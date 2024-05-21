冒牌者症候群怎麼辦？《安靜是種超能力》作者張瀞仁：失敗是用來累積的，蒐集夠多就會發生奇蹟！

覺得自己不夠格，不夠好的冒牌者症候群，一定是負面的嗎？《與軒軒講》邀請到張瀞仁，來和我們聊作為一名有冒牌者特質的人會有什麼經驗，又能如何克服。透過她的誠實書寫，也許你能找到自己的重疊，看見原來冒牌者其實充滿力量！

張瀞仁曾出版《安靜是種超能力》談論內向作為一種超能力，沒有不好，她總是說不要叫我作家，我是一個作者，她的第一本書，迄今已在台灣21刷，在日本賣了16萬冊，更羅列紐約時報暢銷書名單，成為台灣首位登上國外暢銷書排行榜第一名的台灣作家。

《與軒軒講》邀請到張瀞仁，帶著她的新書《不假裝，也能閃閃發光》，和我們分享除了內向外，作為一名有冒牌者症候群的人會有什麼經驗，又能如何克服，透過她的誠實書寫，讀者於是知道內向、冒牌者其實充滿力量，原來所謂好壞可以由自己定義。

冒牌者症候群怎麼辦？如何面對冒牌者心態？

「我覺得我們到了這種年紀我們就是活好自己就好了，我們現在就是已經到了可以跟開始跟自己和解的階段，做自己就對了」，張瀞仁娓娓說到，到了這個年紀終於開始和解，看見自己的難以抵達，看見自己的能力所及。

在張瀞仁看來，冒牌者症候群的發生跟安靜有關係。職場上安靜不是普遍受到喜愛的特質，大眾往往寄予很多「應該」，於是人們學習了很多應該，潛移默化之中也收到「我原本的樣子是不夠好」的社會暗示。

面對不定時炸彈般的冒牌者症候群，張瀞仁分享了三個方法使人得以從冒牌者情境裡拉出來：

一、積累信心武器庫：在取得任何一點小小成就時，將其記錄下來，當再次產生自己不夠格的冒牌者經驗時，曾經的書寫於是成為一種證明、一劑強心針，將書寫的文字拿出來看。

二、找尋寄託：就很像海浪來襲時，你手握的東西，那個東西可能是一個人、一個活動，也可能是你自己。想辦法把自己先抽離出那個狀況，如同把頭先伸出海面讓自己有辦法呼吸。

三、事先練習失敗：自我驗證失敗有時會與冒牌者同時出現，認為自己一定做不到，一定會失敗，可以嘗試提醒自己，上一次的失敗是什麼時候，在失敗可能再次發生前，先準備好這樣子的方案，讓經驗來臨時雖然猛烈，但不至於讓你整個人被淹掉。

張瀞仁：失敗這件事情就是用來累積的，它不是事情的終點

我覺得成功與失敗的定義都在我們自己，有的時候定義是可以調整的，嘗試將成功想得簡單一點，降低它的定義，成為親民版本的成功。

至於失敗，張瀞仁則是說她認為失敗是需要累積的，它並非事情的終點，而是像寶可夢一樣的東西，可以累積，可以蒐集，夠多失敗，就會發生一種奇跡，那種奇跡是什麼我們可能自己也不知道，但是基本上失敗是好的事情。

這樣的思維，跟我們從小學習到的「避免失敗」是很不一樣的，張瀞仁提出比起避免失敗，我們反而應該要更積極的去創造失敗的機會，瑋軒也分享她學習如何輸，並且從失敗中找成功機會的經驗。

不用一肩扛下，找尋你的支持系統

而面對那些因為了解，而發現自己的不擅長，也並非總得一肩扛下，因為一個人時，思緒時常走到極端，走到負面，最終得出「我真的就是不行」的結論，但是如果能擁有自己的「支援系統」，讓你適時的被人拉起，適時的跟你講說其實你很棒，讓你一直知道自己不是一個人，那麼也許你能從中獲得力量。

張瀞仁回憶起過去的自己，也會專注在負面的聲音，但好友的一句話，打破了思考的固化：「心裡只想著那幾個批評你的人，這樣子對那些真心支持的人並不公平。」

於是張瀞仁開始覺得自己有辦法從被批評的情緒裡面拉出來，放更多的注意力在善意的、支持的言語上。

接著她發現原來無需以想像的形象，增加不必要的壓力，只要接受自己，關注在自己可以控制的範圍之內就好。

訪談幕後：與軒軒講就像在大海裡游泳

訪談最後張瀞仁談起和瑋軒的談話，她認為過程中很像在海裡面游泳，有一個好友一起探索各個不同地方的感覺，深淺不一，方向不定。

「瑋軒有一雙自由的翅膀，無法將其限縮在一個框架裡面」，比起溫暖這個特質，張瀞仁眼中的瑋軒是充滿好奇的，問了很多一般人在講這本書，或者自己的冒牌者經驗時，不會問到的問題，從中感受她的自由，包含心靈、腦袋。

這種穿越空間限制到任何地方去的感受，是張瀞仁在過去和他人對話時少有體驗的，但在跟瑋軒的對談，卻能一直有這種感覺，在她看來這是一場特別的訪談，也許正如瑋軒說的「很像兩個在各自軌道運行的行星，想要碰在一起的感覺」，原來具備內向、冒牌者心態特質的人，也能互相靠近，也能在彼此身上找到光。