或是尋求專業的心理支持。

最後，最重要的是要保護跟看重自己的心理健康。如果一段關係不斷侵犯你的界限，請慎思的考慮是否需要結束這段關係，以保護自己免受進一步的傷害。若是有無法放下的理由與念頭，也是很重要的感受，可以整理後與心理師或信任的對象共同討論這個感覺。

請記得，維護心理界限並不意味著孤立或拒絕與他人建立關係。相反，它為健康的人際互動提供了基礎，讓我們能夠與他人建立真誠的連結。學會理解、維護和尊重自己和他人的心理界限，是實現心理健康和幸福重要一步。期許我們都能透過心理界限的概念，在人際關係中建立更有意義的連結。

本文出自看見心理「保護你的心靈疆域：如何維護自己的心理界限」，未經同意禁止轉載。

價值觀 情緒

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