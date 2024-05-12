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今天是母親節！沒有好母親照顧你 就跟你內在的照顧者過節吧

聯合新聞網／ 文．彭德先（資深催眠師、家排師）
母女示意圖。圖／Ingimage
母女示意圖。圖／Ingimage

NGH催眠證照班的學員跟我說：「我媽已經過世了，我也沒在怨恨她了。」

還沒進入催眠前，每次說到媽媽，她都是這樣輕描淡寫，彷彿是上個世紀的事，瀰漫著一團氤氳。

但今天我們示範內在小孩時，她胸口的刺痛變成一句一句的控訴：

「妳為何讓我承擔這麼多？」

「你總是唉聲嘆氣，讓我每天都怕回家。」

「妹妹一直哭，你都不理她，我還要幫你照顧妹妹，這到底是誰生的小孩啊？」

「爸爸就是被你氣走的，你知道嗎？」

原來父母在她四歲離婚，母親患有躁鬱症，時好時壞。遇到躁期，像一個全天下最好的媽媽，帶他們姊妹逛街、看電影、玩遊樂園一整天。遇到鬱期，整個人一動也不動，什麼都不做，姊妹二人變成沒人看顧的野孩子，餓肚子一整天是常有的事。

後來她長大一點，比較掌握媽媽的狀況，開始肩負起母親失功能的那一塊：帶妹妹上學、回家先洗米煮飯、幫妹妹洗澡、看功課，然後把明天的午餐也做好，才上床睡覺。整整十年，她沒有自己的純真童年，也沒時間享受青春期與同學的浪漫嘻笑。

「我恨過她，但我又能怎樣？」成年後她與妹妹離家了，逃離那個痛苦的牢籠，但七年前母親開始失智，只好又搬回家照顧母親，直到去年母親去世。

這幾年她很努力地上各種成長課程，想要讓自己走出陰影。「我和媽媽的議題走了很久了，我已經對她原諒了。」這是她常常掛在嘴邊的一句話。

或許是對我的信任、對班級的信任，以及準備好了。進入內在小孩的過程，她的淚水沒有停過，憤怒不斷發散出來，這一刻，她也才意識到，自己還困在巨大的陰影中。

「老師，我好累，我不想恨她，但為何做不到？」

我對她說：「或許那個控訴的你，真的很需要被理解、被看到她的辛苦，還有她失去了那麼多純真無憂的時光。」

「或許，她真正的感受不是憤怒，而是無力感。畢竟在那麼小的年紀，怎麼可能拯救一個家呢？但她好認真地以為她或許能做些什麼……」

這時，她的眼淚轉成無聲啜泣，她的心開始軟下來。這個深層無力感被看見了！

無聲疼痛的淚水流完了。她說，明天母親節，我本來想要去墳上看媽媽，現在我有新的想法。

「我想帶自己好好吃一頓王品牛排。」

是的，如果你的母親失功能，沒能給你照顧，那就好好地跟自己內在照顧者過節吧。感謝她一路以來替代母親照顧自己，也安全地長到現在了。

母親節，幫你的母親好好款待她一頓吧。

（本文出自臉書粉專「彭德先 催眠身心靈&系統排列」，未經同意禁止轉載）

母親節 躁鬱症

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