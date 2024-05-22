為什麼男性外遇時會覺得「只要不被發現就好」？解密男性輕率出軌背後的心理機制

透過諮商經驗中發現，多數男性認為情感出軌的時候，多半會認為只要不被發現就好，在心理上，有些男性會覺得純粹是個意外，或只是一次性的紓解，加上自己並沒有投入太多感情，所以是可以被原諒的。專業諮商心理師林萃芬在其新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中，男性情感出軌的時候，無論是在工作或生活上受到的干擾都比較低，他們可以公私分明、性愛分開，這就是許多男性雖然跟伴侶的關係很好，卻會有外遇的原因。男性外遇會開始出現煩惱，原因多半是因為第三者對他們的要求越來越多，對方渴望親密與承諾的壓力越來越大，對方想要改變彼此互動的遊戲規則，這個時候，男性就被迫要跟對方溝通，不能單純地享受快樂的關係。

男性感情出軌的原因

就像到不同的城市觀光，可以欣賞不同的情調景緻，攀爬不同的山岳，可以領略不同的自然風光，追求不同的女人，可以得到不同的人生樂趣，喜歡征服各種難度的情人，不只感受自己的存在價值，更能體會多樣化的經驗與快樂。看多了男性各種情感出軌的行為後，大略可以歸納出下面幾種類型。

用「性征服」來提升「自我觀感」的人

許多人透過挑戰更高難度的工作或幫助他人解決問題來提升自我觀感，完成任務或看到他人克服困難後，會感到自豪。然而，有些人選擇透過「性征服」來增強自我形象，他們通過性愛展現自己的男子氣概，並努力讓情人深陷愛河。一旦確認對方已經完全臣服，他們可能會殘忍地提出分手，從對方的痛苦中感受到自己的強大。這類男性享受征服的感覺，喜愛展示自己的戰利品，並在他人的羨慕和忌妒中找到滿足感。

外遇重建男性雄風

國外曾有研究調查發現，賺的錢比伴侶少，或是在經濟上依靠伴侶支助的男性外遇比例最高，機率高達百分之十五，原因是跟另一半拿錢，會威脅到潛在的「男性形象」，為了重振男性雄風，外遇就是其中一個方法。

把情人當玩具的人

把情人當玩具的人最大的特徵是，只要有新玩具出現，就要想辦法弄一個來玩玩看，好玩的話，就玩久一點，不好玩的話，就換另一個遊戲玩。對他們來說，情人既然是玩具，當然類型越多種越好，玩法越刺激越好。抱著玩物或購物的心態與情人交往，反映在行為上，自然就會喜新厭舊，見一個愛一個，很難期望他們會珍惜別人的感情，顧慮別人的感受。

罹患「性愛成癮症」的人

「成癮症」通常具有一系列共同的症狀：不斷地想著成癮的事物、隱瞞家人朋友、感受到強迫性的需求、以及隨著時間耐受性的增加，類似於吸毒或酗酒者需逐漸增加劑量。這些症狀會對個人的人際關係產生嚴重影響，並在試圖戒除時帶來極大的痛苦。許多患有「性愛成癮症」的人甚至不自知，更不明白自己為何會形成這樣的行為模式。

處於中年危機、心理叛逆的人

不少男性感情出軌都發生在心理危機的時候，突然在人生某個時刻，受到某個事件的刺激或啟發，覺得自己前半輩子為別人而活，現在自己該盡的責任都盡了，決定追求自己的渴望與慾望，中年叛逆的能量是很強大的，往往會摧毀家庭，甚至拋下一切過去的努力。

習慣分散「感情風險」的人

對於那些缺乏安全感的人來說，他們在交友和戀愛上總是傾向於分散風險，避免將所有的依賴放在同一個人身上。例如，我有一位朋友，在入伍前，他同時交往了六位女朋友，以此來確保即便其中一位變心，他依然有其他的情人可以依靠。他的想法是，六個女朋友不太可能在同一時間都改變心意。然而，當他退伍後，這六個穩定的關係讓他感到壓力倍增，因為他需要同時維持與這些女朋友的關係，這使他感到緊張和困擾。

不懂拒絕的人

還有一種人不是故意要花心，只因不懂得如何拒絕別人的感情，使得情人越積越多，最後不曉得該怎麼處理。有個朋友的處境就是這樣，開頭只是有個女生跟他告白，受寵若驚之餘，他決定先跟對方做個朋友再慢慢想辦法。不料對方越陷越深，而他也覺得和對方很談得來，可是原來的女友對他也非常溫柔體貼，實在沒有藉口提分手，成天苦思該如何處理才好，他曾經因為不敢拒絕別人的感情，最高紀錄同時收留九個女朋友，讓他幾乎瀕臨崩潰的邊緣。

報復對方的人

另一半不配合或不願意發生親密關係，有些人會選擇用感情出軌來平衡自己的慾望與需求。也有些人是因為另一半做錯事情，企圖用外遇出軌來懲罰對方。

經常交際應酬的人

一開始或許是因為頻繁交際應酬、逢場作戲，但慢慢的假戲真做，跟交際場合的對象發展出感情。

有「戀母情結」或「肛門期過度縱慾」的人

佛洛伊德認為，我們每個人的「性態度」都與童年時期的肛門期發展有關。如果在這個階段，父母的教養方式過於放縱，孩子日後很容易陷入過度縱慾的困境。此外，個人在幼年階段與父母的三角關係中所產生的「戀母情結」也會影響他們日後的「性態度」。這種無法被滿足的潛意識情結，可能導致男性日後產生外遇行為。認識的女性朋友曾經歷一段摧毀心靈的外遇事件，在沒有做好準備的狀況下，無意間發現自己的母親與先生外遇，先生還很得意的表示，自己是幫她滿足媽媽的性需求，要是先生不滿足媽媽的性慾望，媽媽一樣會外遇。

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

極度渴望受人歡迎的人

自戀型男性常認為所有女性都會不由自主地愛上他們，因此會花費大量時間和精力打扮自己以吸引異性注意。他們的焦點主要放在「自我表現」和「被愛慕」上，很少考慮他人的感受，不會體恤他人。因此，在他們腳踏多條船時，不會覺得這會對他人造成傷害；在他們看來，男女交往本是自然的吸引過程，一但吸引了對方，便可隨時結束關係。表面上看似熱情親切，實則只愛自己。他們需要他人的接納和喜愛來確認自我價值，只有在受到他人歡迎和喝采時，才能感到自我肯定。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。