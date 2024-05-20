晚歸和穿著改變是外遇跡象？心理師提供15道關鍵測驗 助你洞察伴侶是否有「外遇體質」

當面對伴侶晚歸、加班或突然改變穿著風格時，你可能會不自覺地懷疑他們的忠誠，甚至暗中查看他們的手機尋找證據。這種潛在的不信任感讓你時刻感到不安。

然而，專業諮商心理師林萃芬在其新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》中，提出了一種應對方法。她建議，當這些擔憂困擾你時，不妨進行一個「外遇體質」測驗，以洞察伴侶行為模式中的線索，判斷是否真有出軌的可能。這種方法不僅有助於理解情感問題，還能找出解決問題的方式，從而避免陷入無休止的懷疑和焦慮。

【測驗開始】本測驗旨在幫助您深入了解伴侶的行為模式。以下是一系列問題，請根據您對伴侶的認識選擇「是」或「否」。

(1)伴侶是否很容易受到周圍環境或氣氛的影響？ (2)伴侶是否經常會對異性產生各種不同的幻想？ (3)談到或看到跟性有關的事情，如寫真集、電影電視中的性愛畫面，或網路影片、A片，伴侶就會變得特別有精神？ (4)伴侶是否會刻意打扮，以吸引異性的注目？ (5)伴侶是否會常常做有性愛情境的夢？ (6)伴侶是否酷愛嘗試各種激情的性愛遊戲？ (7)伴侶是否會投入大量的時間和精力談情說愛、與人聊天？ (8)伴侶是否有過出軌的不忠紀錄？ (9)伴侶是否曾經交往多個對象？ (10)伴侶的依附關係是否屬於矛盾、逃避、不穩定的狀況？ (11)伴侶父母的婚姻是否有高度的衝突？ (12)伴侶是否在感情中投入較少、不願承諾？ (13)伴侶是否長年在國外工作、經常出差？ (14)伴侶對自己的外表、能力、財富、名位感到驕傲？ (15)伴侶的年紀是否小於三十五歲，或是大於五十歲？

圖為《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書封。時報出版提供

答案中「是」越多，就越需要多關注伴侶的情緒與行為改變；「否」越多，就意味自己可能太過緊張。每個人對刺激的需求都不一樣，就像吃東西的口味人人不同，有人喜歡清淡，有人偏好酸辣。刺激需求高的人，在生活變得安定規律時，就會覺得枯燥乏味；而刺激需求低的人，當生活充滿挑戰時，就會覺得壓力太大。在親密關係中，雙方對刺激的需求是否一致，是一個不可忽視的重要議題。

※本文節錄自《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。