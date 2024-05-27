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家有愛奇兒 天使心講座助照顧者提升心理韌性

中央社／ 台北27日電

新生命降臨是歡喜，但家有愛奇兒（身心障礙兒），照顧者肩負重擔前行，身心狀態容易被忽視。天使心家族將於7月5日舉行分享會，心理專家、資深照顧家長共助提升心理韌性。

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，長期接受服務的愛奇兒家長高介仲今天透過新聞稿表示，女兒在出生僅12天，感染病毒性腦炎，最後罹患腦性麻痺，他和太太感到椎心之痛，對未來也是一片茫然。

高介仲說，幸好在經過天使心家族的服務後，慢慢走出幽谷，有了更堅韌的心理素質，面對身為愛奇兒父母在生活中的各種挑戰，從被助到助人，他開始熱心參與活動，服務更多家庭，從人助、自助到成為助人者。

對愛奇兒父母而言，「走出來」並不是容易的事。天使心家族社會福利基金會創辦人蕭雅雯和林照程認為，父母先走出來，孩子才有希望，從認識並承認孩子特質與狀態，到直面需求說出口，開始願意走出家門參與外界活動，甚至勇於分享自身經驗。

天使心家族基金會將於7月5日舉辦服務經驗分享座談會，線上報名仍有名額，將探討如何照顧身心障礙者家庭父母心靈健康，心理治療與心理劇領域博士賴念華，及4名長年照顧愛奇兒的資深家長，透過服務經驗的深入分享及專家交流，提升愛奇兒父母心理韌性。

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