不要「如果、但是」…外遇道歉該怎麼說？心理師提出四大關鍵步驟重建關係

你曾經在媒體頭條上看到某位名人的外遇醜聞，隨後聲稱已獲得配偶的原諒，並思考過這樣的原諒是真是假嗎？在社會和影劇新聞中，這樣的報導屢見不鮮，但背後的真相究竟如何？林萃芬，一位專業的諮商心理師，在她的新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中提到，當外遇事件爆發後，大部分的外遇者都會對受害者道歉。然而，這些道歉往往效果有限，而我們最常聽到的「道歉詞」是什麼呢？

「是我做錯了，如果你受不了，想要離開，我也無話可說，我會尊重你的決定」，這句話非但沒有達到道歉的效果，反而會讓受傷者覺得外遇者要遺棄自己，想要跟第三者走了。

「如果你覺得很受傷，我很抱歉。」，這句道歉詞不只會讓伴侶感到不真誠，還會產生副作用，受傷者會覺得外遇者沒有真正體會自己的痛苦，沒有真心悔改。

也有不少外遇者會愧疚地詢問：「那我現在可以怎麼做？」受傷者常會生氣地說：「你現在做什麼都沒用。」外遇者也多半會接著回答：「如果我做什麼都沒有用，那我也沒有辦法。」

「與其看你這麼痛苦，不如分開好了」，這樣的道歉詞表面上似乎為受傷者著想，想要讓受傷者好過一點，卻會讓受傷者覺得外遇者「根本不想努力」，想要把自己推開，通常會更加生氣。

「事情已經發生了，我也無能為力」，這種說法只會讓受傷者覺得無力，感受不到外遇者對自己的愧疚感，有心想要撫平自己的痛苦。

「我已經道過歉了，你不要再提起這件事，你再講我就離開了」，這句話聽起來像道歉，實際上卻是威脅受傷者「你再說，就別怪我離開」，會讓受傷者感到更加委屈。

從上面的「道歉詞」中可以察覺，這些話語中都暗藏一些會引發情緒的字眼，想要收到「道歉的效果」，最好避開會讓受傷者感到不舒服的語言。

道歉裡的「如果」與「但是」誠意不足反增怨

紐約大學的教授格拉斯哥（David Glasgow）研究發現，道歉之所以會讓人覺得沒有誠意、太過虛假，是因為道歉者使用了「如果」跟「但是」這兩個常用的語詞。他舉一個常見的例子說明：「如果你因為情緒太激動，以至於沒有察覺我在開玩笑，我很抱歉」，這樣的「如果」道歉句型會讓對方有被質疑、被指責的感受，自然效果不好。此外，在道歉的過程中出現「但是」的句型，則會給對方「合理化自己行為」或是「逃避責任」的印象，譬如說：「我很抱歉把關係搞砸了，但是我不是故意的」，這句話除了會讓受傷者覺得不夠真誠，彷彿還提前預告自己「未來還會再犯」，越道歉對方越不安。

外遇道歉四法則，認錯、負責、悔改、彌補

道歉要達到效果，格拉斯哥教授提供「四個R的道歉法則」，我發現這套法則非常適合用於外遇後的道歉，值得外遇者學習。

＊ 第一個「R」是 Recognition（認知），明確認知並承認自己的錯誤。

＊ 第二個「R」是 Responsibility（負責），接受自己錯誤所帶來的傷害，並為錯誤負責，同時不附帶任何「但書」。

＊ 第三個「R」是 Remorse（後悔），對自己的行為表現出後悔的態度，但不需過於戲劇化，適度且發自肺腑即可。

＊ 第四個「R」是 Redress（矯正），採取實際行動去矯正、彌補因為自己的錯誤所造成的傷害。

愛不是口頭說說，行動證明真誠意

也因此，「有效的道歉」不是說完「對不起」、「很抱歉」就結束了，而是要感同身受，用具體行動去展現負責、後悔、彌補的心意，才可能讓受傷者接收到誠意。還有些外遇者會不斷強調：「我很愛你」，以為這樣可以讓受傷者釋懷，事實上這句話會激發反感，會讓受傷者覺得矛盾：「很愛我」卻會「重傷我」，要如何相信外遇者的愛是真愛。

真誠彌補，聆聽痛苦心聲；持續道歉，釋放療癒力量

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

這個時候，採取彌補的說法是：「因為我的外遇行為，讓你身心承受這麼多痛苦，我知道現在我做什麼可能都無法立刻減輕你的痛苦，我想做點什麼，你可以告訴我，做什麼可以讓你好過一點點。」道歉要有效，重點是受傷者的感受好不好，而不是外遇者的主觀判斷，還有就是，外遇後的道歉需要持續進行，當受傷者又進入痛苦情緒時，不妨再次道歉，讓受傷者從每一次的道歉中獲得釋放的力量。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。