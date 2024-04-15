男友個性好但沒顏值「帶去聚會好自卑」 心理師：妳把對方當成時尚配件

或許你要能看見，真正自卑的人是你。

因為你可能會花錢去買一些東西，買面子，或花錢偽裝，包括你覺得男友也是一種時尚配件，這說起來不好聽，但有一些人之所以交男女朋友只是因為需要對方成為自己的時尚配件，或是希望對方是有功能的，例如能照顧你的生活起居，也許就不是真正的愛。

所以我會請你去思考，你有沒有去愛自己？願不願意去付出並且去愛別人？如果你可以好好愛自己，你就能非常坦然地看待自己的選擇，也就是你為什麼會選擇這個男友，也許是對方有讓你可以崇拜的地方，或是對方特別聰明、特別有才華。

那如果你是因為這些原因被對方吸引，而且跟他生活在一起很快樂，你其實就不用擔心其他人的眼光，因為他們看到了你們相處的狀態，反而會覺得你們這一對好棒、你們這一對好讓人欣賞羨慕，甚至你會很自然地跟別人分享男友做了什麼很厲害。

這就叫眼裡盡是愛，不是那種冒泡泡的愛，而是你眼裡就很能夠自然而然欣賞到對方的好，這也許就是你需要去練習的事：我有沒有能力欣賞我自己？我有沒有能力欣賞其他人？如果都沒有，你的錢就會一直流掉，因為你的心裡事有破洞的，導致你需要花很多錢武裝自己，避免自己被其他人看輕，這是你的內在需要去看見的課題喔！

本文出自愛心理「男友個性好但不好看，帶去聚會時會覺得自卑怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。