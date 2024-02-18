當內在部分退後一步時會發現什麼？讓你能真正做自己 人際關係更和諧

當內在部分退後一步時，你會發現什麼？

事實上，專注於內在的某個部分並要求它「退後一步」的做法，和靜心時抽離思緒並觀照內心的想法十分類似。比方說，內觀（vipassana）是佛教一種很受歡迎的靜心形式，包括單純觀察內心浮現的每個念頭或情緒狀態。越是注意到要後退一步，而不是成為或認同自身思緒和情感，就越能放鬆，成為一個沒有思緒和情感的「自己」。佛教稱這種狀態為「空性」或「無我」，一般來說，是指沒有自我或內心不受制約的境界—我稱之為「合一」（no parts）。

知道內心有這樣一個特殊所在的，不止有東方宗教傳統，身為二十世紀最重要的宗教學家之一，同時也積極提倡宗教對話的多瑪斯．牟敦（Thomas Merton）曾寫道：「如果我們走進自己的內心，找到真正的自我，並『超越』內在的『我』，就能駛入無邊黑暗，在其中面對『我是』（I am）的那位全能者。我們內心深處的『我』存在於神裡面，神也在其中擴張。因此，基督宗教的神祕體驗不僅是對內在自我的認識，也是讓我們真實經驗神就存在於我們裡面。」

牟敦發展出「歸心祈禱」（centering prayer），這是一種在西方基督徒中廣泛流傳的默觀祈禱練習，這主要歸功於熙篤會隱修士們和神學家托馬斯．基廷（Thomas Keating）神父的努力，他認為「上帝和我們真正的自我並不是分離的」。貴格會稱此為「內在之光」（Inner Light）；佛教徒稱之為「本覺」（rigpa）或「佛性」；印度教徒稱為「阿特曼」（atman）或「本我」；十四世紀的基督教神祕主義大師艾克哈（Eckhart von Hochheim）稱為「上帝種子」（God seed）；對蘇菲派來說，這是存在於我們內心的神，是我們的「摯愛」。

無論你是否相信神就住在你心裡，或者認為這只是一種更高層次的意識，世界各地的信仰傳統都有一項共同的信念：我們內心有這麼一個角落，要進入它並不困難。不同傳統會以不同的語詞來描述「自我」狀態，例如內在的智慧和慈悲同理、自由、輕鬆、釋放、穩定、清晰感；當我的個案請他們的內在部分後退一步、讓「自我」獲得釋放後，也會展現出以上這些特質。人們知道這種平靜狀態的存在已經長達數個世紀，而我說這種狀態就叫「自我」。

但這種狀態並不是靈性追求者的專利，就算不追求靈性修行的人，也已認識到拒絕心靈噪音的好處。《像藝術家一樣思考》一書的作者貝蒂．愛德華（Betty Edwards）發現，在這種狀態下，人們的繪畫能力比自己想像的要好得多。作家提摩西．高威（W. Timothy Gallwey）曾寫下包括《比賽，從心開始》在內的許多書籍，描述運動員在這種狀態下的表現。生理回饋理論的創立者艾默和艾莉絲．葛林夫婦（Elmer and Alyce Green）發現，當人們的大腦發出θ波（一種深度放鬆、充滿想像力的狀態）時，能對原本以為無法控制的生理機制展現顯著的控制力。這項發現促使心理學家尤金．佩尼斯頓（Eugene Peniston）訓練酒精成癮者的大腦發出θ波，進而成功戒酒；這項發現也開啟了透過生理回饋訓練治療多種疾病的可能。心理學家米哈里．契克森米哈伊稱這種狀態稱為「心流」，他發現這種狀態是各種富有創造力與高績效者特有的體驗。

因此，很明顯的，這種覺察「自我」的狀態不只能讓我們心平氣和地觀察世界，也不只能讓我們超脫俗世，還具有療癒、發揮創意和提升表現的特性。當個案進入「自我」狀態時，他們不只是被動旁觀自己的內在部分，更開始以創造性和療癒性的方式積極與它們互動。

個案安雅和其他人除了開始以內在各部分需要的方式與它們建立連繫，也發揮萌生而出的同理、清晰思考與智慧，以了解並關懷這些內在人格。安雅內在的悲觀者需要知道，雖然安雅曾受過很深的傷害，不得不變得退縮，但它已不再需要用這種方式保護她。悲觀者這樣的次人格就像內心創傷的受害者，被困在過去，思考也凍結在痛苦的時刻；其他部分需要的則包括了安慰、愛，或單純只是傾聽。我們太習慣於戰鬥、對抗，並希望擺脫這些部分，以至於根本不知道它們到底是誰。

最令人驚訝的是，一旦進入自我狀態，個案似乎就會知道該怎麼說或怎麼做，好幫助每個內在部分。我也漸漸發現，我不必告訴個案如何以不同方式與「部分」的思考和情感建立連繫—他們或是主動去做內在部分需要的事，或是開始提問，從而找到幫助它們的方法。我主要的工作是幫助個案持續處於自我狀態，不要妨礙他們成為自己內在家庭的治療師。

自我領導，讓你能真正做自己

我還發現，當個案進入自我狀態時，除了與內在部分的關係改變，他們也開始以不同的方式與周遭的人建立連結。在開始使用IFS前，大多數個案都有某些內在部分並不相信自我在外在世界有什麼領導力，因此相信必須由自己保護系統，才使得它們跳出來處理各種外在經驗。他們就像親職化兒童（parentified children），不相信父母有能力解決問題，於是勇敢承擔超出自身能力範圍的家庭責任。

隨著內在部分開始相信自我能在外部世界發揮更多作用，要不就是個案的人際關係變得更和諧，要不就是找到勇氣離開有害的關係；面對危機時的過度反應變少了，也不再那麼被過去困擾自己的情緒事件淹沒。

經過這一切，個案會說，自己現在已經明白，感到不安的只是內在的某個部分，而不是全部，所以他們不會再被該部分混合（blending，意指讓該部分握有主導權，以它的視角看事情），而是專注在它身上，並試圖給予安慰。雖然並非總能成功地讓情緒平靜下來，但正因為意識到自我和部分的不同，才能讓他們的注意力更加集中—知道暴風雨總會過去，自我會再次出現，一如陽光再度普照。

了解「自我」後，就能察覺出身邊人們的自我是否展現或消失：一個處在自我領導狀態的人，很容易就會被認出來；換個方式來說，腦中會浮現這樣的畫面：燈亮著，有人在家。其他人則會形容這樣的人開放、自信、包容—有存在感。面對一個處在自我領導狀態的人，你馬上就會覺得很自在，覺得放鬆和展現自我是安全的，也會聽到這樣的評論：「我喜歡他們，因為我不需要假裝。和他們在一起，我可以做我自己。」

從對方的眼神、聲音、肢體語言和散發出來的能量，你知道自己所面對的，是一個真實、可靠、樸實無華的人。你因為他們不帶任何目的、也不亟於自我推銷的氣質所吸引；你也喜歡他們對生命充滿熱情、致力於為他人服務的態度。當一個人處在自我領導的狀態時，就算沒有道德或法律規則的強迫，他們也能做出正確的事。他們天生富有同理心，也有改善人類處境的動力，因為他們意識到，所有人都是彼此連結的。

每當我開始描述自我領導會展現的特質時，我都會覺得自己不夠好；雖然我可能在某些時候體現其中的某些特質，但更多時候，我覺得自己與這樣的人相去甚遠。我認為，某些組織化宗教的問題之一，就是將聖人的形象高舉為追隨者的榜樣；但除了透過意志力或祈禱之外，幾乎沒有提供實現此一目標的實用建議。結果除了使人們長期感到自卑，也對自己沒那麼進步的情緒和思考生氣。

為了避免落入這樣的陷阱，重要的是記住：很少有人能持續且完全處於自我領導狀態。在坎坷的人生路上，我們都會遭遇不同程度的拒絕、羞辱、拋棄、創傷，也都背負著許多痛苦和恥辱，以及受文化傳統所強化的保護策略。我們不再信任自我，並戴上各種面具。在這些痛苦與羞愧完全排出，在我們心中的保衛者完全放鬆前，自我領導充其量只能曇花一現。 我們得循序漸進地邁向自我領導，無論內在或外在，都要慢慢累積進入心流的時刻，並在這個過程中漸漸發現：當我們對憤怒敞開心胸時，自己並不會被消滅；當我們停止擔憂時，天也沒有塌下來。我們可以安慰受傷的內在小孩，而不是被他們壓垮或放逐。

作家瑪格莉．威廉斯（Margery Williams）在童書《絨毛兔》中這樣幫助我們理解這個意義深遠的觀點：「什麼是『真的』呢？」絨毛兔問。「它是突然發生的嗎？還是一點一點發生的？」「它不會突然發生，」皮革馬說：「你會慢慢改變，但需要一段很長的時間。這也是為什麼它不常出現在那些容易壞掉的、有尖銳造型的，或是需要小心保存的玩具身上。一般來說，當你變成『真的』時候，你大部分的絨毛會因為備受疼愛地撫摸而掉落，眼珠會掉出來，接合處會鬆脫，變得破破舊舊的。但這完全不要緊，因為一旦你變成真的，就不會有人嫌你難看，只有那些不了解你的人才會這樣覺得。」

圖為《脆弱卻驚人的內在力量：IFS創始人用三個練習，帶你化解過去的傷與現在的苦》書封，究竟出版社提供

IFS提供了一條通往更真實的道路—增強自我領導。它可以幫助你學習如何不易「壞掉」、軟化「尖銳造型」，而且不必這麼小心翼翼地對待自己。這並不總是一條快速簡便的道路，但大多數人不必等到毛髮磨損、眼珠掉落，就已經開始覺得好多了。確實，一旦進入自我領導，你就會知道自己不可能是醜陋的，還可以幫助那些因他人影響而自覺醜陋的部分。

話說回來，希望我幫助他們增強自我領導的人很少。個案找上門來，往往是因為受到他人、事件，或是自己的情緒、想法或症狀的影響。當他們認識「自我」、解開與這些影響有關的內在關係時，就會發現：除了想處理的問題得到了改善，還有額外的收穫—看待事物的整體觀點和能力也有了變化。他們能在生活中擁有更多「自我」。

（本文出自《脆弱卻驚人的內在力量：IFS創始人用三個練習，帶你化解過去的傷與現在的苦》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）