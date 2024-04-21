何謂傾聽的技術？就是諮商師在內心沒有不滿的情況下 讓個案把話說完

為什麼被人傾聽能讓心情舒暢？因為人之所以傾訴心聲，是為了得到支持

⒈「傾聽的技巧」是指什麼？

得到了認同，才會感到如釋重負

在心理諮商／精神治療中，最有效的應該是讓個案藉由獲得傾聽而感到如釋重負。我相信在日常生活中有很多人都體會過這種效果。比如這樣的開頭「我告訴你，最近……」，之後開始聊一些不順心、不開心的事，比如「我被A這麼批評，你說過不過分？」等等。傾訴者抱怨完以後會覺得心理舒服很多，然後忘記這些事。

傾訴者之所以覺得心情舒暢，是因為他釋放了對A的不滿的同時，這樣的情緒也得到了認同。當然，我們不知道傾聽方是否贊同或反對A的想法，但至少由於傾聽方一直保持著沉默，才使傾訴方覺得自己的觀點得到了認同。這就是日常生活中的傾聽的效果。

不過對於靜靜傾聽方（諮商師）而言，心裡會積壓起一種不滿。之所以產生這種不滿，是因為傾訴者對A的憤怒，無意中傳達給了傾聽方，尤其在傾聽方無法反應的時候，更加會有這種感受。

如果，傾訴方在抱怨完以後，向傾聽方問一句「你怎麼看？」，那麼傾聽方的不滿就會消失。傾訴方與傾聽方都會感到自在，對話也會順利地延續下去。

有種人善於「傾聽」，這種人往往是先靜靜傾聽，在傾聽的過程中適當地迎合對方說句「對啊」、「是有點過分」等等，這麼一來就不會產生不滿的感受。

能做到不回話、靜靜傾聽才夠專業

傾訴方與傾聽方的關係是「訴說─傾聽」，這一點是心理諮商中的基本關係。傾訴的效果，就算在日常生活當中，也和心理諮商的道理相通。但是在傾聽的方式上，這兩者之間有所差異。最大的差異是在心理諮商的過程中，作為傾聽方的諮商師不能迎合或回應對方，只能聽不能說。

為什麼不能回應或迎合傾訴者呢？結論是，這麼作會影響傾訴者的自我組織能力。（後續會解釋）

但是，光聽會使傾聽方（諮商師）心裡積壓起不滿感。尤其是在接受心理諮商的階段，一般提到的不會是什麼日常的瑣碎小事，而是更加沉重的問題。不斷傾聽著悲觀負面的話題內容，會讓諮商師容易對傾訴方（個案）產生類似於憤怒的複雜情緒。

圖為《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》書封。心靈工坊提供

在雙方面對面談話的過程中，傾聽方所感受到的憤怒情緒會無意中傳達給傾訴方。作為傾訴方剛開始還能自由自在地吐露心聲，但過一段時間會逐漸發現「自己沒能得到理解」，如此一來心理諮商便會陷入泥淖當中。心理諮商中「透過被人傾聽而如釋重負」的效果也會隨之消失。

所謂「傾聽的技術」，就是讓諮商師在不積壓不滿感的情況下、靜靜地傾聽到最後一刻的一門技術。以傾訴方的角度而言，這是們讓他們敞開心胸、暢所欲言、激發自我組織開始運作的一門技術。

我認為，我們可以說這是「善於傾聽」的極致技術。

※本文為心靈工坊出版的《一流精神科醫師的傾聽術：深入人心的全方位傾聽養成法》，未經同意請勿轉載。