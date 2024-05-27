從《鬼滅之刃》無慘的故事看台中捷運隨機砍人事件 24個徵兆幫你識別身邊的反社會人格

什麼樣的心態會讓一個人變得像《鬼滅之刃》中的鬼舞辻無慘那麼殘暴呢？台中捷運發生的隨機砍人案件，讓人不禁聯想到這個問題。專業諮商心理師林萃芬在其著作《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》中指出，深受大人小孩喜愛的《鬼滅之刃》動漫中，各式各樣的鬼與現實生活中的暴力份子有許多相似之處。最殘酷的鬼大概非「鬼舞辻無慘」莫屬，不但人類怕他，鬼也怕他，甚至連他輸血培育的十二鬼月都對他畏懼。令人好奇的是，如此殘暴的鬼是怎麼養成的？

鬼舞辻無慘的成長故事

「鬼舞辻無慘」出身於平安時代的富裕家庭，但從小體弱多病，青少年時期更罹患絕症。一次誤殺醫師的經歷，讓他意外轉變成為了鬼。成為鬼後，無慘獲得了超長壽命和非凡能力，卻也必須以人血為生，且懼怕日光和紫藤花。為克服弱點，無慘創造了十二鬼月。透過自身的血液，他操縱十二鬼月為他尋找「青色彼岸花」以解除日光的威脅，並命令他們對抗鬼殺隊，完成各項任務。無慘的故事反映出，童年的創傷經歷和扭曲的價值觀，可能是造就一個殘暴個體的主因。社會若能及早關注並協助高風險族群，或許就能避免悲劇的發生。

無差別殺人的惡鬼

「鬼舞辻無慘」常常混在人群中，隨意剝奪別人的生命，也很符合無差別殺人施暴者的特質。現實世界中，會任意殺害陌生人的施暴者，對於受害者是誰往往不在乎，施暴前他們的情緒是極度的焦躁不安，內心充滿憤恨，卻又無法用語言表達或是緩和自己的心情，因此當他們找到代罪羔羊時，容易變得狂亂亢奮，進而出手攻擊。

一般嚴重的暴行都有潛在形成的因素，譬如，父母或師長常常用語言或肢體暴力羞辱孩子，損傷其自尊；或是父母習慣用物質滿足孩子，在情感上卻很少給予溫暖關懷；或是孩子在學校遭受嚴重霸淩等；一旦形成暴力人格特質，就會對別人宣洩敵意，而不會自我檢討。因此，想要減少暴力人格特質的形成，必須重視情緒教育，父母要做孩子的情緒教練。當一個人可以適時的表達和紓解情緒，自然不會訴諸暴力。

周遭有像「鬼舞辻無慘」一樣的反社會人格嗎？

曾經有國外研究指出，每二十五個人中，就可能有一個人是反社會人格。這聽起來或許難以置信，但事實上，許多反社會人格者就隱藏在我們周圍，甚至可能是我們的親人或同事。在進行感情諮商時，我發現許多當事人描述的情人或伴侶行為都很像反社會人格。同樣地，企業中的一些不良同事也可能是反社會人格，例如盜領顧客的銀行資金去投資、挪用銀行資金借錢給炒股主力賺利息、報假帳私吞公司資產，或是利用公司制度的漏洞謀取利益。有當事人問過我：沒有殺人也是反社會人格嗎？答案是肯定的。沒有犯罪，不代表沒有反社會傾向，沒有殺人，也不代表就不是反社會人格。即使就讀知名學府或事業成功的人，也可能有反社會傾向。

【測驗】不妨記在腦中，看看周遭「是」、「否」有人符合多項描述。如果有的話，最好保持距離，避免進一步交往，以免人身安全和財物受到損害。

(01)跟父母的關係很疏離，覺得自己跟父母沒有什麼話好說的。 (02)學生時代缺乏完成學業的動機，不斷的曠課，有逃學習慣。 (03)學生時代曾經違反校規，離開學校後為了生存，也曾經從事犯罪違法的行為。 (04)對別人細微的情緒變化非常敏感，特別會區分對方是強者還是弱者，一旦知道對方是弱者，會毫不留情欺負弱者。 (05)渾身散發著過度的自信，總是認為自己比別人更聰明、更有能力。 (06)會說謊、偽裝、隱藏真實的面目，認為這樣做只是達到目的之手段而已。 (07)嘴巴上常常說「真的很感謝你」，但行為上卻是忘恩負義、過河拆橋的。 (08)表面上善體人意、為對方著想，但行為上卻侵占別人的財務、權益，或是把自己要負的責任推給對方。 (09)很敢於對別人提出誇張過分的要求，而不會覺得有任何不好意思，只在意自己有沒有獲得利益。 (10)會長時間和別人維持眼神接觸，甚至是長時間怒目瞪視對方。 (11)為了追求一時的興奮感，會對公共場所做出破壞性的行為。 (12)常常會感到很無聊，想要出去外面找點樂子。 (13)當周遭人認為他是「不可靠、 不誠實、不誠懇」的時候，他也不會對自己的不當行為感到懊悔或羞恥。 (14)喜歡控制、操弄別人，精於算計利益，會在不知不覺中把別人的金錢變成自己的。 (15)奪取別人的財產後，既不會有心理壓力，也沒有罪惡感，反而認為是對方自己願意的，或是對方不夠聰明。 (16)不信任周遭人，總覺得有人會陷害他，只相信自己。 (17)會合理化自己的報復心理，會認為這是被害人造成的，對方應得的報應。 (18)明明知道講什麼話會傷害對方，卻偏愛說些刺傷人心、踐踏對方自尊的話。 (19)有溝通不良的問題，當他感覺被人拒絕，就會產生報復行為，想讓對方受到傷害。 (20)常常用語言威脅別人，或是用行為威嚇別人。 (21)當別人形容他是狠角色，反而會感到驕傲，覺得自己是有力量的，別人是膽小的。 (22)會跟攻擊性高的同伴為伍，認為這樣才能保護自己。 (23)人際互動時會挑撥離間，讓團體中其他人互相仇視彼此，或是無中生有誣陷毀謗別人的名譽。 (24)會把內心負向的情緒遷怒到動物身上，喜歡看動物慢慢被虐殺而死的過程。

圖為《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》書封。時報出版提供

上面這二十四題，基本上都是反社會人格的行為模式跟人格特質，所以，越多「是」，就表示有越多反社會人格的特質，需要做好安全措施，盡可能不要激怒跟挑釁對方，避免升高對方的防衛，必要時要尋求公權力的協助。

※本文節錄自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。