懷孕就有當爸媽的壓力…產後憂慮、母乳焦慮、育兒煩惱一次解答

「把愛拉回來，讓更多的媽媽來分享他們他們的哺餵經驗，每一個人都有他自己的方式去選擇怎麼餵母乳。」《與軒軒講》邀請烏烏醫師談作為婦產科醫師她的看見！

作為父母，我們一生中做的許多決定，也許你得以有回頭路，但成為母親這件事則不然，因為牽扯到另一條生命，因此一旦決定，就無法回頭。

《與軒軒講》邀請烏烏醫師一起談，作為婦產科醫師她看到了哪些作為女性、作為母親，在孕育生命的過程中，一路會有的焦慮和解方。

烏烏醫師：成為父母就是不斷練習、成長的過程

面對為人父母的嶄新角色，感到焦慮是正常的，不少人為了減輕焦慮，在孩子出生前就做足準備，然而烏烏醫師表示，身體上當然可以透過規律運動、健康飲食以作為成為父母的準備，但心理上不存在所謂準備好成為父母，可以撫養孩子的一天。

因為當你真的成為父母後，其實很多事情是突發的，所以在烏烏醫師看來，成為家長這件事，其實就是不斷的練習與成長。

另外，保持彈性則是成為父母後的一大學習，烏烏醫師以她為例，她習慣把事情規劃好，但當她成為家長後，免不了面臨計畫被打亂的時刻，她因此學會保持彈性，活在當下。

「你可能這一段時間，就是要一直陪小孩玩一個重複性的東西，如何把這個情境說得漂亮一點，化被動為主動就是心態調整的關鍵。」烏烏醫師表示父母可以把這段陪伴孩子的時間解讀成，犧牲了多少工作時間，但也可以轉念想，這段期間的互動與陪伴也許就存在於現在了，好好思考我想要跟我孩子，在這個階段一起擁有怎麼樣的經驗跟記憶。

在這樣的思考人下，家長的角色其實是主動的，不再被動，也因此你將能看見作為家長，所收穫到的學習。

《與軒軒講》邀請烏烏醫師一起談，作為婦產科醫師她看到了哪些作為女性、作為母親，在孕育生命的過程中，一路會有的焦慮和解方。圖／女人迷提供

正常化看待孕婦，別把他們病人化

事實上作為父母的壓力，不僅僅源於孩子出生後，早在孩子出生前的「懷孕」階段就已經發生。

社會習慣把孕婦想得太脆弱，雖然這些想法的出發點並不一定是要低估孕婦，只是不少人會基於孕婦身分，而想著們必須禮讓、必須給予更多的照顧，烏烏醫師點出從這樣的思維，可以展開的思考是這個社會到底是怎麼對待孕婦這件事情？

也許很多時候是因為大眾不瞭解，所以選擇敬而遠之，自然產生對於孕婦的成見，有的選擇無微不至的保護，有的則可能出口提醒孕婦的種種禁區，比如飲食禁忌，比如不能運動，孕婦的身體儼然成為公共財，每人都能對其說上一嘴，孕婦甚至因此必須回應、處理。

但其實這些提醒、說教的背後，是對懷孕的不夠理解而生的恐懼與暴力，是一種對女性的弱化，不相信女性有能力幫自己跟小孩做出最好選擇的成見，而要消除這份壓迫，破除無知成見，烏烏醫師表示要以知識為基礎展開更多的對話，嘗試不再將孕婦病人化，而是更正常的看待。

產後憂鬱、母乳焦慮怎麼辦？

時序推進，當母親挺過懷孕時的焦慮，孩子出生後，產後憂鬱、母乳焦慮接應成為下一個可能面臨到的挑戰。烏烏醫師表示面對這些情緒，最重要的就是讓母親覺察自己的情緒。

因為一個女人在成為母親後會花很多的心力，去安撫嬰兒，但是卻沒有能力去安撫自己的情緒，所以對母親而言，找到一個可以讓自己的心鬆開的方法是很重要的。

把愛拉回來，讓更多的媽媽來分享他們他們的哺餵經驗，每一個人都有他自己的方式去選擇怎麼餵母乳。 -烏烏醫師

他接著補充養育小孩自然可以是非常快樂的事情，然而當代父母的壓力，卻已經將那份育兒的快樂淹沒，然而不管是產後憂鬱或是母乳焦慮，烏烏醫師認為一樣可以回歸到知識，並同時意識到知識的人性化。

也就是說比起母乳有營養，我們更可以強調的是在吸吮母乳的同時，孩子與母體的連結，不只是把焦點放在母乳的營養價值，也別忽略了愛的部份，「把愛拉回來，讓更多的媽媽來分享他們他們的哺餵經驗，每一個人都有他自己的方式去選擇怎麼餵母乳。」

那些作為父母的焦慮、擔憂，也許正來自於你對孩子的愛，如何讓這份愛，不變質成吞噬自己的壓力，是值得學習的。

當面對到他人的責怪，多方的意見不知道如何選擇時，做為父母可以試著把注意力拉回自己跟孩子的關係，知識則作為輔助系統，對自己多點信任，相信自己能夠做出適切選擇，誠如訪談中烏烏醫生提到的「只要把自己照顧好跟把小孩照顧好，就已經很棒了。」