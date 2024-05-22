朋友、同事說話總是誇大其詞？心理師3招教你快速辨真偽 「從話中聽真話」

當你的合作夥伴在對話中總是誇大其詞，你會如何反應？在《從說話洞察人心》一書中，林萃芬專業諮商心理師深入探討了這個問題。她提出一個重要的觀點：當某人經常誇大不實地說話，這會如何影響你們之間的關係、信任感，以及情感聯繫？林萃芬解釋道，在偶爾的交往中，這樣的言行或許不會造成太大問題。但在合作或情侶關係中，這種不實的言談可能會使人質疑自己的判斷力。她進一步分析了「誇大其詞」背後的心理動機，對於理解人際互動及維護健康關係具有深刻的意義。

渴望別人的關心

朋友毛毛在上班途中不幸遇到一場輕微的交通事故，但他對同事們誇大其詞，聲稱自己差點腦震盪，並將此歸功於自己平日的善行。當一位注重細節的同事要求他描繪事故現場以釐清責任時，毛毛卻含糊其詞，表示現場混亂不清。其實，這起所謂的「連環大車禍」只是毛毛為了引起關注而捏造的故事。這反映出，一些人為了獲得關心，經常會使用誇張和悲情的敘述手法。

需要別人的讚美

當我還在媒體工作時，一位朋友帶著自製蛋糕來探班。他的蛋糕做得非常專業，讓我這個家事新手感到驚訝並連連讚賞。然而，一名同事卻懷疑這蛋糕是否真的是朋友親手製作，認為它與某家店的蛋糕極為相似。這讓我糾結是否該詢問真相。但最終，我們決定不去追究，畢竟無論如何，朋友的心意最重要。隨著時間的流逝，我遇到越來越多為了獲得讚美而誇大事實的人，他們或是誇耀自己的成就，或是自吹多才多藝，其實只是略懂皮毛。這些經歷讓我意識到，渴望他人認可和掌聲的人實在不在少數。

渴望讓人刮目相看

我的一位朋友總是身著名牌，佩戴昂貴手錶，並駕駛百萬級跑車，給人留下了富有的印象。然而，那些瞭解真相的人都知道，他其實負債累累，常常透過信用卡維持這種奢華的生活方式。他不僅穿著奢華，而且喜歡誇大其詞，經常在人前吹噓自己的職位和影響力，聲稱自己是公司的協理，擁有巨大的權力和廣泛的人脈。這種行為背後的真實動機，是希望別人將他視為重要人物，給予特別的對待和尊重。這反映了一種渴望被認可和尊重的心理狀態。

如何檢測語言是否誇大不實？

在這個講究「包裝」的時代，每個人都難免會誇大一點，不然，別人就會覺得你講的話「不夠有趣」、「不夠分量」。也因此，剛認識一個人的時候，第一個要做的功課就是測出對方的「說話的可信度」有多高？

檢測法⑴：先把他話中所有的「形容詞」刪除，然後再把「事實」重新組合一遍

要判斷一個人的話有多可信？我的策略是：首先刪除對方話語中的所有「形容詞」，然後用剩下的「事實」重新構建故事。如果我的直覺懷疑這故事太誇張或邏輯不合理，我會進一步查證對方的話與事實的差異。這可能是全然捏造，或只是部分誇大。當我發現某人經常誇大其詞時，我會對他們的話持保留態度，尤其在涉及工作相關事宜時，更需謹慎核實。

檢測法⑵：從細節說明判斷出真相

在我教授的一門課程中，我專門指導企業人資部門如何辨識求職者可能的危險行為。許多人資專業人員都面臨一個難題：如何在面試中判斷求職者所言是否與未來工作表現相符，避免他們在面談時過分誇大自己的能力，而實際上無法達到預期，導致公司損失。引用特斯拉創辦人馬斯克的面試經驗，他在面試時總會詢問求職者過去解決棘手問題的經驗，因為真正有解決問題能力的人能夠詳細描述過程和關鍵點。他還指出，真正經歷過困難的人不會輕易忘記那些痛苦經歷。

檢測法⑶：注意說話的人會不會受聽眾反應所左右

我使用的另一種評估方法是觀察講話者是否受到聽眾反應的影響。經常誇大其詞的人往往非常關注聽眾的反應，並根據這些反應來調整他們的言論。這就像寫作文一樣，記敘文時會使用更多形容詞來增加故事的吸引力，否則就像枯燥的流水帳。然而，在撰寫論說文時，就不能過度誇大，必須貼近事實，以避免讓人覺得不真實，這對於建立信任感至關重要。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供

誇張變實際，話術換新裝

當你發現自己講話有誇大的傾向時，可以嘗試刪除無關緊要的形容詞，並專注於具體描述客觀事實。比如，當有人請求你幫助尋找工作時，原本可能會說：「我認識許多上市公司的大老闆，能夠快速幫你安排職位，像叫外送一樣簡單。」但實際上應該改為更實際的語言：「我有朋友的公司可能有工作機會，我會先了解情況再通知你。」這樣做可以避免過高地提升他人的期望，減少自身壓力，並維持他人對你的信任，有助於長期維持友誼和尊重。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。