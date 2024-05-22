婚姻第三年最危險！研究：35%女性曾經歷外遇 婚外情讓她們更易高潮

你知道嗎？台灣曾有進行過女性外遇的研究，發現高達35％左右的女性曾經有過外遇經驗！專業諮商心理師林萃芬在新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》揭示了一個令人驚訝的事實：根據研究指出這些女性認為婚外情讓她們更容易得到高潮，包括性交技巧、姿勢變化、言語讚美，滿意度都比較高。年齡以四十至四十九歲占最多；外遇對象則以朋友最多，其次是同事、網友及前男友。令人訝異的是，婚姻第三年是高危險期！

尋找完美情人，一個不夠再來一個

林萃芬分享，一位女性朋友在尋找理想伴侶的過程中，因為沒有找到能滿足所有需求的人，於是選擇了多個不同的情人來補足各方面的不足。例如，當她需要購物或享受物質生活時，她會選擇經濟條件較好的情人；當她感到孤單或需要情感交流時，則會找一位時間充裕的情人來陪伴。這種方式讓她可以在多個情人中找到適合當下需求的伴侶。然而，這種依賴多重關係的生活方式，也讓她必須不斷在不同的情人間轉換，以追求心靈和物質的雙重滿足。林萃芬指出，從她的諮商經驗來看，進行情感出軌諮商的女性比例較高，她們往往因為外遇而遭受巨大的罪惡感和自我責備，這不僅對她們的心理造成壓力，同時也會影響到她們的工作與日常生活。相較之下，情感出軌尋求伴侶諮商的男性比例較高，主要是因為他們希望努力挽救婚姻關係。

女性「感情不專一」的原因

經常有人問我：「究竟什麼樣的情人會用情不專？」說真的，這個問題很難回答，因為一個不小心，就會陷入「過度類化」的陷阱中，一竿子打翻一條船。不過如果換個角度問：「用情不專的人多半抱持什麼心態？」據我多年的研究心得，女性「感情不專一」的原因，有下面幾種可能性：

■ 高估自己的自制力

有些人會以為自己把持得住，只是約出來聊個天又沒有什麼，在沒有戒心的狀況下，常常談心聊天，一個不小心，就會跨越感情界線，所以，別小看談心聊天，很容易產生強烈的親密感，感覺彼此相知相惜。

■ 證明自己「很有魅力」

我認識不少條件很好的女性朋友，會以「追求者的多寡」來衡量「自己魅力的高低」，為了證明自己「很有魅力」，她們會大量蒐集追求者，享受「眾星拱月」的感覺。常會聽到：追求我的人都排隊排到哪裡，或是追求我的人號碼牌已經拿到多少號。令人好奇的是，到底一個人需要多少個追求者，才能肯定自己的魅力呢？這個答案需要自我探索後才能解開。

■ 無法忍受寂寞

寂寞是一種強烈而複雜的情緒，它以沮喪、孤獨、空虛、焦慮、不安、無力和悲傷的形式出現，常讓人無法自拔。朋友C因感情困擾，每晚依靠酒精逃避現實的痛苦。酒精不僅麻痺了她的感受，還讓她更加大膽，常在酩酊大醉後打電話給男性朋友或同事尋求陪伴，而這往往導致了無意識的親密關係。這種行為演變成一種自我循環的陷阱，如同一個設定了定時器的旋轉木馬，不斷旋轉直到筋疲力盡。

■ 渴望被寵愛的感覺

當女性渴望被人寵愛的時候，任何可以讓自己產生「被寵愛的感覺」的人事物，都有可能會緊抓著不放。

而在所有的人際互動中，肌膚的碰觸，如擁抱、拍撫、依偎等，以及言語的溫暖，如讚美、關懷、問候等，是最容易讓人產生受寵感覺，有些人為了得到被人寵愛的感覺，不惜付出很大的代價。

■ 互相交換利益

很多人以為，會用性愛來交換利益的女性，多半是很沒主見、內心脆弱的女子，其實不然，我看過不少生活經驗豐富，專業能力出色，觀察能力敏銳的女性，也會用性愛和男性做利益的交換。朋友F即是個操作高手，白天她和客戶暢談未來趨勢，討論投資計畫，到了晚上則搖身一變，傾聽客戶的心事，撫慰彼此的身心需求。最令人佩服的是她的鎮定與沉穩，無論雙方曾經發生過多麼驚天動地的事情，等事過境遷之後，她都可以把情緒控制到像沒有任何事情發生的樣子。

■ 被伴侶忽略冷落

在婚姻中長期被忽略的女性，常感到自己像是缺乏關愛的枯萎植物。一位當家庭主婦的朋友，感到丈夫的目光充滿蔑視，使她對自己的魅力失去信心。然而，當她在日常生活的空檔遇到一位情人，對方熱情的眼神讓她重新感到自己仍具吸引力。這種感受，對於長期在親密關係中感到自己「缺乏魅力」和「不被需要」的女性來說，是極大的心理支持。即使伴隨著強烈的罪惡感，這種被欣賞和喜愛的感覺往往會讓女性不自覺地尋求情人的陪伴，重複這一行為以尋求心理慰藉。

■ 婚姻議題

婚姻中的疏遠和冷漠可能迫使某些人尋找新的親密關係來緩解壓力。一位長期當家庭主婦的朋友，因為感受不到丈夫的欣賞而感到痛苦，她在每日例行生活的空隙中找到了一位情人。對於她的吸引力，丈夫的冷漠對比情人的接受和欣賞，使她感受到了存在的價值。她坦言，與丈夫相處時，她不敢表現出真實的自我，因丈夫經常嘲笑她的真性情。相反，情人的接納使她能夠自在地展現自己，這種被理解和接受的感覺讓她不自覺地被牽引，即使伴隨著罪惡感，也難以抗拒這種吸引力。事實上，不少女性外遇的對象，都是因為能在對方面前呈現真實自我，譬如，從小一起長大的青梅竹馬，瞭解自己性情的同學同事，這種熟悉的自在感，想做什麼就做什麼的無拘感，往往能讓女性甘冒風險投入對方的懷抱。

■ 與舊情人感情復燃

當婚姻生活不如預期，在無意間或參加活動時與舊情人相遇，特別是當年分手時並沒有經歷痛苦的拉扯，之前的愛情就比較容易復燃。

■ 感性浪漫型

很重視感性、浪漫、直覺、美感、藝術的女性，一但愛情降臨，就會不顧一切追尋愛情。

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

■ 跟父母的親密關係屬於「不安全的依附關係」

跟父母形成的不安全依附關係往往促使某些人沉迷於曖昧而不穩定的關係，尤其是那些具有「焦慮依附」或「逃避依附」特性的人。這種依附型態的人經常擔心被情人厭棄或拋棄，從而迫使他們尋求更多情人來減輕內心的分離焦慮。然而，過度更換親密對象往往會帶來失落感。當這些關係結束時，對方可能會無意中帶走一部分的自信、自尊、情緒、安全感或美好回憶，反使心靈感到更加空虛。若你常覺得寂寞難耐、缺乏傾訴對象、渴望被愛或羨慕他人的幸福，這些都可能是情感支持系統不足的跡象。你可能真正需要的是一位能提供真正溫暖和關愛的伴侶，而非只會帶來失落感的曖昧關係。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。