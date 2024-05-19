與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

被女兒撞見與妻子親熱的場景

【提問者】男性，四十六歲

我現在四十六歲，是一名上班族。

都到了這個年紀，我還有個非常丟臉的煩惱，那就是目前中學一年級的大女兒撞見了我跟妻子親熱的場景。

這件事發生在前陣子的某個周日。

大女兒那天要跟朋友出門滑雪，預計要到傍晚才會回家，所以我跟妻子才會放鬆了戒備。

不過，原本是朋友的父母要載她一起去滑雪，但當天車子臨時故障，所以大女兒比預計的時間更早回家，親眼目睹了我們性愛的場景。

圖為《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》書封。聯經出版公司提供

從那之後，大女兒完全不跟我們多說一句話。就算我們主動跟她說話，她也只會回：「好。」這種最低限度的回答。

受到這件事的影響，我跟妻子也完全沒有性生活了。從年齡上來看，我也有想過這種事本來就應該會漸漸減少，所以也不是太在意，問題是大女兒。

我想，正處於青春期的大女兒應該受到非常大的震撼，身為父母，以後該怎麼做才能照顧女兒的心思呢？

不知道您有什麼建議呢？

回覆

這是進行性教育的大好良機 哎呀，竟然收到了如此經典的問題，讓我不禁嘴角上揚了。在女兒理應出門的時刻，卻被撞見了親熱場景的中年夫妻，當然會非常困擾了。到了這個年紀還能保有愛情與性慾的伴侶，真是令人羨慕呢！ 你說以後不跟妻子有性生活也沒關係，這是真心的嗎？四、五十歲的男性還不需要威而鋼，至於女性，從古時候起就有四十如虎的說法。比起還愛對方卻喪失性慾的伴侶，或是已經沒有愛情只剩性慾的伴侶，像你們這樣還保有愛情與性慾的熟齡伴侶，正應該好好享受人生的甜蜜滋味才對呀！ 什麼？你說家裡太小了，會被孩子撞見嗎？所以才趁孩子出門時做嘛。以前我也曾收到讀者的煩惱，說是必須顧忌同住的公婆，無法好好享受性愛，現在你則是必須顧忌孩子。如果家裡的環境實在不適合，利用賓館也不失為一個好方法。 女兒既然已經唸中學了，應該也早就知道父母是做了什麼，自己才會出生的吧！女兒之所以備感震驚，是因為從父母身上感受到了性的存在。女兒以後也不可能一輩子都沒有性行為，總有一天能笑著看待這件事。青春期女兒受到的衝擊只是一時的，而你們卻要因為如此而在這個年齡就結束性生活，實在是太可惜了。 那麼，該如何跟女兒相處才好呢？其實這正是一個大好良機，不妨想成是一個對女兒性教育的機會終於降臨了。至於要怎麼營造契機呢？可以將這篇〈煩惱樹洞〉專欄剪下來，放在妻子與女兒一定會注意到的地方。 如果女兒說：「爸爸好色喔！」這時候反而就可以跟她說：「爸爸媽媽是因為相愛才親熱，這樣妳才會出生呀！」「妳以後也會跟別人相愛，想跟別人做這種事啊！」如果親子之間要對話還是會覺得很尷尬，那就把這個重責大任交給書籍吧！不妨默默放一本適合青少年閱讀的性教育書籍在桌上，像是中山千夏的《身體筆記》（暫譯），就是一本為女孩子著想的性教育指引，還有一本年代比較久遠的《More Report》（編按：本書無中文版），是以女性的角度自述性體驗，現在看來仍很適合青少年閱讀。 不過，在給女兒閱讀之前，你們夫妻也先看過一遍會比較好，因為真正需要性教育的其實是大人。說到這個，村瀨幸浩的《你可以跟孩子談性嗎？》（暫譯）也很推薦給大人閱讀喔！

※本文為聯經出版公司出版的《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》，未經同意請勿轉載。