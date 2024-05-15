結婚8年「終於成功做愛」…人妻鬆口氣：我不暈了 下周就去辦離婚

講完陰道痙攣A小姐、B小姐的故事，今天要繼續跟大家分享第三位C小姐的故事了。上面那句話，是她email開頭的第一句，這這這，這算是報喜嗎？唉呦！害我心情好複雜啊！

本來看到成功做愛，應該要歡呼的，但這句話卻讓我的心情瞬間凍結，像是被一桶冰水從頭淋下一樣，「怎麼會？難道過程很不愉快？我記得老公是比較安靜，但還算蠻體貼的啊，一點都看不出來感情不好，到底是發生什麼事啊？」

在腦袋裡快速回放他們夫妻倆互動的畫面，沒有太多親密的動作，但也沒有臭臉、不理人、互相不在意這些「症頭」。一點都不像要離婚的夫妻，明明成功做愛了，為什麼還要離婚呢？

「一直沒有告訴妳，其實我們本來就考慮要離婚了。 我們在一起十年了，交往兩年、結婚八年。先生為了我很犧牲，我們都是彼此的第一個對象，我們都沒有和別人有性經驗。 剛開始，先生很期待要體驗做愛的感覺，但我都很痛，他也就體貼我，只要可以裸體磨來磨去，不進去也沒關係，他說他可以等我準備好。 但後來，他開始覺得很痛苦，他真的很想完整體驗和我做愛的感覺，他很想進去，在外面摩擦會讓他覺得很沮喪，他覺得這樣不如他自己自慰就好。 我們就變得很少做了，就算我主動摸他，他也會避開，說他不想要有等一下又覺得很難過。我們也開始分房睡覺，雖然我們感情還是很好，但這件事就是不能談，漸漸地，我們也就越來越像好朋友，比較沒有那種戀愛的感覺了。 這幾年，是我開始很想要小孩，我其實是很喜歡小孩的，但因為我真的很怕要做會很痛，也很怕他又會很沮喪、很失望。但每次回家跟哥哥姊姊生的小孩玩，我就更想要小孩。 所以我才鼓起勇氣，跟他說，我們要不要再試著做做看。但先生卻跟我說，這幾年下來，他對我已經沒有那種感覺了，就算我可以，他可能也沒辦法。 聽我先生這樣說，我當下很驚訝、很難過，一直追問我先生，是不是不愛我了，他告訴我，沒有不愛，還是很愛，只是沒有性慾了，比較像對妹妹的愛，比愛妹妹多，但就是不會想跟我做那件事。 他說他也說不清楚，只知道他應該是沒辦法跟我做愛了。但我覺得，他可能也搞不清楚自己吧！ 說真的，要是我每次要做都被拒絕，到後來應該也會不想做，但如果不會被拒絕，可能就還是會想做啊！所以，我決定先不逼問他了，再逼也講不清楚。我決定就先讓自己好起來，等到都可以做了，再看看他的感覺是不是會改變」

天啊，她經歷了這麼多，我都不知道。第一次諮詢的時候，她只是告訴我說先生比較忙，所以沒有一起來，但因為他們很想要小孩，所以她不能再逃避了，一定要好起來。

沒想到，原來她是想要先讓自己好起來，再看看先生是不是會改變這段過程，沒有先生的積極支持，她一定比我以為的還要辛苦多了。

「其實，我進行到二號訓練棒的時候，就跟先生說了。那時候他嚇了一跳，但他很老實地告訴我，雖然還是很難想像要跟我做愛，但心裡還是很開心的，他也會試著找回以前的感覺。那段時間，我們也開始出去約會，不再只有在家裡相處。 成功做愛那個晚上，我們去了一家溫泉旅館。我們都很緊張，試了一整晚都沒有成功，因為先生一直不夠硬、推不進去。後來是到第二天早上，先生趁著早上比較硬才成功進入的。在那之後，我們又試了幾次，都是在早上睡醒的時候做的。 雖然妳說前面幾次做，我可能不會有快感。但不知道是不是我真的很放鬆，其實我的感覺蠻強烈的，很刺激很興奮。先生也都有做到射精。」

這封長信一路讀到這，本來好像可以開始瞭解C小姐為什麼要離婚了，但看到她說她也體驗到了快感，就讓我更迷糊了！這樣不是很好嗎？兩個人都有快感啊，怎麼還會要離婚呢？

「雖然試了幾次，身體都有舒服的感覺，但我們做完，腦袋都會很清醒，我們會立刻起來去洗澡，吃早餐也不想講話，怎麼說呢？就是會很想要獨處，一點都不想黏著對方，完全沒有幸福的感覺。 我覺得，我好像可以知道，先生說不清楚的那種感覺。不是不愛這個人，但好像已經不是那種愛了。就像是愛哥哥一樣，但又比愛哥哥多一點，講不清楚。 我後來跟我一個好朋友講我的心情，她說這種感覺，很像她以前有一些可以做愛的男生朋友，大家蠻聊得來的，上床做愛感覺也不錯，但就是不會想要和那些男生認真交往，更不可能和對方結婚生小孩。 好朋友說：『這些男生不會讓我暈，不像我後來遇到的老公，讓我超暈的』。我在想，我和先生之間的感情應該真的已經變了吧，我不會暈了，他也不會暈了。 這樣，我還要跟他生小孩嗎？如果我們已經沒有那種感覺了，一起生小孩、養小孩，變成小孩的爸媽，想起來感覺好寂寞，這真的是我們想要的生活嗎？我突然覺得，這樣的未來有點恐怖。 後來我鼓起勇氣問先生，既然我們都做過愛了。我想知道他的感覺有沒有改變？覺得可以想跟我做愛嗎？ 先生告訴我，他的感覺還是一樣，他沒辦法跟我做愛。那幾次做愛，都是趁早上不太清醒趕快做，其他時候他真的都沒辦法。 聽到先生這樣說，我原本以為自己會很傷心，但沒想到，當下我的感覺，居然是鬆了一口氣，好像放下了揹了好久的重擔。 我告訴先生，可以做愛了，反而讓我感受到，自己對他的感情，也像他一樣，比愛哥哥多一點，但比愛老公少一點。 那天晚上我們聊到天亮，放下很多的責任和擔心，聊了很多彼此對婚姻、家庭、小孩和愛情的期待。 最後的共識就是，雖然很捨不得，但我們都還是想要給自己一個新的機會。所以，我們決定結束婚姻關係，下禮拜就會去辦離婚了。 我真的很感謝他，陪了我十年，還陪我跨過這個障礙。也很感謝妳，這一路給我的幫助，讓我可以展開新的人生。 我現在好期待新戀情喔，也很期待做愛。因為不會痛了，而且我好像還蠻容易有感覺的，這樣談戀愛應該會很棒才對！謝謝妳」

哈哈哈哈…看到這裡，我終於可以放聲大笑了。好啦，好啦，妳和先生都有共識就好！我也可以鬆一口氣了，我相信妳和先生，一定會是一輩子的好朋友，也祝福妳和先生，之後都可以展開美好戀情！

（本文獲臉書粉絲團《曾寶瑩博士》「終於成功做愛了，但我還是要離婚」授權，未經同意禁止轉載）