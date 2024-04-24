為什麼帶著同理心傾聽這麼重要？因為聽者的反應代表全世界 可以減緩自責情感

為什麼被人傾聽能讓心情舒暢？因為人之所以傾訴心聲，是為了得到支持

２．傾訴方之所以感到如釋重負，是因為傾聽方代表了全世界的認同

唯一的認同者

當我們傾訴煩惱時，如果自己的煩惱得到了認同，傾訴者的自責情感就會減緩；他們會感到「這樣的自己也不算壞」。這是當我們對人吐露心聲便感到如釋重負的最大原因。

相反地，如果我們不向任何人傾訴煩惱，只是一個人胡思亂想，大多會越想越痛苦。這麼一來我們便會不斷自責，認為只有自己是個沒用的人。這種情緒的背後，是基於自己被他人嫌棄、被排擠所產生的孤立感與恐懼感。

比如說，過去曾有這麼一個案例。這是在母子單親家庭裡長大的十九歲女兒B。她努力用功，考上了理想的大學。進了大學以後，本打算好好享受一下大學生活，但她突然發現，周遭的同學都是生活富裕並且性格開朗的華麗女大學生，而自己卻一直煩惱於自己的個性內向、不愛表達自己、不善與人交往，性格也不夠開朗，她因此開始自責。

她曾經跟高中好友這麼描述過「因為我的家庭生長環境，使我的個性很內向。我恨自己的母親在我很小的時候就離婚了」。

如果她的好友能帶著理解的口吻回答她「原來是這個原因啊，妳辛苦了」。那麼B就會得到安心輕鬆，然後會自我調整，產生「算了，還是好好享受自己的大學生活吧」的想法。

可是，如果好友反過來勸她「母親一個人把你撫養長大非常辛苦，妳不應該恨她。事到如今妳更不該責怪父母」的話，B就無法釋下重負，煩惱反而會加深，她會因此變得更加自責、更加內向。

無論她的同學做出怎樣的反應，周圍的女大學生開朗、自己內向，這一點事實不會改變。可是，根據同學的反應，她的情緒會變得放鬆或是變得更內向。情緒得到放鬆，是因為她找到了能理解自己、認同自己的人。無論我們有多重大的不幸或是煩惱，只要是與他人之間有所連結，我們就會變得更堅強，煩惱也會變小。相反地，如果我們什麼事都一個人孤獨地承受，人會變脆弱，煩惱會越來越大。

B小姐的傾訴對象是她的好友，雖然只是位好友，但得到了好友的認同，她就彷彿得到了全世界的認同。相反，雖然只是一位朋友，如果被這位朋友否定，她就會感到被全世界拋棄。對傾訴方來說，她擁有的這僅僅「一位」傾聽者，也就代表了全世界的傾聽者。身為傾聽者的責任十分重大。

圖為《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》書封。心靈工坊提供

有一句話很流行，叫「大家一起闖紅燈就不怕」。確實如果一個人違反規則會被責怪，大家一起違反規則就不擔心會被譴責。如果是一個人，違反了規則就會自我譴責，並被所有人責怪，但如果大家一起違反規則，就會覺得規則是規則，只要沒事就沒關係，反而是合理的判斷，或許還可以當成一種主張。總而言之，只要大家的心意一致，就會讓人覺得心情輕鬆。這其實就和將自己的煩惱向他人傾訴是相同道理。

只要有一個人認同自己，我們就會覺得大家都認同自己。就算只有一個人，也會讓我們有得到全世界認可的安心感，因為這個世界上大多人的理解與認識彼此息息相關。就算在人生觀與政治信仰上有所差異，只要活在這世上，所有人便會藉著一種共通的基礎、理解、認識和彼此同意的事實，也就是「語言」做為橋樑來相互聯繫。確認了這種聯繫的存在後，我們就有被理解認可的安心感。

※本文為心靈工坊出版的《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》，未經同意請勿轉載。