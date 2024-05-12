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沒有婆媳問題 只有丈夫無法割捨母親…為何女人總愛上「媽媽的乖兒子」？

聯合新聞網／ 文．彭德先（資深催眠師、家排師）
林依晨與賀軍翔在「不夠善良的我們」中飾演夫妻。圖／公共電視、MyVideo提供
林依晨與賀軍翔在「不夠善良的我們」中飾演夫妻。圖／公共電視、MyVideo提供

家族排列觀點來看《不夠善良的我們

這不是「兩個女人」的故事，這是關於何瑞之這個人「內在小男孩愛媽媽勝於太太」的故事。

你看：

🔥在母親抱怨前女友Rebecca原生家庭混亂，要Rebecca搬走時，何瑞之只能對Rebbeca說：「我媽不是這個意思」。

🔥在何瑞之鼓起勇氣對母親叛逆一次，對前女友Rebecca求婚後，Rebecca 得知何媽媽十分反對而提出分手「你是她兒子，她終究會原諒你，而我呢？她會討厭我一輩子」，何瑞之卻選擇了母親。

🔥在何瑞之與妻子簡慶芬要享受難得的夫妻溫存時光，何媽媽拿著鑰匙登堂入室，指指點點怎麼睡這麼晚，怎麼沒有準備早餐，兩人也只能默許這種情況「是誰沒有把門反鎖？」

🔥在何媽媽獨居跌倒送醫時，何瑞之只能將自責轉嫁於妻子「我早說過要搬回去的」、「我早說過的…」。

🔥在面對臥病在床的母親、情緒緊繃的妻子，何瑞之只能對著母親獨白「妳希望我做的，我都做了，到底我還要怎麼做，妳告訴我好不好？」

從家族排列的角度來看，何瑞之所顯現出來正是「媽媽的乖兒子」。所謂媽媽的乖兒子，是生理雖然已經成熟，但心理上仍舊是依賴母親的小男孩，在他心裡，最重要的女人，不是Rebecca，也不是簡慶芬，是大如天的媽媽，大到連自己的聲音都要埋下去，不敢違抗這個在心中的女巨人。

家排理論說，在一個男人心裡的第一個女人是媽媽；他需要她、乞求她、渴慕她、獨佔她，也恐懼她、憎恨她、反抗她、唾棄她、逃離她，但始終，都是跟「她」有關。

如果在一個男人心裡最原始的女人的位置，已經先給了他的媽媽，那接下來的女朋友呢？不論是誰，都只能當媽媽的替代品、服務品、補償品。真正結了婚，也只能在與婆婆利益衝突時選擇退讓，永遠像一個抬不起頭的小三。這是婆媳衝突的真正原因。

何瑞之要怎麼變成一個真正的男人？家族排列的答案是：「靠向父親」。

這是什麼意思呢？

1.男性在心裡無條件接受父親，承認這是最適合他的父親。

這個意思是，小男孩為了贏得母親的愛，偷偷在心裡和父親競爭母親，甚至會有「自己才是最適合母親的男人」（這很類似精神分析的伊底帕斯情結），所顯現出來的，就是和父親關係疏離，對父親多所批判。如果真的要取回男性力量，就得要愛父親，承認父親才是最適合媽媽的男人。如此一來，心中那個女人的位置就空出來了。

2.承認母親是大人，身為孩子無法讓她的人生更好。

很多離不開母親的男孩，特別是乖巧型的，如何瑞之，其實在扮演母親的拯救者的角色。時時照顧母親的心情，讓她不要失望、受傷，希望母親因為自己的作為，人生能夠多點安慰。所娶進來的女人也要幫助他完成這個「不可能的任務」，把孝道找人一起分擔。所以若要成長為真正成熟的男人，何瑞之就要承認自己再怎麼做也無法彌補人生不幸福的母親，無法讓母親從自己這裡得到補償。

看似承認自己的脆弱，實際上卻承擔住了人間最大的憂傷。

不過，身為家排師，我卻甚少在華人世界裡看到這樣的男人。偶而有的，會發現男性家庭裡的父母是恩愛的，所以他的母親在丈夫那裡得到足夠的愛的滋潤，母親自己也受到上一輩健康的愛，以致於不匱乏，讓小男孩沒有機會取代父親。

如果你沒有機會生在如上所述的家庭，一樣能經由後天的的努力與學習，中止「小男孩」的愛情故事，為自己帶來新的一頁愛的篇章。

如果你是女性，老是遇到「媽媽的乖兒子」，很可能在深層心裡，你也是「爸爸的乖女兒」。同樣的，當你走向母親，無條件接受她時，自然就能吸引真男人來到你身邊。

（本文出自臉書粉專「彭德先 催眠身心靈&系統排列」，未經同意禁止轉載）

不夠善良的我們

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