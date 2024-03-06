半伴依戀／婚姻會變成愛情墳墓嗎？步入婚姻該做哪些準備？「6大議題」談婚前預備二三事

文：張甯（伴侶心理師／一肩伴侶心理諮商所所長）

婚姻，是人生的重要事，也是一件麻煩的事。因為重要，所以感覺需要慎重，更因為麻煩，就很難輕忽。但人們也說，結婚需要一個勇氣，一個衝上腦袋的勇氣與驅力，不然還真的會考慮很多而下不了決定。

社會越發展越有不同的思維，以往社會會說婚姻是兩家人的事情，現在社會則越來越往婚姻是兩人的事情，然而無論是兩家人或是兩人，結婚之後需要面對的事情真是多如牛毛，因此有一個共識是，如果沒有對婚姻準備好，結了婚肯定會遭遇諸多的考驗與麻煩事。

而即使婚姻是兩個人的事，背後卻依然隱含了兩個原生家庭或多或少的影子，這些影響的事會回到兩個人進入婚姻生活後，那些平凡如實的日子裏面，小到牙膏怎麼擠、牙刷怎麼放、換洗衣服有沒有分類等，大到逢年過節要怎麼過、彼此的財產收入與支出怎麼作為家用、事業置產要不要或如何生養下一代等等，這些事情如果婚後的兩人缺乏共識，那麼婚姻生活便容易吵吵鬧鬧，一件小事就可能翻桌翻臉了。

再加以現在的婚姻多元，異性戀同性戀的婚姻家庭，看似相同也各有其異，當社會越趨多元，傳統的婚姻樣貌早已變化，便不再是男主外女主內、傳宗接代的時代，更講究的是婚姻對結婚的兩人究竟有怎樣的意義與好處了。這樣的意義與好處更有賴於結婚前兩個人有沒有一個共識，對結婚後的婚姻生活有沒有共同的想像與思考，這就是「婚前預備」的概念。

「婚前預備」要做什麼呢？婚前預備像是一個對結婚這個決定與婚後如何生活進行的一個整理與準備的過程。決定要結婚的兩人，如果有個機會，在結婚衝動中冷靜下來，去思考結婚後的種種事情，兩個人可以一起討論並了解彼此的想法與態度，將相同與差異之處整理後好好說出來，然後才能夠心平氣和地聆聽、討論來獲得兩個人的共識，即使是兩人差異很大的地方也有機會展開理解，當有了理解，也才會有接納的準備，才不至於衝動後是無盡的後悔，於是說，婚姻是愛情的墳墓。

那麼，有什麼是「婚前預備」需要拿出來談的呢？其實也不是所有芝麻綠豆大的事都要全盤來預備，重點落在下面六個重要的議題上面：

一、意義：彼此對婚姻的意義，談的是兩個人對結婚的概念與婚後生活的整體思考； 二、溝通：伴侶之間如何溝通，怎麼溝通，怎麼處理情緒，怎麼在衝突衝彼此是接應的而不是丟下，有沒有好好溝通的能力確實是婚姻成敗的關鍵； 三、角色：當婚姻生活越久，彼此的角色與責任越發重要，兩人怎麼扛起一個家，原生家庭要怎麼應對，如何合作自然是這個家庭遭遇考驗時重要的力量； 四、責任：然後回到婚姻的現實面，家中的經濟與財產、有了小孩後的生養態度與方式，以及工作與家務勞動要怎麼看待，這些都考驗著結婚兩人的智慧； 五、性事：更重要的是，兩人對性生活的看待，兩人在性這件事情上面要怎麼進行，如何獲得滿足，或者當性出現問題時要怎麼處理，當然因為性與感情可能衍生出的開放關係或是婚中出軌外遇，這些都很考驗著兩人婚姻的持續； 六、習慣：最後，感情如果昇華了，或是淡了，習慣了之後容易產生無趣與無聊，兩個人又要怎麼因應呢？

上述六點都是婚姻生活中重中之重的議題，能夠在結婚前兩個人好好的談談，有了共識，才會有充足的準備，進入婚姻才不會累積埋怨，然後一個小事情就容易星火燎原，讓結了婚的兩人感嘆婚姻不易，這應該不是當初兩人要步入婚姻所預期的結果吧！

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