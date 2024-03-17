女人迷第七屆「全球女性影響力論壇」倡議多元共融 蔡英文總統出席談「共好才能共贏」

亞洲第一女力社會企業女人迷（Womany）於3月8日於台北舉辦第七屆「全球女性影響力論壇」，主題「共融比競爭更永續 Together Stronger」，呼應全球IWD活動主題#InspireInclusion啟發共融，並邀請跨界女力代表共同談論，如何打破雌競現況，攜手共好，共創共融環境，放大女性影響力。

蔡英文總統亦特別到場致詞，且與現場超過350位觀眾互動，肯定女人迷超過十年於「多元共融」領域的倡議推廣，並表達對女力賦能的直接支持。

文姿云。 圖／女人迷提供

2024適逢巴黎奧運年，亦是首次奧運現場參與選手女男性別比達1:1，女人迷特邀第七屆共好大使文姿云現身分享。

文姿云首次分享卸下奧運銅牌光環與前選手身份，開啟第二人生的心路歷程，回顧奧運過程中的「完蛋時刻」，發現黑暗時期反而可以更清楚自己的深層渴望：「真正重要的不是獎牌，而是心之所向！」。文姿云提到未來將迎向更多生命挑戰，而空手道已成為自己的DNA，向現場觀眾傳達「相信自己」就是一種超能力，而實踐「共好」才有機會創造「共贏」！文姿云的真誠揭露，引起現場觀眾點頭共鳴。

蔡英文總統。 圖／女人迷提供

蔡英文總統：「多元共融正要起飛，期待更多女性寫下自己的精彩故事。」

蔡英文總統今（8）日晚間出席「第七屆全球女性影響力論壇」時表示，這幾年，政府努力推動性別平等政策，鼓勵不同性別的人在職場與家庭中共同承擔責任。而臺灣也因為在性別平等議題上的進步思想，以及在選舉過程中展現的團結，讓世界看到不一樣的臺灣。

總統致詞時表示，今天是國際婦女節，很高興能在這一天與大家齊聚一堂，討論性別議題，也為性別平等的目標繼續努力。

總統提到，她第一次參加「女人迷 Womany」的活動是在2015年。9年前，社會對於臺灣第一位女性總統候選人充滿新鮮感。今天，她則是要以總統的身分與大家分享，這幾年在職場上體驗到的競爭及共好的經驗。

蔡英文總統亦直接與現場觀眾互動交流，最小的觀眾年僅14歲，自主報名活動，勇敢提問「如何整合個人資源與優勢，從現在開始培養領導力」，蔡英文總統親切回應，「再沒有資源，你還有你自己」。蔡總統補充，做領導人重要的是要培養觀察別人的能力，知道每個人的心裡在想什麼，可以把每個人的長處結合起來，變成一個有力的團隊」。

圖／女人迷提供

女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒亦代表社群提問，「在成為總統的路上，如何打破玻璃天花板、突破局限？」蔡英文總統回覆：「人不一定勝天，但很多人在一起就可以。一個人要改變時代，需要很多人跟你一起完成，要真心的團結，才能創造歷史性的時刻。」

女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒。 圖／女人迷提供

女人迷執行長 張瑋軒：「多元共融就是 Together Stronger 的關鍵，讓每個人都可以發揮最大價值。」

女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒分享全球女性影響力論壇的起源，即是希望讓女性經驗被看見、鼓勵每位女性讀者相信，每一個自己都很重要。並分享女人迷超過12年於亞洲推動女性權益和多元共融議題的心路歷程：「一個人走得快，一群人走得遠。多元共融將是台灣能否與世界接軌，並且賦權每個人的關鍵價值鏈。」