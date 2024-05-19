主管刻意接近我、緊抱我「我卻不會感到不悅」…難道我下意識愛上他了？
主管刻意接近我，我卻不會感到不悅
【提問者】公司職員，女性，二十幾歲
我是二十幾歲的女性職員，未婚，最近兩年都沒有男友。
自從我跟以前一起工作的主管共進晚餐之後，我們之間的往來就變得親近許多。對方是三十幾歲的已婚男性，他很愛妻子、也經常照顧孩子，是個名符其實的「好老公、好爸爸」，而且工作方面也很能幹。
從以前起，主管就經常半開玩笑地說：「可以有○○（指我）這麼可愛的下屬真是幸福呢！」不過，最近在職場上若是只有我們兩人單獨相處時，他還會說：「雖然我會害妳很困擾，不過我很喜歡妳唷！」他本來就是一個喝醉後會對女性毛手毛腳的人，最近我們在職場上單獨相處時，他還會從後面抱住我。
您看到這裡，或許會認為我就是那種「很隨便的女生」，但我真正煩惱的是，就算對方跟我告白、有肢體接觸，我卻一點感覺也沒有，就好像旁觀者般抽離現況。
我是一個無法拒絕別人的人，而且也很害怕在工作上失去值得信賴的主管，所以沒辦法明確地拒絕對方。我覺得如果我能對性騷擾感到深惡痛絕，應該會更有勇氣拒絕吧！如果之後變得更嚴重，我也打算要拒絕，但我更擔心的是，我對現況的漫不經心。難道我在下意識之中，對主管抱有超越尊敬的感情、對於他的接近感到喜悅嗎？
不好意思，我的煩惱如此模糊不清，請問您覺得我最大的問題是什麼呢？
回覆
妳這樣會助長職場性騷擾喔！
妳現在正面臨的就是性騷擾，為什麼呢？因為面對對方的告白與肢體接觸，妳一點都不覺得開心。
性騷擾的定義是：「違反本人意願的性相關行為。」同樣是愛的告白，從喜歡的人嘴裡說出來就會感到開心，若不是就只會感到困擾而已。「一點感覺都沒有」就是妳並不開心的證據，不必相信什麼「下意識之中」的說法。
不過，妳卻能冷靜看待自己的情況。妳說自己是「無法拒絕別人的人」，而且「害怕失去值得信賴的主管」，所以沒辦法說不，這就是最典型的性騷擾被害者面臨的情況。妳知道性騷擾加害者會濫用自己在工作上的地位，刻意選擇接近「無法說不」的對象嗎？
曾任大阪府知事的橫山諾克爆發性騷擾事件時，作家曾野綾子曾在報紙專欄中寫下「當場沒有反應，卻在事後提出控訴，是女性的不對」，這正是對性騷擾一無所知的證據。大家都知道所謂的性騷擾，加害者都是選擇對不會說「不」、無法說「不」的對象及狀況下手。
妳「最大的問題」在於，對討厭的事無法感受到討厭，而且對開心的事也無法感受到開心，也就是所謂的感覺剝奪。不僅站在旁觀者的立場看待發生在自己身上的事，而且對於別人的告白與肢體接觸，不知道自己究竟是喜歡還是討厭︙︙這樣已經不能說是「漫不經心」，更別說是冷靜以對了。
也許妳以往也曾經在別的環境中，學會了站在旁觀者的立場抽離發生在自己身上的事情，才得以度過難關吧！恐怕是因為有某些令妳難以忍受的情況，才會讓妳學會必須這麼做才能生存下去。
悲哀的是，人類就是這麼一種能適應逆境的生物，越受到壓抑反而變得越能忍耐。反之，也請妳一定要記住，男性是一種會把情況擅自解讀成對自己有利的生物。
再這樣下去，面對主管越來越嚴重的性騷擾，儘管妳一點感覺都沒有，也會變得不得不給予回應。
妳現在最需要的是，一點一滴找回喜怒哀樂的情緒。妳喪失情緒的根源並不是一天造成的，這該怎麼辦才好呢？
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※本文為聯經出版公司出版的《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》，未經同意請勿轉載。
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