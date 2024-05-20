快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

當心被盜！十組「人氣」4字密碼最易遭破解 專家點出設定地雷

不要「如果、但是」…外遇道歉該怎麼說？心理師提出四大關鍵步驟重建關係

時報出版／ 文．林萃芬
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

你曾經在媒體頭條上看到某位名人的外遇醜聞，隨後聲稱已獲得配偶的原諒，並思考過這樣的原諒是真是假嗎？在社會和影劇新聞中，這樣的報導屢見不鮮，但背後的真相究竟如何？林萃芬，一位專業的諮商心理師，在她的新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中提到，當外遇事件爆發後，大部分的外遇者都會對受害者道歉。然而，這些道歉往往效果有限，而我們最常聽到的「道歉詞」是什麼呢？

「是我做錯了，如果你受不了，想要離開，我也無話可說，我會尊重你的決定」，這句話非但沒有達到道歉的效果，反而會讓受傷者覺得外遇者要遺棄自己，想要跟第三者走了。

「如果你覺得很受傷，我很抱歉。」，這句道歉詞不只會讓伴侶感到不真誠，還會產生副作用，受傷者會覺得外遇者沒有真正體會自己的痛苦，沒有真心悔改。

也有不少外遇者會愧疚地詢問：「那我現在可以怎麼做？」受傷者常會生氣地說：「你現在做什麼都沒用。」外遇者也多半會接著回答：「如果我做什麼都沒有用，那我也沒有辦法。」

「與其看你這麼痛苦，不如分開好了」，這樣的道歉詞表面上似乎為受傷者著想，想要讓受傷者好過一點，卻會讓受傷者覺得外遇者「根本不想努力」，想要把自己推開，通常會更加生氣。

「事情已經發生了，我也無能為力」，這種說法只會讓受傷者覺得無力，感受不到外遇者對自己的愧疚感，有心想要撫平自己的痛苦。

「我已經道過歉了，你不要再提起這件事，你再講我就離開了」，這句話聽起來像道歉，實際上卻是威脅受傷者「你再說，就別怪我離開」，會讓受傷者感到更加委屈。

從上面的「道歉詞」中可以察覺，這些話語中都暗藏一些會引發情緒的字眼，想要收到「道歉的效果」，最好避開會讓受傷者感到不舒服的語言。

道歉裡的「如果」與「但是」誠意不足反增怨

紐約大學的教授格拉斯哥（David Glasgow）研究發現，道歉之所以會讓人覺得沒有誠意、太過虛假，是因為道歉者使用了「如果」跟「但是」這兩個常用的語詞。他舉一個常見的例子說明：「如果你因為情緒太激動，以至於沒有察覺我在開玩笑，我很抱歉」，這樣的「如果」道歉句型會讓對方有被質疑、被指責的感受，自然效果不好。此外，在道歉的過程中出現「但是」的句型，則會給對方「合理化自己行為」或是「逃避責任」的印象，譬如說：「我很抱歉把關係搞砸了，但是我不是故意的」，這句話除了會讓受傷者覺得不夠真誠，彷彿還提前預告自己「未來還會再犯」，越道歉對方越不安。

外遇道歉四法則，認錯、負責、悔改、彌補

道歉要達到效果，格拉斯哥教授提供「四個R的道歉法則」，我發現這套法則非常適合用於外遇後的道歉，值得外遇者學習。

第一個「R」是 Recognition（認知），明確認知並承認自己的錯誤。

第二個「R」是 Responsibility（負責），接受自己錯誤所帶來的傷害，並為錯誤負責，同時不附帶任何「但書」。

第三個「R」是 Remorse（後悔），對自己的行為表現出後悔的態度，但不需過於戲劇化，適度且發自肺腑即可。

第四個「R」是 Redress（矯正），採取實際行動去矯正、彌補因為自己的錯誤所造成的傷害。

愛不是口頭說說，行動證明真誠意

也因此，「有效的道歉」不是說完「對不起」、「很抱歉」就結束了，而是要感同身受，用具體行動去展現負責、後悔、彌補的心意，才可能讓受傷者接收到誠意。還有些外遇者會不斷強調：「我很愛你」，以為這樣可以讓受傷者釋懷，事實上這句話會激發反感，會讓受傷者覺得矛盾：「很愛我」卻會「重傷我」，要如何相信外遇者的愛是真愛。

真誠彌補，聆聽痛苦心聲；持續道歉，釋放療癒力量

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供
圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

這個時候，採取彌補的說法是：「因為我的外遇行為，讓你身心承受這麼多痛苦，我知道現在我做什麼可能都無法立刻減輕你的痛苦，我想做點什麼，你可以告訴我，做什麼可以讓你好過一點點。」道歉要有效，重點是受傷者的感受好不好，而不是外遇者的主觀判斷，還有就是，外遇後的道歉需要持續進行，當受傷者又進入痛苦情緒時，不妨再次道歉，讓受傷者從每一次的道歉中獲得釋放的力量。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

外遇 配偶 醜聞

相關新聞

不要「如果、但是」…外遇道歉該怎麼說？心理師提出四大關鍵步驟重建關係

你曾經在媒體頭條上看到某位名人的外遇醜聞，隨後聲稱已獲得配偶的原諒，並思考過這樣的原諒是真是假嗎？在社會和影劇新聞中，這樣的報導屢見不鮮，但背後的真相究竟如何？林萃芬，一位專業的諮商心理師，在她的新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中提到，當外遇事件爆發後，大部分的外遇者都會對受害者道歉。然而，這些道歉往往效果有限，而我們最常聽到的「道歉詞」是什麼呢？

晚歸和穿著改變是外遇跡象？心理師提供15道關鍵測驗 助你洞察伴侶是否有「外遇體質」

當面對伴侶晚歸、加班或突然改變穿著風格時，你可能會不自覺地懷疑他們的忠誠，甚至暗中查看他們的手機尋找證據。這種潛在的不信任感讓你時刻感到不安。

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

我現在四十六歲，是一名上班族。都到了這個年紀，我還有個非常丟臉的煩惱，那就是目前中學一年級的大女兒撞見了我跟妻子親熱的場景。

主管刻意接近我、緊抱我「我卻不會感到不悅」…難道我下意識愛上他了？

我是一個無法拒絕別人的人，而且也很害怕在工作上失去值得信賴的主管，所以沒辦法明確地拒絕對方。我覺得如果我能對性騷擾感到深惡痛絕，應該會更有勇氣拒絕吧！如果之後變得更嚴重，我也打算要拒絕，但我更擔心的是，我對現況的漫不經心。難道我在下意識之中，對主管抱有超越尊敬的感情、對於他的接近感到喜悅嗎？

三重滅門女婿被捕緊抱愛犬「糯米」 心理師列10點解析：跟背叛、歸屬感有關

人際的孤立和疏離，使得寵物狗成為他「歸屬感」重要來源，因為狗兒總是繞著主人轉。當然暗黑一點，律師的說法是博取同情票。

結婚8年「終於成功做愛」…人妻鬆口氣：我不暈了 下周就去辦離婚

本來看到成功做愛，應該要歡呼的，但這句話卻讓我的心情瞬間凍結，像是被一桶冰水從頭淋下一樣，「怎麼會？難道過程很不愉快？我記得老公是比較安靜，但還算蠻體貼的啊，一點都看不出來感情不好，到底是發生什麼事啊？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。