IFS療法是什麼？它讓我們勇於面對內在恐懼 修復人際關係帶來的傷害

我們害怕「裡面的東西」

內在家庭系統（The Internal Family Systems, IFS）提供了一連串答案來回應這類問題，幫助人們以不同的方式與自己建立連繫，進而「愛自己」。這套模式提供了具體方法與步驟，讓人們更能控制內心的衝動或自動化反應，並能將內在批評轉變為支持的聲音，幫助我們擺脫無價值感。它不僅能有效降低腦中的噪音，也能營造輕鬆、平靜的內在氛圍，還能提升自信，在面對人際關係時，也能使我們的思緒更清晰、更有創造力。

IFS幫助我們的第一步，是讓我們專注於內在。這裡所說的「專注於內在」，指的是將注意力轉向自己的思考、情緒、想像、腦中浮現的畫面和感官體驗—也就是內在經驗。這對許多人來說可是很大的一步，因為我們深受西方文化影響，習慣將目光集中於外在世界，一方面是為了注意周遭的危險，另一方面則是為了尋求滿足。這種對外在世界的關注其來有自，畢竟環境裡還有很多事物需要我們擔憂和努力爭取。但許多人之所以不願涉足內心世界還有另一個原因：我們害怕發現「裡面的東西」。

人們多少知道或懷疑內心深處仍潛藏著某些可能會壓垮我們、令人恐懼、阻礙我們發揮能力、讓人衝動行事、改變我們與人相處的方式、讓我們變得容易再次受到傷害……的記憶或感受。若是曾遭受羞辱並感到自己毫無價值，或曾在生活中遭遇失去與創傷，則更是如此。為了避免重溫這一切，你總是讓自己非常忙碌或總有事情能轉移注意力，好讓痛苦的記憶不至於有機會浮現；你仔細安排自己的生活，以確保沒有任何事能觸發這些可怕的記憶或情緒；你努力讓自己的外表和行為得體、努力證明自己的價值、控制人際關係的親疏、照顧每個人、讓他們喜歡你……諸如此類的。

三個案例 看內在創傷對人際關係帶來的影響

瓊斯非常努力讓孩子們學會愛自己，卻也讓他討厭自己在面對兒子時偶爾會抓狂。瓊斯發現，自己有時會因為兒子做的一點小事（像是亂丟衣服或晚歸）而對他大喊大叫。他通常能察覺強烈情緒反應前的山雨欲來，卻還是無法控制；事後也總是因內疚而悔恨不已，但這種情況還是不斷發生。

儘管成就非凡，但凱爾依然為了根深蒂固的自卑感所擾。人們不斷稱讚他有多優秀，但他就是無法接受。儘管他在別人面前表現得很好，內心卻堅信，一旦別人認識真正的他，馬上就會厭惡他……在理性層面上，他知道自己很受歡迎，也試圖說服自己相信這一點，但強烈的無價值感仍然存在。

小金覺得自己的飲食已然失控。她嘗試過各種不同的飲食法、與營養師合作、展開新的運動計畫，然而只要甜食癮一犯，她總是無力抵擋。她討厭內心的聲音引誘她打開冰箱、拿出大盒冰淇淋，但就是抗拒不了誘惑。

這些人有什麼共同點？他們都是我的個案，也都因為無法控制的情緒或衝動前來求助。不僅如此，經常與這些情緒和衝動搏鬥的他們，也會因無力掌控而感到憤怒。無法控制的衝動已經夠糟了，他們與之形成的關係—對此感到挫敗，並對擁有這種衝動的自己感到沮喪—更是深深侵蝕他們的自我概念，讓他們覺得自己毫無價值。我發現這種狀況經常發生。我們看待惱人念頭或情緒的方式不僅無助於控制它們，反倒會讓問題變得更複雜。正如一行禪師所說的：「如果我們因憤怒而生氣，就會同時擁有兩倍的憤怒。」

「那才不是我」？

為了更清楚說明此一概念，讓我們用人際關係來做個類比：把憤怒想像成自己正在照顧的孩子。

假設這孩子並不受控—他每晚都會發脾氣。這已經夠糟了，再假設孩子的脾氣確實讓你苦惱，於是你不斷責備他、試圖把他鎖在房間裡，以免他在公共場合當眾讓你難堪；結果就連週末時，你也總是待在家裡，以確保孩子不會逃跑。也由於孩子的行為，使你覺得自己是個糟糕的照顧者。然而你的所有反應都徒然讓孩子發脾氣的狀況變得更糟，因為他察覺你只想擺脫他。這種與孩子相處的方式，只會讓問題吞噬你的生活，面對極端情緒和非理性信念時也是如此—它們已經夠棘手了，但我們的處理方式還常常讓事態更惡化，使生活痛苦不堪。

與思維或情緒建立連繫聽起來似乎有點奇怪，但這是無可避免的。思維和情緒與我們同在，我們勢必會以某種方式與它們建立連繫。就像面對家裡或職場中那些難搞的人，他們如何影響你，以及你如何與他們互動，都會導致不同的結果。

想想你對各種念頭和情緒的感受。也許你喜歡內心那提醒你完成所有待辦事項，並制定執行策略的聲音。你聽從它，視它為動力來源，此時，這個聲音就像重要的助手；但當你放鬆休息時，同樣的聲音卻變得尖銳批評，說你懶惰，說如果你不回去工作，你就一無是處。

這時你有什麼感覺？你會如何回應它？如果你和大多數人一樣，就會把它當成壓榨員工的慣老闆，在心裡與它爭論：「少煩我！不能讓我好好坐著休息一分鐘嗎？放輕鬆一點！」或者你試圖透過看看電視、喝幾杯酒來壓制它。內心那個希望自己有所成就的聲音是個出色的幫手，卻是個糟糕的主人，所以你對它又愛又恨。

我們與許多不同的內在聲音、思考模式和情緒之間有著持續且複雜的關係，並與我們的人際關係頗為相似。事實上，一般所說的「思考」，往往是我們與內心不同部分的對話。再舉一個例子：想像一位你所愛的人過世。你對內心的哀傷有何感受？也許你害怕自己無法負荷，也討厭它讓你沮喪。你試著把它鎖在心裡的某個角落，並避免任何可能觸動它的事物。你或許會不耐煩：「為什麼過了這麼久，我還會這樣？我以為我已經克服了一切。」你試圖在心裡流放它，但它還是反覆出現，趁你不注意時現身對抗、反擊。

與伴侶或好友發生爭吵時，你的哪個部分會變得極度防備？在爭吵中，那個部分突然凌駕於你，讓你透過它扭曲的、非黑即白的、責備或問罪的觀點看待伴侶或友人，導致你固執地不肯讓步，還口出惡言。後來，你終於發現自己太過分了，不禁要問：「是誰接管了我的內心，還表現得如此令人討厭？那才不是我！」

你對內心這個為自己辯護的聲音有何感想？或許你和大多數人一樣，雖然不喜歡它的某些面向，但由於爭吵會讓人感覺無比脆弱，於是依賴它的保護。你讓這個聲音接管一切，因為你相信，要是不這麼做，就會遭到伴侶或好友的羞辱。憤怒成了你強悍的保鏢，你喜歡它在身邊，但可不會邀它共進晚餐。

圖為《脆弱卻驚人的內在力量：IFS創始人用三個練習，帶你化解過去的傷與現在的苦》書封，究竟出版社提供

我在前面提到，所有來向我求助的個案都在與自己的內心交戰。他們受到功能失調的內在關係所困，而且毫不意外的，他們外在的人際關係也如出一轍。然而一旦改變了對自我和情緒的看法，以及與之互動的方式，他們就會發現：自己帶進諮商室的問題不但獲得了顯著改善，而且從整體來說，內心的混亂減少，變得更喜歡自己，也與生活中的其他人處得更好。

這是什麼樣的改變？一開始，這些人或是仇視、恐懼、與它們爭辯；或是試圖忽視、禁錮、擺脫它們；又或是屈服於這些感受和信念，並任由自己被淹沒。但現在，卻能對它們感到好奇並願意傾聽—最初的好奇心往往能帶來對情緒和思維的關懷（compassion），並嘗試幫助它們。

（本文出自《脆弱卻驚人的內在力量：IFS創始人用三個練習，帶你化解過去的傷與現在的苦》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）