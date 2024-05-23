你的愛情自由度有多高？「管人指數」測驗 揭秘控制背後的心理學

你是否曾經好奇，為什麼有些人在戀愛關係中總愛管束對方？這背後的原因可能比你想的還要複雜。專業諮商心理師林萃芬在其著作《從說話洞察人心》中講述了一位名叫小玲的朋友，她無法理解為何她的每一位男朋友都有控制她的傾向。是她擁有某種特殊的氣質，或者她的言行舉止真的存在問題，促使她的伴侶忍不住想要管束她？林萃芬根據她的觀察，指出那些喜歡控制另一半的人，通常都擁有某些共同的成長經驗或人格特質。

特質一、受權威式教育的人

受權威式教育的人習慣以命令式的口氣跟別人溝通或交談，當然很容易給人留下愛管人的印象。

特質二、沒有安全感的人

缺乏安全感的人通常會渴望掌握情人的行蹤，或要求情人鉅細靡遺地跟自己報告行程，或期待情人可以跟自己共享行事曆，或是希望情人可以開手機定位，讓自己隨時都能知道情人在哪裡，透過「確認伴侶行蹤」來減緩內心的不安。如果情人覺得隱私權被侵犯，缺乏安全感的人就會認為對方有什麼事情隱瞞自己，會更不信任對方。

特質三、疑心病重的人

疑心病重的人多半很會幻想，即使是從來沒有發生過的事，他們也會想像得跟真的一樣，接著便猜疑對方「一定有做什麼對不起我的事」，而當內心承受了過大的壓力時，就會想藉著管人的手段控制對方，進而降低內在的焦慮感。

特質四、佔有慾強的人

在愛情中，「佔有」和「控制」反映出一種「被汙染」的愛情習慣。這種模式源於深層的不安全感——一方面恐懼無法掌控伴侶，另一方面又害怕失去對方。由此焦慮驅動下，某些人發展出過度控制的行為。例如，出於嫉妒，一個人可能會避免讓伴侶與異性店員互動，擔心這種簡單的交往最終會威脅到他們的關係。這種人往往想像力豐富，將無害的互動視為潛在的威脅，堅信自己的猜測，無視伴侶的解釋。在心底，他們將伴侶視為私有財產，產生「你是我的」的念頭，出於對失去的恐懼，試圖將對方鎖在自己創造的心理保險箱中，以求心靈的平靜。

特質五、過度依賴的人

過度依賴型伴侶分成兩種，一種是凡事都需要另一半決定的人，小從生活瑣事：「穿什麼衣服？買什麼水果？」大到買房投資：「錢該花在哪些地方？」不管事情的輕重緩急，皆會主動詢問請示對方的意見，否則就不放心，對自己做的決定毫無信心。另一種是凡事都要完全掌控的人，規定情人無論做任何事情都必須經過他的同意，包括該穿什麼衣服、該跟誰說話，試圖藉著苛求及強迫情人服從的做法，來掩飾內心的依賴需求。

測驗：你的「管人指數」有多高？

在日常生活中，您是否經常體驗到以下感覺或擁有以下想法？請依據您的真實感受，在每個問題後的選項中勾選「是」或「不是」。

1、每當面對人生抉擇，都會請別人幫忙決定？ 2、經常和支持自己的親朋好友唱反調？ 3、當自己提出意見或想法時，非常需要周遭人的認同與贊同，不然就會做出令對方難堪的事情？ 4、自己喜歡孤軍奮鬥，不愛接受別人的幫忙？ 5、落單時，就會覺得渾身不自在？ 6、一旦失戀，就會想盡辦法在最短的時間內投入另一段感情？ 7、時常會莫名的擔心害怕，萬一沒人照顧自己，該怎麼辦？

結果分析：答案中如果有五個以上的「是」，就代表你的內心深處非常恐懼被情人遺棄，害怕一個人孤苦伶仃的生活，為了克服分離的焦慮感，你會渴望得到情人保證和讚美，並且緊抓著情人不放，甚至想要藉助各種方法控制情人。與其掌控情人，不如掌控自己，學習自我決定、自我接納、自我欣賞，只有擁有健全的自我意識，才能建立愉快輕鬆的親密關係。

如何避免被情人管得動彈不得？

碰到試圖管束自己的情人，偏偏你又無法離開，該如何應對比較好？

一、主動跟情人報告行蹤：這個做法雖然有點煩人，不過，為了謀求和平與寧靜，務必耐著性子，努力做到不厭其煩說明的境界。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供

二、避免露出「跟別人相處更快樂」的樣子：只有在兩人世界裡你才能展現歡顏，因為他是你的太陽，唯有在陽光的照耀下，你才有活力，如果跟別人在一起時露出太過快樂的表情，他立刻就會想要把你收進安全的地方。雖然這個方法能夠讓情人安心一點，可是，自己也可能會陷入孤立中，跟情人相處越久就越沒有朋友。

三、引發他的同理心：當你的忍耐已經到達頂點時，不妨引發他的同理心，讓他也體會被人管束、報告行蹤的感受。

四、讓伴侶對自己的魅力有信心：當伴侶相信自己擁有吸引人的魅力，不是別人可以取代的，才能真正解除管人的慾望。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。