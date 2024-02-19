人際關係的經營如同股票買賣 指正他人前「先投資再取款」

謹慎指正他人

帶有指正的回饋，可以建立或破壞關係。

劍（sword）和文字（words）竟帶有相同的英文字母，真是奇了。更玄的是，若使用不當，會產生相同的效果。 —無名氏

「大多數時候，人的挫敗感來自於不當地處理人際關係，」我試圖安慰哈利，「這源於溝通的不順暢。無論是肢體語言還是一言一行，我們必須對關係承擔全部責任。」我繼續說道。

「但如果我總是想著該說些什麼才不會讓我妻子不高興，生活會變得很悲慘，而且總得小心翼翼。」哈利反駁道。

我嘆了口氣，「哈利，是的，我們在糾正別人時必須謹慎選擇措辭，但在此之前，我們必須學會對他人表達讚賞。」我靜下心來詳細解釋。

取款前，先投資

二○一七年九月底，我受邀至孟買證券交易所發表演講，主題是「印度文化賦權工作與生活平衡」。場地就像預想中的那樣：一個巨大的圓形禮堂，鋪著天鵝絨紅地毯的宏偉舞臺，以及來自世界各地證交所的一百五十名高階主管。這是享譽四方的活動，可以受邀演講我十分榮幸。

我在會場提出一個觀點，似乎引起臺下野心勃勃聽眾的共鳴，我說：「共同基金和我們的人際關係有一個共同點：都必須在取款前，先投資。」

事實就是如此—很多時候我們會忘了在指正前先向對方投入欣賞和愛，這會讓他人感到沮喪與不被珍惜。「學習欣賞」的藝術對建立健康的人際關係至關重要，我是在尼泊爾旅行時意識到這一點的。

我還記得，當時我的牙齒打顫、身子發抖，眼睛卻凝視著四周的美景。位於喜馬拉雅山脈索容拉山腳下的慕克提納什，天氣十分嚴寒，是印度教與佛教徒的聖地。對印度教徒而言，毘濕奴神化為自然形態後就在卡利．甘達基河的下游地區被發現；對佛教徒而言，這裡是重要的神靈居住地。包括我在內的一些僧眾，帶著家人來到這世上屬一屬二的美麗聖地靈修。大家花了些時間討論所處地點的重要性後，各自返回了住所。此行的目的不僅是走訪所有靈性聖地，更重要的是與家人共度美好時光。與家人共度的時光總是無可替代。我發現，在大自然中與人坦誠交流，可以奇蹟般地加強連結度。沒有比喜馬拉雅山更好的環境了！

回到租用的連棟屋舍後，我打開了筆電查看電子郵件。參與這趟靈修之旅並遠離俗世塵囂時，時間於我已然停止，但對在孟買的人而言並非如此，他們有迫切的問題要與我討論。當我瀏覽收件匣，掃視重要信件時，一封帶標記的電子郵件引起我的注意：「你的烏克蘭簽證已獲批准。護照已準備好，可以從德里領取，或需要五個工作日才能寄達你指定的地址。」

五個工作日？我驚慌失措。另一位僧人與我原本打算三天後一在孟買降落，就立即飛往烏克蘭。我不能錯過飛往烏克蘭的航班，畢竟是我的精神導師拉達納特大師親自要求我前去參訪。我立刻起身，開始在內心盤算著。我跑進房子的公共區域，每個人都喝著花草茶、笑著取暖，把羊毛帽和手套放在暖氣片上烘乾。我認為我的想法很妥適，出於禮貌，我詢問一位資深僧人，我是否可以早點飛往德里，去烏克蘭領事館領取護照。從加德滿都到德里的客運加上火車，可是令人筋疲力盡的三十四小時旅程，但搭飛機只需要幾小時，能為我節省寶貴的時間。

「你打算怎麼去？」他喝著熱薑茶問我。「搭飛機，只需要幾個小時。」我自信地說。「誰來支付機票費呢？」我感覺事情不會如我所願。「嗯……」道場的資金已左支右絀，「我必須去，因為我的護照在德里。如果我不能在明天早上之前拿到護照，就不能及時抵達烏克蘭。」我懇求道。

眾人開始關注我們的談話，靜了下來。資深僧人放下茶杯。「我不認為這是個好主意。你可以和我們一起坐火車去德里，幾天後再去烏克蘭。」他語帶權威地說。我們的機票已經訂好了，然而我就此打住，回到我的房間，讓事情平靜下來。

晚上，資深僧人給大家準備了一場小講座，講述我們所看到的遺址的故事。臨近晚餐時分，我又向他提起了那個話題。去烏克蘭對我很重要。他站起身，在所有人面前拉大嗓門：「我已經告訴過你，這是不可能的。你怎麼又提起來了？你就那麼沒有禮貌嗎？」他繼續嘲諷我長達五分鐘。

這太丟人了。在場所有家庭都認識我，他們的孩子以我為榜樣，而我卻在這裡遭受公開羞辱。我走回兩邊都是雙層上下鋪的房間，在三公尺寬的房裡來回踱步。我大口喘氣，並且淚流滿面，腦中閃過一個念頭：怎麼會有人這樣對我說話？我以為我們是朋友！他不明白飛往烏克蘭的航班對我有多重要！

人在憤怒時很容易大發雷霆，當自我被壓垮時，情緒就會失控。我控制住自己，深吸一口氣，默默祈求—我決定按下暫停鍵。他說的有道理。道場資金緊縮，還向同行的家人要錢是不合適的，我不能就此棄他們而去—這些是我列出來幫助自己冷靜下來的實際原因。有所幫助，但只有一點點。

我閉上眼睛，像倒敘故事一樣，想起在道場的那些年，資深僧人養育我，是我遭遇困難時的朋友，讓我覺得道場就像是家。我認識他這麼長時間，他從未這樣對待我，一直對我投入愛、善意和信任。這樣大發雷霆一點也不像他，是不是有什麼想法困擾著他？

我洗了臉，回到大家聚集的公共區域。空氣聞起來像番茄湯和剛出爐的新鮮麵包，但我一走進去，現場氣氛明顯緊張了起來。好像什麼事都沒發生似的，我表現得一如往常。資深僧人瞥了我一眼，與我目光交會—我們以這樣微妙的方式表示了道歉和原諒。大家顯然鬆了口氣。我原諒了他，也沒有再討論那個問題。

早上，加德滿都的客運站熙熙攘攘：人們用金屬容器賣茶葉，搬運工推著載滿行李的手推車奔跑，穿著短褲和帶著相機的遊客被想討幾盧比的孩子騷擾，場景與大多數南亞交通樞紐相似。我們乘坐十個小時的客運到達戈勒克布爾，大夥在那裡轉乘火車繼續下一段旅程。

那是客運與火車之間的快速轉乘。我們有臥鋪車廂的票，座位可以變成上中下三層床鋪。看到藍色的鋪位，我很興奮，因為在客運坐了大半天，我的脖子有些痠痛。我在窗邊坐下，看著火車加速駛過神聖的鄉村。火車行駛大約三十分鐘後，資深僧人來了，鄭重地坐在我身邊。他握著我的手，淚流滿面，為他對待我的方式道歉，我也忍不住和他一起哭了—我從未見過他如此激動。看到心愛的人難過，我們自然也會跟著難過。我也向他道歉，說自己不該對他施加壓力，他的考量是有道理的。他不接受我的道歉，堅持是自己的錯。事實上，真正的寬恕有助於在朋友間形成更牢固的連結。

圖為《美好人生的驚人祕密：如何在生活中找到平衡與生命意義》書封，究竟出版社提供

幾週後，當我們與所有家人聚在一起參加活動，我們問大家，尼泊爾之行的亮點是什麼。我們原以為會是神祕的寺院、加德滿都的風景，甚至是我們的講座—但這些都沒有人提到。眾人一致認為，最精采的是見證我與資深僧人之間的友誼。從不愉快的交流到徹底的寬恕，大家對我們之間的深度連結感到驚訝。直到今天，他仍是我最親密的朋友之一。

只有當我們投資在他人身上時，才能指正對方。指正有時很強烈，但我們都是人，犯錯在所難免，情緒也會失控。但是，如果我們對他人的投資極大，如果我們給予他人應有的關心、愛護和欣賞，那麼這些小小的取款就會像細雨，而不是傾盆大雨。這並不意味絕不指正他人，但我們需要學習正確做到的藝術。請容我進一步解釋。

（本文出自《美好人生的驚人祕密：如何在生活中找到平衡與生命意義》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）