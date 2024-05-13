「他又說要傷害自己了，怎麼辦？」面對憂鬱症患者 身為陪伴者的你可以做這三件事

「他又說要傷害自己了，怎麼辦？」

「他怎麼又心情不好了？」

「他說他睡不著，吃不下，也不想出門，該怎麼做？」

根據醫學診斷臨床上的憂鬱症，在情緒、睡眠、身體功能等都會有影響，憂鬱症患者可能會失眠、爆食、疲倦、感到無價值感、有反覆自傷/殺想法、計畫與行動。

「大家都說不能跟患者說加油，不能強迫他們好起來，講話的時候，好像也都需要小心翼翼的，好擔心不小心說錯話，會造成更多的傷害。」

「我覺得好累，但不敢說，因為他們一定更辛苦吧。」

假如看到這邊，感到有些熟悉，我想先請你跟自己說聲辛苦了，我已經做得夠好了！陪伴憂鬱症患者從來都不是一件容易的事情，尤其在社會道德和情感壓力下，更不敢為自己著想，擔心太過於自私，但疲憊與壓力的感受又是那麼的真實。

根據臺灣憂鬱症防治協會的說明，憂鬱症是由多種因素構成的，可能是家族遺傳、創傷事件、壓力反應、悲觀性格、身體疾病、其他精神疾病等等因素；因此，治療憂鬱症需要一段時間，可能從好幾個月到好多年，這是場長期抗戰，不只是憂鬱症患者辛苦，對於陪伴者來說也是。

陪伴者可以怎麼做呢？

．看見需求，調整時間

國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院余春娣主任的研究提及憂鬱症患者的照顧者，同時也會是憂鬱症、焦慮症等症狀的高危險群，可見適度的休息，與自我照顧是非常重要的。

在照顧別人前，嘗試先衡量自身能力，計算看看每天的時間分配，以平日來說，扣除工作8小時，睡眠8小時，通勤2小時，剩下6小時，除了陪伴憂鬱症患者外，還需要把休閒娛樂算進去，若覺察到身體開始疲憊時，就要有意識的調整時間。

．參加支持團體

「一個人走得快，一群人可以走更遠」，一個人的情緒，可以來得快去得快，但每次都只能獨自面對，時間久了，疲憊感與心理壓力也會累積起來，試想看看，在低潮的時候，有一群人能夠及時的陪伴安慰、給予加油打氣、提供務實建議，內心是不是感受到安心許多。

在團體中，知道自己不是一個人，有一個地方，大家一起休息喘氣、抒發情緒、相互安慰鼓勵。雖然困難還是會在，但焦慮的情緒已獲得撫慰，委靡的精神已充飽電，也更有能量繼續前進。

．與專業夥伴成為盟友

治療的過程中，憂鬱症患者多少都會有不舒服的感覺，他們可能會說：

「我不要去看診，因即使去看了，我還是心情不好，看診沒有用。」

「我不要吃藥，因為吃藥會讓我沒有感覺，沒有悲傷，但也感受不到快樂。」

「我要割手，最起碼會感覺到痛。」

「我覺得人生沒有意義，…」

聽到這些，心也跟著揪再一起了，看著愛的家人朋友難受，雖然不能幫他們分擔，但也好想要心軟，讓他們稍微舒服一下，一餐不吃藥，不會怎麼樣吧？晚一天看診，應該也還好？我會把尖銳物品收好，並好好的看緊他！漸漸的把當初與醫生、心理師、護理師等討論出來的治療計畫放在一邊，並一肩扛起所有責任，不過其實，心理生病就跟身體生病一樣，憂鬱症沒有按時看診吃藥，就跟發燒相同，病情會拖延，甚至加重的。

我們可以這樣做，當患者…

．不想吃藥、不想看診：請醫生出馬！請憂鬱者下次回診時，跟醫生說明用藥後的狀態，雙方彼此溝通協調。

．快被低落情緒淹沒：請心理師登場！請憂鬱者在諮商時，跟心理師討論因應策略。

．割手、傷害身體時：請護理師接手！當認為憂鬱者的狀況不佳時，也主動跟醫療人員說明有住院的需要。

我們不需要選邊站，而是在治療憂鬱症的過程中，大家各司其職，才能夠讓患者獲得最好的照顧。

親愛的，謝謝你一直以來溫柔又堅定的陪伴，剩下治療的部份，就放心交給專業人士吧。

千萬要記得，他很重要，你也很重要。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

本文出自愛心理「面對憂鬱症患者，身為陪伴者的你可以做這三件事」，未經同意禁止轉載。