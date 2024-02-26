半伴依戀／當愛變質為債與礙… 伴侶是依戀起一個圓、還是依戀著一個人？

文：張甯（伴侶心理師／一肩伴侶心理諮商所所長）

年少時，對於愛情，總會抱著一種酸與甜又微微疼的期待，期待著那個什麼對的人會出現在眼前，盼望著那個對的人會怎麼與自己進入感情的世界，遙想著是不是就會像王子與公主一般度過幸福的一生。

長大後，經歷的人事物多了，越來越現實的生活把年少的憧憬一點一滴地擊破，當我們長成大人時，考量的是，越來越不是沉浸中的甜蜜，反而思考起更多現實的條件，工作、物質、相處、文化、習慣等等，白馬王子與白雪公主退位，於是選擇另一半大多是為了眼下可以怎麼過的好生活的對象。

老一輩的伴侶關係大多來自媒妁之言、親友介紹，新一輩的伴侶關係則來自自由戀愛或是相親找伴。有的信任照顧之責，有的追尋愛情，有的來自魚水之歡，然後一個人就相遇另一個人，即使過程如此不同，當願意伸出手牽起另一隻手，兩人承諾為伴，便開始了一段伴侶關係或是婚姻關係，建構起另一個家庭與家人關係，人類的社會就這樣地延續下去。

當伴侶關係或是婚姻生活越走越久，關係裡就會滿布了各種相異而衝突的議題，相處之難於此凸顯出來，讓關係的親密需要彼此用心的經營，才能在每一個的關卡讓關係升溫而不是成為關係的債與礙，這裡面考驗的是這段伴侶關係給自己的是什麼、自己想要收穫與守護的是什麼，以及成就這段關係還有沒有的那一份「愛」，這份愛可能是熱情的愛戀，可能是相伴熟悉的或者昇華的親人之愛，又或者是親子之愛。

然而無論「愛」如何在兩人關係中昇華或是變形，伴侶關係／婚姻關係終究得回歸關係的兩人，兩人要如何處理要如何對待，在沒有血緣關係聯繫之下，更有待這段關係與相處時帶給自己的那一切點點滴滴，如人飲水。

愛情故事，從童話到歷史到神話，無論詩歌曲詞乃至各類商品，都充斥在我們的生活之中，但怎麼經營好一段伴侶關係，怎麼讓曾將熱戀的愛情能持續的恆溫下去，怎麼在愛情退去成為生活常態之後還能細細品味讓愛成為細水長流，而當愛情退得一乾二淨關係又難以繼續，那麼又該怎麼和平的結束這段伴侶關係，又或者怎麼全身而退之後要如何面對獨身的自己，這些似乎都很少被關注，很少被提醒被指引該怎麼做是好的，是合宜的。

於是，這個「半伴依戀專欄」就因此而誕生，經由專欄的每一篇文章，每一次都會邀請一肩伴侶心理諮商所的伴侶心理師與人類圖解讀師來跟大家說一說伴侶關係／婚姻關係中的各種議題與依戀故事，協助進入親密關係中的大家開展更有智慧的思考與行為決定來面對伴侶關係／婚姻關係裡的挑戰或是難題，然後可以經驗到，我們想要有一段親密關係內心裡最渴望的那一份愛，而不只是責任與義務。

期待「半伴依戀」能夠成為大家在伴侶關係裡的一個指引，指引出那一條讓彼此走得更健康、更穩健、更幸福的依戀之路。

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）