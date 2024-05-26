「如果你能暫時活下來，你想做什麼？」…從癌症到死亡 醫者如何看待生命中不可避免的苦難功課？

你是否曾想過，當我們的靈魂隨著科技進步而改變時，人性會發生什麼樣的變化？癌症是老化的細胞壞了，突變了。人類在二十一世紀的心靈是否也突變了？面臨更多的新科技、更普及的人工智慧，將來的醫療生態更加多元化，人類互信互愛的美德將因此更加面臨嚴峻的挑戰，因為人性、靈性不見了，被科技取代了。世界的事情與環境都發生突變或巨大的變革，變得更多元、步調更快，我們應該如何對應？馬偕醫學院臨床教授張明志在《隨時放得下的功課》（時報出版）一書中提到，假若一輩子就這樣生病死了，我們有學到什麼呢？死亡是人生的必然，是很大的功課，可以學習很多。人生的目標在於有沒有把功課做好，而不是風光一輩子。

生命的盡頭是永恆，而知識的盡頭卻是死亡。科學家喜歡創新，扮演上帝的角色，就像魔法師一樣。他們利用創新的事物來換取商業利益，進而影響政治，最終的結果往往是死亡在盡頭等待。我們看到，醫學和生命科學也是如此。複製生物和基因改造，這些除了滿足好奇心，還帶來了巨大的商業利益，說白了，就是賺大錢。

延長生命背後的意義，是失能殘破的餘生

於是，人們開始逃避死亡。儘管醫生如何告知，很多人還是相信人類可以突破醫學的極限。因此，有些人的死亡過程變得漫長。過去幾個星期內會死亡的病人，如今可能延續很多年。雖然這樣有意義地延長了生命，但生活品質呢？臥床不起、依靠呼吸器，或者住在加護病房。這些耗費大量金錢換取的生命，背後又意味著什麼？他們的餘生，多半是失能、殘破的。他們感恩了嗎？悟道了嗎？更加認識神了嗎？還是每天擔心病情惡化、復發，或死亡的降臨？

面對生死難以抉擇，永遠無法做好準備

病人問：「醫生，救救我，我還不想死！」

醫生問：「那你什麼時候願意死？」

病人答：「無論如何，我都不想死。」

醫生又問：「如果你能暫時活下來，你想做什麼？」

病人說：「我還有很多事要做，還沒好好享受生活。」

醫生問：「舉個例子，有什麼事是你想完成的呢？從最重要的到不太重要的，列出你的願望清單？」

病人沉默了……然後說：「死亡很可怕，我不知道該列什麼。我永遠都不可能準備好……。」

活錯方向等於白活一場，原地打轉也無妨

如果活錯了方向，就等於白白過了一生。有些人認為，即使在原地打轉，看看風景也無妨。也許有人一覺醒來，才發現自己走錯了路，就像一場夢，但最終會有醒悟的時候。無論是疾病、治療、復發、痊癒還是死亡，這些都是救贖的過程。生病不是罪過，死亡也不是罪過。通過生病，我們才會明白人類的渺小，才會珍惜每一天平安的日子，明白我們多麼需要他人的幫助，需要風調雨順的環境。死亡只是考驗結束的一部分，不是及格或不及格，也不是獎勵或懲罰。死亡只是生命樂章的結尾，是另一段旅程的開始。

一輩子沒做壞事，行善卻常無言以對

回顧我們的病人，他們常常說自己一輩子沒做什麼壞事，為什麼會遭受這樣的病痛折磨。我在一些早期的著作中都有提到這個問題，但當我反問他們：「你做了哪些好事，比別人特別好呢？」這時，他們通常無言以對。不做壞事，這沒錯，很多人都遵守法律，但要積極行善，就看個人的修養和對國家社會的貢獻了。很多人其實有很大的進步空間，但可惜的是，他們沒有認真去實踐。

圖為《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分》書封。時報出版提供

心存善念即成神影，早聞真理死亦無憾

應該這麼說，我們心中存有善念，內心有至高無上的神或宇宙的創造者，我們至善的心本來就是神的一部分。我們也有神的影子，我們行善是本著初心，並不是刻意去討好任何神靈。早上聽到了真理，即使晚上死去也無憾。我們完成了人生的任務，在這一生中，做鹽做光，為社會盡力。當我們的任務完成了，就成就了更高的境界。這是一個圓滿的過程，是歡喜接受的能量轉換，是永恆的變化和重生。

※本文節錄自《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。