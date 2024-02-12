八卦型、雞婆型、愛比較型…心理師列「5類型」反感親戚的應對模式：拒絕也不會黑掉

過年常需要面對各式各樣的親戚，然而親戚卻無法法像朋友一樣，不合不喜歡，就老死不相往來，有些時刻還是免不了需要互動與見面，如何在這些無法避免的時刻裡，除了選擇逃避跟忍耐之外，是否有其他的方式來應對，讓自己感到可以舒適自在，是我們可以去嘗試挑戰與練習的。

或許過去的你，習慣壓抑不舒服的感覺去應對，但不妨把這次當成一種是練習，挑戰對於人際的嚐試，或許會有不同的感受，也能幫助我們日後在人際中，去應對這樣的狀態。

親戚可以依照不同的特質分為幾種類型，也可以去思考一下，通常讓你最反感的是哪種類型呢？我們也才能夠針對該類型的親戚，先去做好準備來讓自己可以在面對這些處境時，能夠有不同的選擇。

#八卦型

喜歡到處打聽資訊，對他人品頭論足，對於各式資訊非常的關心，打著我是關心你的名號，從你身上得到的資訊，轉述給他人知道，成為下次與他人交流聊天的素材，並把你的事情，成為他與他人交流的素材。

應對模式：

👉避免單獨相處，避開被纏上套話的機會。 👉面對詢問，避免透露過多訊息，成為八卦的材料。 👉溫和堅定的劃界限，表明你有收到對方的關心，但是請他留給你一些自己的空間。 👉試著將焦點轉移，換你將問題丟回他身上。

#雞婆型

常常把別人的事情，當成他自己的事情一樣，過度的關心與干涉，讓你不知道要如何拒絕。甚至把他自己過去的經驗，附加於你，告訴你該怎麼做才對。

應對模式：

👉對方界限不清，我們需要畫清界限。 👉思考為什麼你容許他這樣對待你，是不是自己沒有清楚的表明界限。 👉思考對方的行為，那些你無法接受。 👉與對方表達你的界限，感謝他的關心，溫和堅定地表明你的立場。

#愛比較型

想要證明自己的一切比你厲害，來提升他的自我價值，因此打探你的資訊，與他自身狀況，跟你逐一比較，來驗證或是炫耀自己的厲害，被比較的一方，會因為他的態度，會有被比較被評價，不舒服的感受。

應對模式：

👉事先思考不想被比較的事件，並在提及該話題時避開。 👉不想被比較的事件，含糊回應，不透露詳細資訊。 👉如果對方還是猛追不捨，溫和堅定拉界線，表明這是你自己的隱私，或是你不想討論這件事情。

如果因為對方的比較而事後感到不舒服，也可以去思考，哪部分讓你感受到不舒服，是因為被拿來比較，還是因為對方比較的事情也是你在意的，又或是對方與你互動的態度，當我們能去面對這些不舒服的感覺，才能夠找到應對的方式。

如果是因為被拿來比較不舒服，那就別讓對方有比較的機會。如果是因為對方比較的事情讓你在意，或許可以想想，這件在意的事情，我們可以怎麼樣努力，達到自己想要的狀態，但如果你只是想要贏過別人的話，別忘了一山還有一山高，永遠比不完。如果是因為對方的態度讓你不舒服，因為我們沒有辦法改變他人的態度，或許我們可以選擇敬而遠之。

#高高在上型

喜歡用長輩的身分來壓晚輩，讓人有種高高在上的感覺，重視輩分與禮數，需要被尊重的感覺，如果你沒有做到他在意的部分，就會覺得你不尊重他，對你大肆說教或批評。

應對模式：

👉可以事先跟其他長輩親戚打聽，知道該長輩在意的點與喜好，避開地雷。 👉如果不小心踩到對方的點，讓對方不悅時，當下道歉，並修正改進。 👉不管怎麼樣都選擇微笑應對，畢竟伸手不打笑臉人。

#強迫型

硬要跟你推銷東西，強迫你加入某些社團，拉你買保險，或是跟你借錢，強迫你做一些你不喜歡的事情，但是你礙於親戚關係，不想傷和氣，但是又不想答應對方的意圖，讓你陷入兩難的局面。

應對模式：

👉溫和堅定的拒絕，直接表明立場與態度。 👉找個合適的理由拒絕，或是表明你現在的困難，以及你需要跟家人商量討論。 👉推延回應，不當下給答案，表明你需要再想想，再找時機用你比較能說出口的方式拒絕，像是傳訊息，或是就讓這件事情被淡忘。

從上述大多數讓人感到不舒服的親戚，其實有一部分也跟我們的界限有關，因為我們感覺到不舒服，但是又不知道要如何拒絕或是表明立場，也因為這麼做，就會讓我們覺得會破壞關係，讓氣氛變得尷尬。

也可能因為畫界限不是我們過去的習慣模式，所以要嘗試這麼做時，會讓我們感到不自在與擔心，但可以提醒自己，這麼做並不是要讓對方難堪或是傷害對方，只是希望可以讓對方理解我們的狀態，讓日後的相處，可以更愉快自在。

且拒絕別人，表達立場，其實並不會因為這樣就不被喜歡或討厭，通常會被不喜歡的是我們表達的態度跟方法，因為你不表達，其實就在你心中累積並壓抑這些不舒服的感覺，累積久了，就會讓你對對方心生不滿，甚至受不了後，用很差的態度或生氣的情緒，來與對方應對，這才是真正把關係弄糟，場面變尷尬的主因。

如果你表達過也畫了界限，對方還是自顧自的用自以為方的是在對待你，那我們也比較能夠站的住立場，提醒對方，我跟你提過囉！但是如果你沒有為自己畫下界限，就不能因此這樣怪罪對方，因為你沒說出口的，別人又怎麼會知道呢？

其實面對這些讓人反感的親戚，他們的特質與模式，也可能會出現在你其他的人際關係裡，會讓你感到不舒服的，或許可以趁著過年擁有較多的放鬆時間，當作一次練習的機會，試著去覺察與練習，至少你是可以選擇面對或是逃跑的，如果你覺得試了還是沒有辦法，那我們再選擇逃避也是一種方式，至少你是可以為自己選擇的。當你可以為自己做出選擇時，就不再像過去一樣，有種被迫不得不的感受了。

（本文出自臉書粉專「關係需要練習-呂宜芳諮商心理師的隨筆分享」，未經同意禁止轉載）