半伴依戀／從「葬送的芙莉蓮」 看人的緣分與關係裡的愛及羈絆

作者：蕭景蓉（一肩伴侶心理諮商所心理顧問／人類圖解讀師）

2023年末電視動畫版「葬送的芙莉蓮」正式播映，故事講述精靈魔法使芙莉蓮、人類勇者欣梅爾、矮人艾冉與僧侶海塔，在歷經10年的冒險旅程、成功打敗魔王後各奔東西，過了50年再次聚首，共赴流星雨之約；而後隨著欣梅爾之死，在主角芙莉蓮感嘆人類生命如此短暫，以及自己為什麼沒在10年旅途中試著多了解欣梅爾一些的懊悔中，公路電影般的劇情緩緩開展，帶著我們跟隨芙莉蓮，踏上懷念故人、去靈魂長眠之地與欣梅爾重聚的旅程。

對人類來說，10年是人生中很長的一段時光，但對擁有千年壽命的芙莉蓮而言，10年還不到她生命的1%，換算成人類的時間感，不過是一段不足十天的短暫相遇。正因如此，芙莉蓮才總是悠哉閒散，從不急著完成什麼事，沒人晨喚就一路睡到下午，也沒興趣花工夫了解「很快就會死了」的人類，一如孩童時期的我們，對時間的流逝毫無感覺。

然而生命只有數十年的欣梅爾，深知時間的稀缺與珍貴，為了讓芙莉蓮在他逝去後的數百年裡不感到孤單，他在各地接受委託討伐魔物之後，都會接受當地居民塑造勇者雕像作為報酬，因為他希望以最溫柔、最恆久的方式，在未來陪伴與守護擁有無限時間的芙莉蓮。欣梅爾在世時，芙莉蓮從未試圖去體會與感受他對自己的情感；而欣梅爾的死，不僅觸動芙莉蓮再次踏上曾與夥伴們一同走過的旅途，透過重遊舊地的儀式，追憶過去的點點滴滴，同時也讓芙莉蓮在悼念與回憶中，開啟一段從關係裡看見自己、體察他人的成長之旅，逐漸走出疏離冷漠的自我世界，開始有意識地體驗與他人共享生命經歷的過程。

每個人都有自己獨特的生命經驗，對愛也各有不同的表達方式。當兩個靈魂有緣交會，當關係開始建立，就是彼此交流愛的方式的機會；生命有盡頭，關係也可能有終點，但愛的表達可以跨越時空，永恆地刻畫在被愛過的人心上。

人與人之間的羈絆，是悄無聲息的涓涓長河。動畫中的欣梅爾在第一集就死去了，但在芙莉蓮後續的旅途中，欣梅爾的身影卻無所不在，而其他夥伴與芙莉蓮之間的羈絆也如影隨形。

欣梅爾總會稱讚芙莉蓮收集來的那些無用魔法，此後芙莉蓮心裡總掛記著「有個笨蛋會誇獎我收集到的魔法」，因此更加執著於四處收集魔導書，學習各種看似無用的有趣魔法；矮人艾冉喜歡酸葡萄，芙莉蓮就特別去學把葡萄變酸的魔法；欣梅爾期望的旅程是「享受冒險、探索迷宮、打敗魔物、找到寶物，回過神才明白自己拯救了世界。」因此芙莉蓮攻略迷宮時，不再追求目標導向，不再擔心做出沒用的事，而是學會享受整個過程，渴望充分探索迷宮中的每一條路徑。

人們在互動過程中締結的羈絆，不僅構築起珍貴的回憶，也默默為關係中的雙方擴展視野，帶來雙向流動的深遠改變。這份深刻的羈絆，一如狐狸對小王子說的「馴養」，會讓你的人生從此不同，也會深深影響與你相遇的那個人。

人生就像一場大型的角色扮演遊戲，身在其中的每個人都是玩家，各自擁有與生俱來的種族、屬性、技能與弱點。在生命的旅途中，有時你必須獨自打怪，有時你會加入某個團隊一起結伴攻城，還有些時候，你會跟某個氣味相投的夥伴並肩走上一段。

願我們在每一段關係中，都能勇敢表達愛、用心感受愛，在覺察中擁抱自己與他人之間的緣分與羈絆。

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