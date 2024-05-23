你有過「說一半、留一半」的溝通經驗嗎？心理師解析4個練習步驟提升溝通品質

你身邊有沒有這樣的朋友或家人呢？他們總是喜歡說話說一半、留一半，或者明明心裡不舒服卻還是強顏歡笑。明明心裡有話想說，卻遲遲不敢開口；或者表面上說著一套，內心卻想著另一套。這種「嘴巴說的話」與「心中的期待」不一致，很多時候，我們都會不自覺地陷入「曖昧溝通」的困境。

專業諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》中指出，我們總是期待對方能夠讀懂我們的心思，猜到我們沒有說出口的那部分話，卻忽略了對方並非我們肚子裡的蛔蟲。久而久之，這種不完整、需要揣摩的溝通方式，就成了導致誤會和矛盾的溫床。曾經遇過一對夫妻朋友，因為「曖昧溝通」而導致多年婚姻衝突不斷。

妻子暗自流淚，丈夫卻安心回家

有一次和妻子聊天，妻子很難過地說，多年前她剛生產完，丈夫卻把她一個人丟在醫院，自己回家休息。聽到這裡，你是不是會覺得丈夫很不體貼，怎麼沒有留在醫院照顧妻子呢？等到了解事情的全貌之後，才發現其實是「曖昧溝通」導致了雙方的誤解。當時的對話是這樣的：妻子剛生完孩子，問在一旁陪伴的丈夫說：「你累了吧！要不要回去休息？」丈夫聽了，就反問妻子：「你確定嗎？」妻子肯定地回答：「我確定，你在這裡也幫不上忙，醫護人員都比你會照顧我。」丈夫覺得妻子的說法很有道理，就安心地回家休息了。哪裡知道，他一離開，妻子就在醫院裡暗自流淚。

妻子盼表達愛意，丈夫卻誤解訊息

事實上，妻子的內心希望丈夫聽到自己的回覆後，能立刻表達愛意，說：「辛苦你了，累的人是你。要不要休息一下，需要我做什麼嗎？」但沒想到丈夫的回應和她預期的完全不同。另一句常常聽到的「曖昧溝通」是：「看你的誠意。」因為訊息不完整，不管對方多麼努力表現誠意，都可能被認為「誠意不夠」，最後雙方不歡而散。

洞悉6種曖昧說話方式，保護自己不受影響

了解不同的說話方式，不是為了批評對方，而是為了洞悉對方的心理思考邏輯。一方面保護自己，不受對方的言語影響；另一方面，也能清楚表達自己的意思，澄清訊息後再回應對方，這樣才不會耗損彼此的心理能量。心理學家柏恩在《人玩的遊戲》（Games People Play）這本書中，生動而傳神地列舉了6種常見的曖昧說話方式：

1、「動作發洩」的說話方式（Up roar）

有些人不愉快或生氣時，不會直接表達內心的不滿。他們會繃著臉，說：「沒什麼啦！我哪有生氣。」或者用不耐煩的語氣說：「算了，算了！不跟你計較。」同時還會製造乒乒乓乓的巨響。

2、「打我罵我」的說話方式（Kick me）

有些人喜歡用可憐兮兮的語調問別人：「你一定不會喜歡我，對不對？」、「你一定覺得我能力很差，對不對？」這讓被問的人不知如何回答。常用「打我罵我」說話方式的人，也會在工作時否定自己的能力：「全部都是我的錯，你儘管罵我好了。」彷彿聽到別人罵他，他就會覺得好過一點。

3、「是的，不過」的說話方式（Yes, but）

有些人會先假裝接受別人的意見：「我覺得你的意見很好……」，然後再否決：「不過，實際執行起來，會有很多難題……」其實，如果他真的認為對方的意見很好，就不會全盤否決，而是會提出一些建議供對方參考。這種人在說話過程中，常常使用「不過」、「可是」、「但是」等否定詞，行事作風往往喜歡「壓倒對方」，不容易認同別人的做法。

4、「逮到把柄」的說話方式（Now I’ve got you）

有些人特別愛刺探別人的隱私，會用神祕的語氣說：「我知道你的祕密喔！」或用審判長的語調說：「你有哪些毛病，我還會不知道嗎？」甚至用警察抓小偷的口氣說：「你那點小把戲，逃得出我的眼睛嗎？」其實，他們內心深處最怕被抓到缺點、看出弱點，為了自保，乾脆先下手為強，揭露別人的錯誤。

5、「要不是因為你」的說話方式（If it weren’t you）

有些人總是把責任推給別人：「要不是你動作那麼慢，我們也不會遲到。」或是把過錯歸咎給別人：「要不是你那麼笨，事情也不會搞砸。」甚至把自己事業不如意的責任歸因到伴侶身上：「要不是為了你，我早就飛黃騰達。」總之，一旦出錯，全都是別人的錯，自己一點錯都沒有。

6、「看我多努力」的說話方式（Look how hard I’ve tried）

有些人很怕被發現「沒事幹」，一旦有人問他：「最近在忙些什麼？」他就會立刻表現得很忙，急忙說：「我現在要做這、做那，沒時間跟你說話。」或者在分配工作時說：「我還有很多事情要忙。」「我還有很多報告要看。」這樣別人自然不敢給他分配工作。

熟悉的曖昧溝通，長期會導致誤解

上面這6種「曖昧溝通」的說話方式是否很熟悉，好像曾經在哪裡聽過？事實上，我們每個人都會不自覺地使用這些方式，有時是因為自我壓抑，有時是為了達到目的，有時是基於情緒抒發，有時是為了自我保護。林萃芬指出，這些溝通方式反映了人們在面對壓力、責任和情感時，常採取的迂迴策略，而非直接、坦誠的交流。這些方式雖然能在短期內緩解壓力或避免衝突，但長期來看，卻會導致人際關係的誤解和緊張。理解並改善這些溝通方式，有助於建立更健康和真誠的人際關係。

換個說法：改變「曖昧溝通」的說話方式

由於「曖昧溝通」容易累積負面情緒並導致不良結果，因此不利於正向溝通。要改變這種溝通方式，首先要增進自我覺察，觀察自己為何偏愛某種說話方式。其次，鼓勵自己清楚表達內心的想法和感受，了解「真正想要的是什麼」以及「不舒服的地方是什麼」。接著，練習說出需求和期望，體驗自我力量。最後，重新建構新的經驗，將重心放在下一步要做什麼，嘗試不同的方法與改變。舉例來說，如果總是勉強答應同事的請求，心中不願意卻口頭上答應，並發出不快的聲音，可以依照上述步驟改變這種溝通方式引導自己改變「曖昧溝通」的說話方式。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供

先了解自己需求，再坦誠表達困難

先了解自己的想法：「工作時有些時候我會覺得很沮喪，因為有些同仁不考慮別人的需要，加上我又沒有辦法開口拒絕，只好勉強答應他們的要求。」再探索自己的感受：「我需要被了解，我又不是一部工作的機器。」然後表達感覺：「我不想勉強自己做額外的工作。」接著提出期望：「自己需要什麼協助？」嘗試不同的作法與改變：「覺得現在有什麼力量，可以協助自己改變這樣的狀況？」思考下一步要做什麼：「可以做些什麼調整？」等到自己清楚心中的想法和感受，就可以開口說出自己的真實狀況：「我手上目前有幾件工作，都有時效性，這次無法協助你。」說出自己的困難點，既無需勉強自己接下額外的工作，也不會破壞關係，關鍵是說話的技巧。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。