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三重滅門女婿被捕緊抱愛犬「糯米」 心理師列10點解析：跟背叛、歸屬感有關

聯合新聞網／ 文．吳姵瑩（諮商心理師）
圖為愛犬「糯米」。聯合報系記者吳凡亦／攝影
圖為愛犬「糯米」。聯合報系記者吳凡亦／攝影

【三重滅門命案】帶狗逃亡的心理解析

1.因為狗兒永遠不會背叛主人，犯下殺機跟「背叛感」息息相關，恐怖情人無法容忍他人想法跟自己不同。

2.人際的孤立和疏離，使得寵物狗成為他「歸屬感」重要來源，因為狗兒總是繞著主人轉。當然暗黑一點，律師的說法是博取同情票。

3.社交技巧薄弱、生存能力缺乏，整體人生缺乏施力點，狗兒也成為他活在世上的依歸。人最重要的意義感來源來自工作的社會貢獻感，以及感受愛與被愛的歸屬感，他只剩下狗。

4.從目前生母只詢問狗兒的反應，也展現家庭成員的價值感和歸屬感稀薄。

5.要跟經濟不穩定的人交往真要有心理準備，通常意味著他情緒不穩，而情緒不穩自尊也很難穩，容易感覺被人看不起，地雷被促發究竟多恐怖都難以預測。

6.經濟不穩還有癮頭，那遭殃的肯定是身旁最親近的人，不要當成癮者的拯救者，也不要期待他們改變，他們需要接受專業戒癮程序，可以的話快逃。

7.恐怖情人本就預設自己不優，情人隨時會變心，不可能長期信任另一半，使得另一半要用力證明自己的忠誠跟清白，但終究會換來「你以為你這樣說我就相信了嗎？」

8. 曾有國外性暴力犯的採訪，講到他對受害者各種慘無人道跟無情，但唯一讓他接受記者採訪的交換條件，是記者要幫忙照顧他的狗，並且每次來採訪都要帶狗的照片讓他知道近況，而每次他看到狗的時候臉上流露出開心又具有人性的表情，讓記者印象深刻。

9.三人以上殺害被定義為大量殺人，可能跟家內固有麻煩問題引起，親戚比例佔六成，而有近四成加害者會作案後自殺，不難想像為何嫌犯一心渴望死刑。

10.病態性嫉妒又稱奧賽羅症候群，在於妄想自己伴侶出軌，且缺乏合理證據，卻引發強烈的不悅、冗長的質詢，或異常的暴力行為，對伴侶具有高度謀殺風險，而非想像中的情敵。

（本文獲臉書粉絲團《吳姵瑩Chloe Wu 心理師》授權，未經同意禁止轉載）

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