別再燃燒自己、點亮別人…心理師傳授3招 練習卸下不屬於你的責任

你總認為他人很苦、不容易，而很有「責任感的」不自覺把事情撿起來做嗎？

你總是已經累到不行，仍不自覺為他人付出、消耗自己嗎？

你總把別人的事放第一順位，漠視自己的感受與需求嗎？

小荏總把別人的事情當成是自己的責任，燃燒自己只為照亮他人。舉例來說，小荏在公司是組長，負責協調與分派任務，檢核組員的工作進度，但只要組員表現消極或看似有困難時，她就會把事情收回來、攬了許多原本不屬於她的工作，常常得把工作帶回家，熬夜到天亮，回到家為了讓哥哥嫂嫂可以輕鬆點，還會幫忙照顧姪子與姪女，偶爾下班要跟男友約會，就會被抱怨都不顧家裡的事情、很自私；因忙公事或顧小孩忽略男友時，又會被男友埋怨、陷入自責，讓小荏感到相當委屈，認為自己在當夾心餅乾、都沒人感謝自己的付出…難道生活這麼難以平衡、只能選擇顧好其中一個嗎？

小荏為何會落入這樣的困境呢？

因為小荏把自己的價值感建立在對其他人有貢獻之上，總是為別人而忙，別人的事情總比自己更重要，她都在忙著完成別人的期待，卻忘了照顧自己的感受與需求，偶爾做想做的事時也會因被抱怨而自責，然後又把時間留給別人……小荏不知道的是，當她自己也不重視、不愛自己的時候，別人也就不會重視她，也會用她對待自己的方式來對待她、使喚她，她的付出容易被視為理所當然、不被重視，而小荏因為太渴望被看見與肯定自己的付出，認為只要做更多就會被看見了，陷入不斷消耗自己的惡性循環。

其實，想要照亮別人並非只能燃燒自己，你可以在照亮自己的同時也照亮他人，學習成為關照自己也關照他人的亮光，而不是燃燒殆盡就沒了的蠟燭。你可以從這些地方做起：

1. 承擔起照顧自己的責任

覺察並關照自己的情緒與需求，承擔起照顧自己的責任，把目標放在為自己的人生負責，而不是總是在照顧他人、幫別人承擔責任，想給別人溫暖前，請先確認自己是溫暖的、不是著涼的。可以思考的是，自己生活中有多少比例是為自己而活、有多少比例是為他人而忙，請維持至少有六成的比例是在做自己真正想要做的事情、在照顧自己的情緒與需求。

2. 評估意願與表達限制

面對他人的請求時，先思考自身的意願與能力（包含時間安排），是否會勉強、為難，以及若要做，想要做到什麼程度，再給予回應，當有燃燒自己的可能時，勇敢說不，表達限制與建立界線，將責任還給對方。

p.s：並非只有全部答應跟完全拒絕兩個選項，可以表達限制的同時釋放善意，如：「我現在有重要的事情要忙，等到什麼時候我可以幫忙。」

3. 自我尊重與自我安撫

當開始學會拒絕與設立界線時，你或許會覺得不安，當原本受惠的人指責、貶低你時，你很可能會因為壓力而再次答應。這時候請尊重自己的意願，並告訴自己：「在照顧別人之前，我要先重視我自己跟照顧好我自己，我沒有義務要滿足對方所有的期待，不需要無限上綱的付出，我可以不用答應他的要求」。

另外，你也可以時常告訴自己：

「我的需求跟感受是重要的，我可以先照顧跟滿足自己的需求」 「我可以把時間留給自己，我可以做我自己想要做的事情」 「我可以相信別人有處理自己問題的能力，不用總是跳進去幫忙」

本文出自愛心理「別再燃燒自己、點亮別人，練習卸下不屬於你的責任」，未經同意禁止轉載。