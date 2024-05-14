半伴依戀／精神操縱？PUA？「愛情轟炸」是天上掉下來的禮物 還是裹著糖衣的炸彈？

作者：Inka（半伴依戀專欄作家）

你是否曾經遇過某個人，認識的時間不長、在還沒有很了解彼此的狀況下，他就對你展現出強烈的興趣、把你捧得高高的、說你想聽的話、而且他好像時時刻刻都想跟你在一起，兩人的關係濃得化不開；從他炙熱的眼神與甜蜜的口吻傳達出：你就是他的理想型、生命中的唯一，他將你視為最尊貴美好的王子或公主；他說願意為你付出一切、愛你、照顧你、不讓你受委屈。

我相信大多數的人遇到這樣的追求者時，會不禁飄飄然，感覺好極了！你可能會驚訝對方怎麼這麼懂我？而且心思意念都在我身上？甚至認為自己好運降臨，遇到了所謂的靈魂伴侶？對方似乎有強大的魅力與吸引力，你很快地陷入這段關係，對他敞開心扉，並真心地信任他、愛慕他。

但是，過不了多久，童話故事中「從此過著幸福快樂的日子」不僅沒有實現，而原本被捧為王子或公主的你，卻怎麼開始淪落為對方的奴僕？你感受不到伴侶間應有的相互尊重與珍惜，反而必須事事以對方為主、處處動輒得咎，數落與貶低已成為家常便飯。當你想逃離這段關係，卻驚覺你已失去了許多資源、甚至左支右絀動彈不得。

上面所描述的追求手段，是一種精神操縱方式，稱作「Love Bombing」，中文翻譯為「愛情轟炸」，它不僅會出現在愛情關係中，在親子或友誼關係裡也可能會被使用。愛情轟炸就像是裹著糖衣的炸彈，剛開始給出來的如同鮮艷又甜蜜的糖果，看似誘人可口；而對方積極的求愛態度與接觸頻率，好像戰爭中投射炸彈，採取連環強烈攻勢，讓人失去理智招架不住。一旦我們掉入愛情陷阱，進入了這段關係，之後對方想從你身上索取的回報、對身心所行使的操控，卻是當初所始料未及。

愛情轟炸這個手段，除了被有心人士刻意學習並惡意操作外，在一些人格疾患，尤其是病態自戀者很常在關係中使用到。

為什麼愛情轟炸會有效果呢？首先我們要體認到，病態自戀者有著異常脆弱的自尊心，他們的許多作為，都是為了撐住那容易破碎的自尊。他們很瞭解提升自尊心的重要性、以及熟稔讓人產生自我感覺良好的方法。當有人被病態自戀者看上了，成為他的獵物，他可能會先採用愛情轟炸的方式，讓對方感覺到自我價值的提升。

這種狀態就像回到嬰幼兒時期，我們期待從父母的眼中，看見那份無條件的關愛與肯定；而浪漫的愛情，也有部分這樣的幻想，我們期待成為伴侶的世界裡那個最美好、最具吸引力的人，我們想成為彼此的宇宙中心。當我們因為愛情轟炸而誤以為自己是對方的宇宙中心，這會讓我們對自己產生美好的感覺、同時也對提升我們自尊的人產生好感、進而受其吸引，逐漸地以真心將對方置於重要的地位。但病態自戀者的特質是：「他會期待伴侶將他視為宇宙中心，一切臣服與他；因缺乏同理心，所以並不會在乎、關心伴侶的感受與需求。甚至會為了達到自己的目的，即使讓伴侶痛苦受傷也在所不惜。」因此當熱戀期結束，回到現實生活中，會發現到病態自戀者竟然無法接受伴侶一丁點不順從的言行，當他的自尊受到打擊，會產生自戀受傷（Narcissistic Injury），進而引發自戀暴怒（Narcissistic Rage），對於伴侶的報復與攻擊變得相當狠毒無情。

就人性的角度，當有人對我們投以愛情轟炸時，不心動是很難的，因為被重視肯定是人性的需求。我們該如何保護自己不要誤入愛情轟炸的陷阱？心理學家告訴我們，當我們對於彼此認識不多的人，卻從他們的言行舉止中感受到：「這一切是不是美好得太不真實了？」，這會是關係中很重要的一個警示。

美國心理學家Dale Archer提出愛情轟炸對伴侶的情感操縱有三個階段：

階段一、理想化（Idealization）：這是一個極度討好的過程，透過強烈愛意的表達、貴重物質的贈予、以及用盡各種方式想與你黏在一起的手段，讓你感覺到你們的關係相當的美好與特別。而且交往進程過於快速，很快就要求你許下承諾，不合乎現實與常態。

階段二、貶低化（Devaluation）：當你無法完全照著對方的意思做、沒有滿足他的要求時，他會開始生氣、極度的貶低你、把所有的罪責都推卸到你身上、甚至可能有精神或肢體的暴力出現。這一時期的你會感覺到相當的錯愕，就好像從天堂掉到地獄般的極端感，對自我的認知也會產生懷疑，因為他將你這個人從最完美的形象貶低為一無是處的垃圾。

階段三、拋棄（Discard）：當他認為你已經不再有利用價值、或者他將注意力轉移到另一個他覺得更有吸引力的獵物時，他很可能就將你切斷連結、徹底丟棄。

要特別提醒的是，你們分開一陣子之後，他可能又會若無其事地出現在你面前，重新對你投以愛情轟炸、懇求你的原諒並承諾改變。但是要知道他的人格狀態很難改變，回到他的身邊只是再度落入情感虐待的不幸迴圈裡。

如果你擔心自己遇到了愛情轟炸，Dale Archer建議我們可以採取「停、看、聽」的方法：

停（Stop）：先停下來把關係進展的速度放慢，勇敢向對方表達你不想要發展的這麼迅速，想要對彼此有更多瞭解之後再做決定。

看（Look）：仔細觀察他的言行，如果發現他有言行不一、言過其實的狀況，這會是愛情轟炸的重要警訊。

聽（Listen）：仔細聆聽他所說的話，有疑惑的部分不要害怕去質疑他，同時觀察他的反應。

平時與人相處交往時，要練習建立明確與健康的界線，讓自己在愛情關係中，也能保有自我的生活與人際圈。另外，當你對這段關係有所懷疑時，請與身邊值得信賴的人討論、甚至尋求心理專業人士的協助，來幫助自己看清楚是否陷入了有毒的情感關係中，並及早從中脫身。

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