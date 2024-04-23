「你覺得誰對？」…你們兩人的關係 不需要第三人來當仲裁者
「老師，所以你覺得誰對？」為什麼你們的關係需要第三人來當關係的仲裁者？
志明與春嬌兩人年齡差距不大，但志明在談話中總是像老師一樣指導、指正春嬌的不是，說春嬌很不懂人情世故，常有出格的舉動，像是會把自己喝得爛醉，要靠別人把她扛回家，或是發起酒瘋對路人丟東西咆哮。
春嬌就像做錯事又覺得不甘願被罵的小女孩，不正眼看我也不看志明，像是被迫來參與這場批鬥大會，有時被罵到受不了，口氣很差地回上幾句，惹得志明繼續說：「老師妳看，她就是這樣不成熟？所以，妳說我不該說她嗎？如果我不說她會改嗎？難道要造成更多人困擾嗎？就不覺得丟臉嗎？」
我看著春嬌的表情越來越登出，猜想他們平時如果都這樣互動，要有兩顆心靠近的親密感恐怕很有難度。春嬌越逃跑，志明越抓住她的小辮子不放，幾乎可以把眼前這可愛的春嬌數落得體無完膚。也忍不住想，這麼生氣的志明，希望的究竟是什麼？是春嬌道歉認錯嗎？還是要進勒戒所呢？還是志明生氣春嬌不是自己要的理想型，自己卻又無法放手？
志明似乎感覺到我沒有一起罵春嬌，忍不住說：「老師，難道你認同她的行為嗎？一個三十多歲的人，怎麼做這個出格的行為？」
這是在伴侶對談中，彼此陷入這種誰對誰錯的僵局時，最愛把治療師拉進去當仲裁者，最希望治療師跟自己站在一起，證明自己是正確的，但是，正確了之後，感情融洽了嗎？
春嬌下跪道歉了之後，兩個人就過著幸福快樂的日子嗎？也許對志明來說，不要再給我惹麻煩就好了，那麼，何以在關係中，春嬌「總是麻煩」，一對未婚的伴侶，既然這麼多「麻煩」，又為何堅持要在一起？可以去找不麻煩的呀？為什麼志明又不能當幸福被愛的男友，而非要當緊盯著小朋友不要他犯錯的老師？這裡頭又是哪些熟悉的模式，讓志明總依著慣性坐上熟悉的位置，承擔著過度的重責大任，不放過自己也不放過他人？
也許關係裡向來沒有正確答案，我則是不斷的提問讓他們在反思中，鬆動彼此的位置、想法和慣性，也許就在你真切理解自己的「習以為常」，才能在打破慣性中，迎來你渴望的輕鬆愉快的關係。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本文出自愛心理「「你覺得誰對？」你們兩人的關係不需要第三人來當仲裁者」，未經同意禁止轉載。
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