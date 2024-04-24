當個案說「活著很累，我很想死」…諮商師只需回應「這2字」就能給對方強烈安全感

為什麼被人傾聽能讓心情舒暢？因為人之所以傾訴心聲，是為了得到支持

⒊認同並傾聽的難題所在

讓「傾訴方」如釋重負的三大要件

從現在開始，我把使人放鬆的聽話方式稱為「傾聽」。我曾說過，這種傾聽方式中包含了三大要件。第一是「認同並傾聽」、第二是「靜靜傾聽」、第三是「代表世界傾聽」。

我長年以來從事心理諮商的教育工作，這項工作稱為心理諮商的職業指導。我時常感受到「認同性的傾聽」難度有多高。一直聽對方說話，話中肯定會出現自己無法贊同的內容，因此會忍不住插嘴。在對話過程中，要求一個人光聽不說，幾乎是不可能的事。

更不要說「代表世界傾聽」這種說法，說不定會被認為太過誇張。可是我們在希望自己的心聲獲得傾聽時，理所當然會選擇對象。就算只是日常生活中的小事，我們也會選擇傾訴的對象，也就是能理解我們心情的對象。如果是針對一些更深刻的煩惱，會更會審愼選擇。那時，對傾訴者來說，傾聽者可以代表全世界。

關於「認同並傾聽」的難題所在，我想借用案例來加以說明。

有否認才有認同

要做到認同並傾聽，作為傾聽方首先必須理解認同與否認的兩個立場。也就是，對於對方所傾訴的內容表示。

①「我懂，沒錯沒錯，我能認同這種情緒」的心態。 ②「你說的這些事太荒唐，我不能認同」的否認心態。

比如，當個案說「活著很累，我很想死」的時候，作為專業人士的精神科醫生與心理諮商師，為了包容、認同對方，首先必須理解這兩種心態。也就是：

①「沒錯，如果感覺那麼痛苦，是會產生想死的念頭。」 ②「就算這樣也別想不開，我們想辦法解決問題嘛！」

這兩種心態，就是認同與否認的心態。

如果有人說「我想死」，諮商師最多就是回應一句「是嗎？」，或是輕輕點點頭。這裡面包含了①「我可以理解這種心情，確實會這樣」外，也同時抱有②「我們應該解決問題，繼續活下去」這兩種認同與否認的心態。從個案的角度來看，如果能從諮商師的點頭回應中同時感受到這兩種情緒，會讓個案從中得到很強烈的安全感。

當一個人說出「想死」的時候，其實也是在表達「想活下去」的心情。我認為，如果不想活著，就不會產生想死的念頭。

如果個案想死的念頭不得到認可，被勸導說「別那麼想不開，努力向前看」的話，個案會感到被否認，情緒會因此更加低落，還應該會後悔地想著「唉，要是沒（對這個人）說這些話就好了」。

但要是我們換個說法，只認同對方想死的念頭，回應一句「這樣確實很痛苦，就算想死也無可奈何」，那麼個案也會感到被否認，似乎自己受到遺棄，只能一死了之，情緒也會更低落。為什麼會造成這樣的結果呢？我要再次強調：「想死」的情緒裡，也包含著「想活下去」的求生欲望。

針對在心理諮商中我們面對的最極端訴求「想死」，要眞正做到「認同並傾聽」的難題何在，我想讀者們應該明白了吧。

圖為《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》書封。心靈工坊提供

我之所以舉了一個比較極端的例子，就是為了證實，不管我們面對的是哪一種傾訴內容，作為諮商師，我們必須要先理解認同與否認的心態，才可能做到「傾聽」。如果做不到這點，我們會永遠擺盪於「局部理解」或「局部否定」的不穩定狀態中。諮商師心理不穩定的狀態，會在無意中傳達給個案。

無論我們聽到任何內容，都能保持著既認同又否認的兩面性，這需要很大的包容力。這可說是極其高難度的心理諮商技術。在培養諮商師的過程中，我作為老師，會選擇將這門技術只教授給已經達到相當程度的學生們。

那麼，我最先教授的是什麼呢？是「靜靜傾聽」。在做到「認同並傾聽」前，我首先教授學員的是「請無論如何絕不插話，只要靜靜傾聽」。

※本文為心靈工坊出版的《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》，未經同意請勿轉載。