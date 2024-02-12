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過年難得與長輩相處 心理師分析「3種常見長輩」：他們只需被誇讚、附和

聯合新聞網／ 文．余佳容（心理師）
過年是難得與長輩相處的時光，但覺得長輩很難相處該怎麼辦呢？心理師分析三種常見的長輩類型，並分享該如何跟這些長輩相處。示意圖／Ingimage
過年是難得與長輩相處的時光，但覺得長輩很難相處該怎麼辦呢？心理師分析三種常見的長輩類型，並分享該如何跟這些長輩相處。示意圖／Ingimage

過年是難得與長輩相處的時光，但覺得長輩很難相處該怎麼辦呢？今天就來跟大家分析三種常見的長輩類型，並分享該如何跟這些長輩相處。

🧓🏻類型一、往事最美型

這類型的長輩很喜歡重複闡述過往的豐功偉業，或年輕時的趣事。

人一旦到了晚年對於新的記憶會比較難留存，所以會選擇一再重複記憶較深刻的長期記憶。

➡️跟這類型的長輩最好的相處方式就是靜靜聆聽，時不時點點頭或誇讚一下長輩，長輩就會很開心囉！

🧓🏻類型二、人生糾察隊型

這類型的長輩在我們跟他們分享日常點滴時，喜歡對你的生活、穿著、工作指指點點，會批評你的生活，並告訴你該怎麼做比較好，這類型的長輩其實只是出於關心，但缺乏溝通技巧。

➡️跟這類型的長輩溝通時，先不要急著反駁，容易進一步造成爭吵，冷靜的聽完長輩的觀點，並跟他們說你的想法與感受，用溝通交流的方式代替反駁爭論。

👴🏻類型三、倚老賣老型

這類型的長輩會以年紀大為由，拒絕接受新知識或要求晚輩聽從他的意見，這類型的長輩因為從小就是接受傳統服從式的教育，因此也會習慣用一樣的方式對待晚輩。

➡️面對這類型的長輩，可以使用三明治溝通法，一開始先聆聽並附和他，再來闡述你的意見，最後再說長輩的想法也是有他的道理。

隨著時光飛逝，能跟長輩團聚的時間越來越少，與其針鋒相對，不如換個溝通方式，在年節時分多一分耐心，少一分爭吵。

（本文出自臉書粉專「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」，未經同意禁止轉載）

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