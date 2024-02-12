過年長輩問東問西…心理師「3招數」教你漂亮揮拳：看對方的意圖是什麼

過年時，免不了碰到長輩們的問題攻勢，或許我們可以先去思考，對方問問題的意圖，是關心想拉近距離，還是…？再來評估彼此間關係的遠近，以及你想要的結果去回應。

而長輩也可以思考，要怎麼關心晚輩，才不會讓對方不舒服呢？過年時的互動，真的是一門學問啊！

距離產生美感，但到了過年的時候，需要長時間跟親戚、長輩相處在一起，免不了讓過年變得一點都不美麗。

還記得小時候的我們總是殷殷期盼過年的到來，但曾幾何時，隨著年紀的增長，當我們懂事、出了社會、結婚之後，有時這樣大團圓的節日，在不知不覺中讓人難以招架甚至感到抗拒。

或許在念書階段的我們，過年時免不了遭遇親戚長輩們詢問，你考試考得如何啊？班上排名多少呀？有拿前三名嗎？

年紀再大一點，可能就會詢問，你大學想要考哪裡啊？你現在念什麼大學？什麼科系啊？將來出入好嗎？

好不容易從學校畢業了，問題從課業變成了，你在哪邊工作，薪水多少啊？

隨著工作時間久了，來到了適婚年齡，問題變成了，你有男／女朋友嗎？什麼時候要結婚啊？男／女朋友他做什麼工作啊？

好不容易當你結婚了，長輩親戚們開始問你，你們什麼時候要生小孩啊？生幾個？是男是女阿…總是有無限的問題，無限循環…

面對這些各式各樣那些我們不想回答的問題，我們可以怎麼做呢？

👉含糊帶過，全身而退

如果碰到一些長輩詢問你問題時，當我們不想回答這些隱私的問題，但又不想破壞和諧的場面時，你可以這麼做。

長輩：「你一個月賺多少啊？？」 Ａ：「沒有很多啦～還過得去」 . 長輩：「你有男朋友嗎？？」 Ａ：「你要幫我介紹嗎？」

利用打迷糊仗的方式，含糊帶過這些問題，讓我們不用去回答自己不想答的問題，跟對方打太極。

👉好奇對方，轉移注意力

當長輩們詢問你問題的時候，可以好奇他們為什麼想要這樣問呢？也透過這樣的好奇，將對方放在你身上的注意力帶走，將焦點聚焦在問問題的對方身上，轉移注意力來讓自己安全。

長輩：「你在哪裡工作呢？」 Ａ：「謝謝你的關心耶，你這樣問我，是有什麼較好的工作要跟我分享嗎？」 . 長輩：「你什麼時候要結婚呀？」 Ａ：「哈哈，你好像對我什麼時候要結婚有點好奇？ＯＯ（長輩的小孩），有對象了嗎？什麼時候要結婚呀？」

👉劃清界線，溫柔而堅定

清楚的向對方劃清界線，這通常用在當對方的問題讓你不舒服，你想要請他停止的時候，避免他再詢問這樣的問題。但如果表達的不適切，這麼做的殺傷力很大，可能會立刻讓現場感到尷尬，所以如何溫柔而堅定地為自己劃清界線，句點話題，是需要思考的問題。除非對方很白目，不然通常都不會再將話題繼續下去。

長輩：「你有沒有交女朋友呀？」 Ａ：「謝謝你的關心，但我比較注重隱私，沒有想要討論這個部分耶！！」 . 長輩：「你什麼時候要生小孩？」 Ａ：「謝謝你的關心，我們有自己的規劃喔！」 長輩：「太晚生不好捏！！」 Ａ：「我知道呀，我們有自己的規劃耶，你這樣子詢問我，讓我覺得有壓力不太舒服耶！」

除非和長輩有過積怨，或是對方真的讓人太不舒服了，不然大家通常都不會忍無可忍的動怒回覆對方。但如果有時候，對方真的太超過時，適時的讓對方感受到你的怒氣，其實也是在教育對方，給對方一些提醒，讓對方知道，他這樣做其實很不妥。

然而有時候有些長輩問這些問題，有時是因為好久沒見到你，想表達對你的關心，和你拉近距離，但不知道什麼樣的方法比較恰當，於是弄巧成拙。

當然也有長輩則是喜歡比較，想要拿你來跟他的小孩比看誰厲害，或是見不得別人好，當然也有很喜歡為別人下指導棋，想要干涉別人生活的長輩。

但相信和這些長輩相處過，都可以大概知道對方的樣貌，於是我們可以去評估，怎麼回應會比較好，是否需要去顧及當下的氣氛，或是你覺得無所謂，只想要讓對方停止這樣無禮的行為。

如何為自己漂亮的揮拳，又可以全身而退呢？或許可以參考上面的方式，但最重要的是，你快樂與家人相聚才是重要的，別讓自己因為這些與你生活不太相關的人，與互動而感覺到壓力與不愉快。畢竟生活是我們自己在過的，我們自己的選擇才是最重要的。

（本文出自臉書粉專「關係需要練習-呂宜芳諮商心理師的隨筆分享」，未經同意禁止轉載）