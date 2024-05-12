「親愛的祖母，我記得你的眼」…父親是遺腹子、從小被虧不像爸媽 她從家族排列發現驚世秘密

我從小生了一雙丹鳳眼---單眼皮、如柳絲霧般輕描淡寫的眉毛，與當代大眾美女標準的雙眼皮、長睫毛相去甚遠，除了打從青春期埋在心中的自卑之外，還有另一層心事，蟄伏在小女孩一彎心窩裡。

我的父母，包括弟弟在內，都是雙眼皮、長睫毛、濃眉大眼，生地出眾。據說，在父親家鄉，所謂「彭家臉」都長這個樣子，包括女人在內，像我這樣纖細平淡的眉眼倒是少見。但我除了鼻子以下像爸爸，其他五官也不像媽媽。因此這個小女孩常常被好事的大人嘲笑說：「你啊，再不聽話，你爸媽就不要你了，你看看，長的跟爸媽都不像，搞不好是產房抱錯的…」

這話可不得了。從小我照鏡子，坐著端看就是一晌午，努力地找出哪裡是像的，深怕自己真的是抱錯。如果父母管教稍微嚴厲，錯怪了我，這個心事就會像熊熊烈火一樣燒起，疼地一晚不能睡。

但我忘了，家裡還有一個關於父親身世的秘密。

我父親是個遺腹子，是祖父與學校裡同學的非婚生孩子。那個年代大家族裡都有童養媳，祖父的正房就是從小收養來的。到了青春瀾漫的中學（舊制中學等同於現在的大學），遇到另一位舉止翩翩、笑語盈盈的大家閨秀，那擋不住的情愛就迸發出來。只可惜，這段佳話，是個禁忌，學期結束後，雙方帶著不捨各自回家了，還或許，努力地忘記對方，走向家族中安排好的婚事。就在相思情盛、與良人兩地分隔的煎熬下，女方發現自己懷孕了。

這位女子，據說也是來自有名望的家族。大閨女未婚懷孕，實在太醜，於是將她悄悄送往鄉下好生養著。十個月後，生下了一位男嬰，即是我的父親。

男嬰的身份造成了這女子的輾轉反側。彭家家大業大，卻是單傳。在我祖父那一輩竟然沒有一個子嗣。這位知書達禮的女秀才，忖度著得將這個消息告知男方家長，讓彭家可以有後。於是差家中父執輩帶著這個驚喜的禮物捎回彭家，傳來的卻是我祖父已經過世的晴天霹靂。

那天，與校園中的情人那一別，竟是天人永隔。就在鄉下懷孕的期間，我的祖父得了肺癆，以少壯之身辭世。

對彭家來說，失去一個即將委以大任繼承家業的二兒子，在哀欺的面容還來不及收起時，幾個月後，竟然看到了他的骨血！悲傷與驚喜融合的複雜心情，怎地也要將這孩子帶回來的。

那時，嬰兒才剛滿月。而我的親祖母，這個外面的小三，她是怎麼想的？為了成全大局、為了愛，她勇敢地做了一個決定，要將這個嫩嫩的男嬰送回彭家去。

她自己呢？能進彭家門嗎？在父執輩為了家族門面的種種考量下，不知透過何種協議，我的祖母，將嬰兒交給彭家後，必須埋葬這一事實，確保沒人知道這位女子，為彭家生下了唯一的後代傳承。她是在族譜上必須蒸發的一個鬼魂，不能被承認。

無緣再見到所愛的男人，更沒有機會親吻她親愛的兒子，我的祖母，就這樣無聲地消失。她是不得已，她也是揪著心，只能告訴自己：「彭家絕對會寵著這孩子的」。這是她唯一可以安慰自己的一句話，才能含淚將懷裡的孩子放手交託。

只是，這個決定，讓她與這男嬰一生命運再也不相連了。

我的父親呢？他還記得那滿月時抱著他的溫柔胸懷與細膩的吟唱嗎？這一直是他的遺憾----沒有看過親生父母。他只能說：「我長得像我叔叔，而我叔叔和我父親最像了。」用這樣推想的方式，揣測著生父的輪廓。而親生母親生作何樣？就算在夢中有迷濛的光影浮現，也不認得了。

沒有與親生父母見過，一直是我父親最深的遺憾，沒想到也是我的遺憾。2004年我遇到了家族排列，那時正在婚姻困難期，當我看到了海寧格排列的DVD時，心中立刻浮現出「祖母」這個人，這位在父系的繼承文化中被犧牲的女子。彭家沒有記得她，但我，記得。當周鼎文老師把祖母排出來時，我在場邊哭到泣不成聲，這是我的愛、我的痛，也是我盲目的追隨與認同。

排列完後一個月，父親有天跟我提到他做的一個夢。他說夢見自己在客廳打盹，有位陌生人走進來說：「欸欸，快醒醒，你親生母親在廚房煮東西給你吃呢！」夢裡的他趕忙坐起，揉著迷濛雙眼，看到身著黃色洋裝，身材纖瘦、輪廓細緻的女人，背對著他，站在廚房裡。他對那陌生人說：「哪是？那我女兒呢！」陌生人仍鍥而不捨地催促說：「不是不是，那就是你親娘！」走夢至此，一個近八十歲的老人忽然從深眠中驚醒，摸摸眼角，是幾滴淚。但那親娘，怎麼長地如此像自己女兒呢？

現在，我知道那雙丹鳳眼是誰的了。我看著鏡子，對裡面的人說：

「親愛的祖母，我知道這雙眼是從你這裡來的。你一直住在我裡面。我有你的眉宇，他們透露出你的笑意，和你的慧黠。因為有你當年與祖父的愛，與割捨親骨肉的痛，我得以出生、活到現在。和你一樣，生了一個可愛的男孩，每晚抱在懷中，如你當初疼我父親一般對他輕柔呵護。我繼承了你的愛，你的胸襟，以及你的善解人意顧全大局。我願將此刻的幸福與你分享，以及，以我此生服務更多人、更深的真理，來與你連結。身為彭家的女兒，你的孫女，我永遠記得你。」

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