從對話中發現愛情的深度！一個測驗改變你的看法 結果可能出乎意料…

當我們踏入愛情的領域，經常會發現自己在尋求某種確認或保證：這個人是否真的適合我？他是否忠誠？《從說話洞察人心》一書深入探討了這種心理現象，揭示了許多人在愛情中的共同擔憂。這種不安感常常促使我們採取各種「偵測行為」，試圖通過測試或證明彼此的愛，來消除疑慮。但這種做法往往反而加深了心理上的苦惱，甚至可能傷害到彼此的感情。書中，專業諮商心理師林萃芬提供的一個「心靈契合程度」量表，能夠幫助我們更實際地評估和理解兩人之間的關係。透過這樣的工具，我們或許能夠找到一種更健康、更成熟的方式來經營愛情關係。你準備好了解自己與伴侶之間真實的心靈契合程度了嗎？讓我們一起探究，並學習如何在愛情中更加自信和明智。

【測驗開始】現在就開始測試您和情人的心靈契合程度！這個測驗包含了一系列簡單但深刻的問題，讓參與者可以根據自己的真實感覺選擇「是」或「否」作答，從而獲得對雙方關係的深刻洞察。

01.「了解程度」除了跟情人聊生活中發生的大小事情外，也會跟情人說出真實感覺？ 02.「了解程度」相處的時候，是否會覺得情人很了解自己的想法和感受？ 03.「了解程度」是否會和情人經常互相傾訴心事？ 04.「了解程度」聊天的時候，是否可以和情人暢所欲言，不會有所顧忌？ 05.「溝通品質」發生爭吵的時候，自己和情人是否有良好的溝通管道？ 06.「溝通品質」爭吵過後，是否會跟情人討論可能的原因？ 07.「溝通品質」跟情人從認識到現在，是否雙方都很少抱怨彼此？ 08.「溝通品質」和情人相處的時候，是否感覺輕鬆自在？ 09.「分享程度」是否常常會跟情人分享自己的興趣、喜好？ 10.「分享程度」是否樂於跟情人分享你的人生和財物？ 11.「支持力量」當你需要情人的時候，情人是否會及時出現在自己身邊？ 12.「支持力量」碰到困難的時候，你是否會第一時間選擇告訴情人？ 13.「支持力量」萬一發生變故，你是否願意幫助情人度過難關？ 14.「支持力量」是否能夠從情人那裡得到足夠的精神支持？

【測驗結果分析】計分方式：每個「是」答案得一分，每個「否」答案得零分

★最契合（12分以上）

在這個量表中，問題1至4測量的是你和伴侶的相互了解程度，5至8題考察的是溝通品質，9至10題探討的是分享的程度，而11至14題則關注的是彼此的支持力量。獲得12分或以上意味著在了解、溝通、分享和支持這四個方面，你和情人都達到了高度的契合，這是一種難得的完美組合，值得你深深珍惜。

然而，愛情的成功不僅依賴於情侶之間的相互契合。還要考慮到雙方家庭和朋友之間的和諧。嘗試安排家庭聚會或與朋友的互動，這樣可以更好地融入對方的生活。當得到家人和朋友的支持與祝福時，你們的愛情將更加甜美。如果你們打算共同建立一個家庭，不妨找時間共同討論未來的計劃和目標。當你們有了共同的目標，就能更加團結，一起創造一個幸福的未來。

★中量級（11-3分）

這個量表旨在衡量情侶間在了解、溝通、分享和支持這四個關鍵領域的契合程度。透過評估這些不同領域的得分，你可以進行一次有益的「愛情健康檢查」。如果你在前八題中得分較高，這表示你和你的伴侶就像知心朋友，能夠自在地分享彼此的想法和感受。

然而，僅僅理解對方並不足以維持深厚的關係。真正的親密關係還需要通過實際行動來表達愛意。可以與伴侶一起創造美好回憶，比如共同旅行、相互贈送驚喜或小禮物，以此來提升愛情的滿意度。此外，和伴侶分享個人的物品和興趣，並成為對方堅強的支持者，也是加強心靈連接的重要方式。通過這些方法，你可以進一步加深與伴侶之間的契合度。

★輕量級（2分以下）

若量表測得的分數低於2分，這反映出你和伴侶在了解、溝通、分享以及支持這四個方面都存在明顯的不足。這可能是你們在相處過程中經常出現分歧和爭吵的根本原因。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供

為了改善並深化這段關係，建立有效的溝通渠道至關重要。通過交流和分享，不僅可以縮短你們之間的距離，還能增進彼此對對方感受和觀念的理解，這對於培養更緊密的親密關係非常有幫助。此外，重新審視和調整自己的愛情觀念、相處模式、情感需求和溝通技巧，也是為這段關係注入活力和持久力的關鍵。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。