主管刻意接近我、緊抱我「我卻不會感到不悅」…難道我下意識愛上他了？

【提問者】公司職員，女性，二十幾歲

我是二十幾歲的女性職員，未婚，最近兩年都沒有男友。

自從我跟以前一起工作的主管共進晚餐之後，我們之間的往來就變得親近許多。對方是三十幾歲的已婚男性，他很愛妻子、也經常照顧孩子，是個名符其實的「好老公、好爸爸」，而且工作方面也很能幹。

從以前起，主管就經常半開玩笑地說：「可以有○○（指我）這麼可愛的下屬真是幸福呢！」不過，最近在職場上若是只有我們兩人單獨相處時，他還會說：「雖然我會害妳很困擾，不過我很喜歡妳唷！」他本來就是一個喝醉後會對女性毛手毛腳的人，最近我們在職場上單獨相處時，他還會從後面抱住我。

圖為《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》書封。聯經出版公司提供

您看到這裡，或許會認為我就是那種「很隨便的女生」，但我真正煩惱的是，就算對方跟我告白、有肢體接觸，我卻一點感覺也沒有，就好像旁觀者般抽離現況。

我是一個無法拒絕別人的人，而且也很害怕在工作上失去值得信賴的主管，所以沒辦法明確地拒絕對方。我覺得如果我能對性騷擾感到深惡痛絕，應該會更有勇氣拒絕吧！如果之後變得更嚴重，我也打算要拒絕，但我更擔心的是，我對現況的漫不經心。難道我在下意識之中，對主管抱有超越尊敬的感情、對於他的接近感到喜悅嗎？

不好意思，我的煩惱如此模糊不清，請問您覺得我最大的問題是什麼呢？

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※本文為聯經出版公司出版的《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》，未經同意請勿轉載。