錢不是主因…婚姻維繫的秘訣是什麼？心理師曝2要素：激情、親密

關於這問題，很多人第一直覺會是「錢」。經濟狀況當然可能影響婚姻品質，但只是其中一個變項，甚至對很多伴侶來說並非主因。

我接觸過的伴侶或夫妻裡，有高收入但各種衝突不斷，也有普通家庭但互為神隊友。婚姻經營要講起來可以很多、很多，我先分享兩個核心元素：「激情」、「親密」。

第一個是激情，也就是對伴侶的佔有纏綿、性慾望。

通常剛熱戀或新婚時，激情可以滿到整天放閃曬恩愛；但隨著時間拉長，可能會開始習慣（講更難聽就是「懶了」&「膩了」）。

固定的兩點一線生活，回家吃飯、洗碗、洗澡、追劇，提醒明天記得丟資源回收然後睡覺。差不多的約會套路，周末跑賣場或公園讓小孩放電，吃的餐廳就那兩三家輪流。難得一次的性愛，跟上次、上上次、上上上次同樣的SOP，有射有交代就好。

工作壓力、日常瑣事、小孩教養都會消耗彼此心力時間，「愛情」會被愈放愈後面，甚至我們可能根本忘了這件事。

當婚姻只剩一堆「應該做」、「不得不做」、「義務責任」，加上總是一樣的相處與生活，原本的激情、性慾望自然破底再破底。

有些躺平的人，會用前輩的姿態跟你說：結婚後本來就會這樣，這很正常啦！雙方變成家人，哪可能像年輕情侶那樣恩愛？

但我不太認同，因為「激情」是可以刻意製造的：「新鮮感」&「驚喜感」是重燃激情的重要元素，既然激情消退，與習慣、膩了有關，那在日常中偶爾創造不一樣的時刻，就是突破點之一。

更簡單來說，「不要每次都一樣」是我們可以嘗試的小改變。

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．每天回家都是各自追劇滑手機，那偶爾兩人買個宵夜倒杯酒，一起看串流。 ．平常都是在家度過整晚，偶爾出門來個晚上約會，看電影、公園散步之類的短行程。 ．找不同的餐廳、開發新的約會路線、換個戰鬥服玩角色扮演…等。

不用每次都要搞新花樣，但也別一成不變，然後攤手說結婚後的生活本來就無聊。不是婚後就一定無聊，是我們什麼都懶所以婚後變無聊。

我們目標並非要像熱戀時，有那麼高的激情；時間拉長，激情衰退是合理現象。目標是減緩激情的跌勢，不要讓它快速崩跌，甚至有時還能反彈一下，拉出一波漲勢（救救台股啊扯遠了）。

但阻礙你運用「新鮮感」&「驚喜感」來對抗激情消退、重燃慾望的魔王有兩個：一是「僵化心態」，這在育兒的夫妻上容易出現。聽幼兒園老師、其他家長稱呼「OO媽媽」「OO爸爸」久了，我們可能就只記得，自己以及伴侶是孩子的媽媽、爸爸。

把父母的責任做好，也期待伴侶把他身為父母的責任做好，這點沒毛病。但我們很容易忘記一件事—他&她除了是孩子的爸爸或媽媽，也是你的老公或老婆啊！

這會讓我們忽略婚姻中的「愛情」，或是只維持最低限度、與愛情有關的事情—固定無趣、一成不變的約會或性愛。

因此在心態上，一定要記得，激情是需要刻意營造的東西。你與伴侶不只是父母，同時也是戀人，需要花點時間心力經營你們的愛情。

看到這裡，我猜有些人想反駁「哪來的時間？」、「小孩誰顧？」

是的，「現實因素」是阻礙你維繫婚姻熱度的第二位魔王。

沒有小孩的情況下，要能突破兩點一線、日復一日的固定生活比較容易些。只要兩人喬出時間，就可以做點什麼不一樣的事，去不同地點約會。

若尚未有孩子，但激情快速下降，通常跟上述的心態有關：「穩了」、「反正都結婚了」、「對方又不會跑掉」、「我們這樣平淡度日也很好」。

這些想法都可能為關係帶來風險，因為我們會開始躺平，覺得一天過一天也沒差，伴侶在我們身邊不可能變心。

簡單說就是「缺乏危機意識」，以為激情像是你買的ETF，就算不管它，每個月也會固定存進你們的關係帳戶裡。（救救00940啊！又扯遠了）

然而，「安逸感」是讓婚姻熄火、對彼此失去慾望的頭號殺手。它與下面提的「安全感」是截然不同的東西，但很容易被搞混。

你以為兩人安全感很夠，所以不用再為關係做些什麼，事實上你沉溺的是安逸感，而非安全感。

還有一種情況，會導致沒孩子的夫妻熱度消失，就是其中一方抱著某個目標，很堅持地花費所有時間心力投入，而忽略製造激情。

例如「在蛋黃區買房」、「OO歲前存到OOOO萬」或前陣子吵很兇的移民夢、美國夢之類，也可能讓我們目光完全放在自己的夢想，認為這些對「兩人的未來」、「孩子的未來」、「我們家的未來」很好，卻沒去注意到，這是否是伴侶想要的、期待的。

那有孩子的夫妻伴侶怎麼辦？是否只能依照法律規定，等孩子6歲後能自己待在家，或他18歲去唸大學了，我才跟伴侶重新開始兩人世界？（雖然依法6歲後可以獨處，但我想大多家長會等到10甚至12歲後吧！）

如果從孩子出生後，六年、十年、十八年都缺乏兩人之間的激情，那恐怕當我們可以不用顧小孩自由行動時，也早就沒那個動力與慾望了。

我自己的其中一個策略，是盡量運用零散時間，例如孩子睡著後，我會在客廳跟老婆泡壺茶聊天，彼此分享工作或生活的趣事。或我們有時會預先排好休假，趁小朋友白天在學校時，來個平日約會（超推，餐廳景點人比較少，品質好很多）。

週末假日通常是家庭日，或是輪流顧小朋友（另一方若要工作的話），但偶爾也會找外援幫忙，讓兩人可以有個短行程的約會。例如昨天我弟全家連同他們小朋友，一起來家裡玩&幫忙顧小孩，我則跟老婆去聽音樂表演&午餐約會。

而外援這件事，是平日需要經營的。像我跟我弟兩家原本就常互動，輪流去對方家裡或一起出去玩，讓兩邊小朋友熟悉。這樣若要幫對方顧小孩幾個小時，也就不會太困難。

若夫妻各自爸媽也能幫忙短暫照顧的話，那就更是強大的支援了。但這同樣需要平日經營，讓小朋友跟長輩有接觸，同時也能觀察、評估長輩的狀況是否合適，以及溝通照顧方法等。

是的，這需要花費時間心力，但可以讓夫妻有機會創造出兩人世界，來增加激情。

說完激情，來聊第二個婚姻經營的要素：「親密」。若說激情具有強烈的身體、生理、性慾色彩，那親密就比較偏向心理、情感層面的交流了。

簡單來說，多數人會期待伴侶是一個「隊友」而非「室友」或「砲友」。兩人一起組隊生活、面對人生許多挑戰，相互支援協助以克服不同難關。

要讓婚姻具有「親密感」，就得先從「依戀取向」來瞭解，我們在親密關係中會有的幾個需求：

需求一：你願意讓我靠近嗎？

並非是身體物理距離而已，更是心理的接近。當我們很少或幾乎不跟伴侶分享生活、感受、想法時，很可能會讓對方覺得不太對勁，認為兩人的距離很遠。而且這個需求，還包括「想瞭解對方的負面狀況」，例如工作或生活不順的事、心情不好等。

因為「伴侶願意分享他的負面狀態」，會讓我們覺得「對方願意讓我靠近他」。當然這裡不是指極端那種，整天抱怨碎唸、各種負能量爆發的行為，而是指「有時讓伴侶看到自己的脆弱面」並「獲得對方的陪伴安慰」，但「最終靠自己（或伴侶部分的協助）而去面對問題」。

幾年前出現過一種說法：男人如果在女伴面前展現脆弱，對方就會鄙視你、瞧不起你、對你失去興趣，然後去找其他「強者」。所以男人要一直呈現出很厲害的樣貌，讓女伴不斷崇拜你，才不會離開你。

也不知是否受這種性別刻板印象、毒性男子氣概的影響，我遇過一些伴侶的爭吵跟「對方都不讓我知道他怎麼了」有關，讓關係處在動盪狀態。

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需求二：當我需要支援時，你會回應我嗎？

這指的是，我們需要隊友幫坦幫補幫放魔時，他會否提升協助，或是楞在原地甚至中離？

你在公司被主管丟了不合理的要求，還被唸了一頓，心情已經很糟，同事又只說些風涼話、撇清責任一副事不關己的樣子。當你回到家後，實在忍不住跟伴侶表露你的難過，想要討拍。

這時伴侶繼續滑他的手機，你才剛開始講，他就頭也不抬說「好啦，別想太多，別管他們就好啦」，又或是伴侶一聽到你說心情很差，就把手機放下專心聽你說，他沒有急著說什麼，就只是坐到你身旁輕握你的手、偶爾摟一下你的肩膀。再或者伴侶聽你講到主管、同事時，不斷附和「他們真的很跨張欸」、「對啊怎麼可以這樣？」、「你明明工作量也不少了」，然後伴侶展現出一副比你還生氣、為你抱不平的模樣。

這三種情況，第一種很高機率未能滿足你對親密的需求。你可能愈講愈氣，或是乾脆不想講了，到一旁生悶氣，結果伴侶繼續滑手機沒理你。後兩種情況通常會滿足需求，看你本身喜歡哪一種。往往會讓我們覺得「哇我老公/老婆很在乎我」並因為對方的回應，情緒稍微平復一些。甚至會有種，自己似乎更有力量去面對這破事的感覺。

若我們認定對方是神隊友，兩人之間的關係更緊密。要做到這事，基本的「同理」、「傾聽」技巧相當有效。或許有些人會說「我就是不會」、「我又不是學諮商輔導的」、「我天生就是這樣」，然而我們並不需要太專業高深的同理能力，才能製造親密。而且同理傾聽是心態與技能的結合，可以透過學習、練習培養。

當我們在婚姻中，這兩個親密需求無法被滿足時，就會缺乏安全感。因為會擔心害怕失去重要的隊友，覺得對方不在乎我們、可能離開。

然而大多數夫妻吵架、關係變差，並非是其中一方或雙方展現出這種擔心害怕，而是「沒有展現出&隱藏了自己的擔心害怕」，並且「用表層的情緒與行為來回應對方」。

夫妻通常會因為成長背景、過去經驗、愛情歷史、人格特質等影響，而在需求未被滿足、出現摩擦爭吵時，呈現出「追」&「逃」兩種模式。

追與逃的模式，會強化對方的逃與追，最後兩人形成「一追一逃」的惡性循環，讓衝突逐漸擴大，感情不斷被消耗，安全感持續流失。即使短暫和好，但因為安全感降低，容易覺得需求未被滿足，再次引發衝突，而形成另一個更大的惡性循環。

因此，「安全感」除了是降低吵架頻率、衝突的因素，也是讓雙方在婚姻中感到舒適滿意、相互陪伴走下去的元素。

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平常就多幫關係存入安全感，就能增加親密，與前面說的激情相輔相成、缺一不可。存安全感的方法，就是滿足上述的親密需求（覺得靠近、獲得支持）。

在發生衝突時，若能看見彼此的情緒與需求，除了能避免進入惡性循環外，關係的和好與修復，就像是突發獎勵事件，能為關係獲得額外的安全感。

但這點的確不容易，只能說當關係不太對勁時，就要有警覺心、找尋資源協助。我接到已經吵到要分手&離婚的伴侶時，有時心裡會感慨如果他們早點來，逆轉的機率應該會大滿多。如果等到已經變室友、甚至快成為仇人時，才想要做些什麼，真的很可惜。

最後分享一個，我自己覺得很重要的婚姻經營策略，那就是：保有各自的世界，並參與彼此的世界。

什麼意思呢？交往或結婚，從「我到我們」的過程中，會與伴侶有愈來愈多交集，以及愈來愈多「共同生活」、「一起行動」。但我們仍要有自己的生活圈、人際圈、興趣喜好、休閒娛樂、自我提升。可以調整，但不能完全放掉，也不要完全配合對方、犧牲自己。

婚後因為有自己的家庭，我們需要撥時間來經營維持環境、感情，甚至共同照顧孩子，但還是需要有個人的世界，有時還能邀請伴侶參與。像我喜歡爵士，有時會自己去雅痞書局聽現場，有時則約老婆共同欣賞；我比較少追劇，但偶爾會跟著老婆一起看，討論或吐嘈劇情。

又或是我前陣子推坑她《勇氣爆發Bang Bravern》，兩人邊看邊笑到每丁每當，然後她上個月訂了機甲動畫交響音樂會的票，昨天帶我去聽。

我們未必要跟伴侶一樣喜歡他的興趣，但偶爾接觸參與，能為關係增加新鮮感與親密感。即使對方某些興趣，我們真的沒有想碰也OK，基本的尊重、欣賞，也對關係很有幫助。例如我會看對方分享她寫的書法、聽她分享學太極拳的心得；她也會聽我分享為啥買了蕾姆公仔（因為很婆，跟妳一樣…我如此解釋道）。

這種彼此間生活、喜好的交流，會讓兩人更靠近，所以記得，還是要保有自己的生活與興趣，並持續提升經營自己。別在婚後止剩下「OO爸爸」「OO媽媽」的角色；你不只是父母，也是對方的戀人，更是你自己。

婚姻經營不易，祝大家能擁有神隊友，同時也是對方的神隊友。

（本文出自臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」，未經同意禁止轉載）