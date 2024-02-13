另一半不愛我了 我該如何放下內心的痛苦？心理師「1招」教你解開內心糾結

在面對關係分離，通常放不下的是我們曾經非常非常好，以及對方曾經給過我們某些承諾，所以有時候放不開的是我們持續活在過去的狀態裡。

但若我們內心想要一步一步去放開，真的要去練習的是好好回頭看看那些過去，接著謝謝過去有過這麼一段美好的經驗。

可以跟自己說：「在過去裡，我與對方一起成長、相互支持，以及有很多的親密，包括心理與身體上的親密，其實這些親密都是非常的滋養，我們也在這些親密當中成長了許多。」

如果關係現在必須走到分開的階段，那就請好好的回首、好好的去感謝那一段彼此陪伴過的時光。

很多人會覺得很困難的原因在於，他們有很多的不甘心，可是其實不甘心有時候是另一種情況，那就是後期對方對你不好，你就會覺得自己也要讓對方很痛苦，比如賴著不離婚看對方能怎麼辦。

可是當我們這樣賴著的時候，它沒有辦法幫助你創造幸福；同時這種緊抓著不放，會讓我們看不見自己其實是有機會幸福，或是離開這段關係的我們也有能力去創造幸福。

所以很重要一件事情是，你在這個過程當中，你會很傷心、很挫敗和很失望，可是在這個過程裡，一部份你也可以去反思關係發生了什麼事，而走到現在這一步；因為關係會分離，其實兩個人之間都要學習去承擔起這個責任，究竟這段生命功課、離婚功課要我們學的是什麼？

很多人在這個過程中認真回想後發現，這段婚姻要他學的就是好好的愛自己，因為當我們投入在抓住婚姻的時候，就是不夠愛自己的表現，我們都很害怕被拋棄，所以我們沒辦法好好去滋養自己、增長自己的能力，進而還是實現了我們心中的那個恐懼。

而有時候我們的離婚功課要我們學的是，我們可不可以好好學會去愛別人？因為說真的，在離婚的時候，對方如果成熟一點就可以告訴你他在婚姻裡是什麼樣的感覺，也許他會說在跟你談論某些事情時，你是拒絕溝通的，或者他無法跟你談論任何事情，因為只要一談，你就會崩潰、難過。

意思是，你在關係裡的接納度是小的，而焦慮感卻是強烈的，一旦你在關係裡處於很焦慮的情況下，其他人是無法跟你談任何事情的，因為你會很恐懼、你會有很大的情緒反應，這會讓關係的親密感或深刻感變得非常困難，進而導致對方會覺得這段關係沒有滋養性，甚至沒辦法感受到愛，或者他想要獲得愛的方式遲遲沒有被滿足。

這時候第三者就很有可能會出現，這裡的第三者不一定是真實的人，可能是她開始發展他的興趣、大量的接工作，你們的相處的時間也就越來越少，你們的關係自然越來越淡薄，最後你們的關係則再也不具有滋養性。

所以一段會離婚的關係，我們真的要去更深刻去思考的是，發生什麼事情讓關係失去了滋養性、缺少了歸屬感。

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