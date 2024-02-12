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很介意家人的批評？是你太習慣對方眼眸裡的認可

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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親近的人任何評論都會嚴重打擊我，但其他人的意見我可以不在意，要怎麼辦？

這是很常見的情況，你並不孤單。

這個情況是因為我們愛的泉源都來自於對方，包括我們的肯定、想要獲得的關心，甚至是我們太習慣對方眼眸裡的愛和認可。

那該怎麼辦？我會說如果你做得到，那就要慎選你的親近好友；若你說這些會貶低你、給你負面評論的人是你的家人，那你要學的課題就叫做「界限」；因為那代表的是你跟家人的界限太過黏膩，這樣的情況會導致你以他的世界為世界、以他的眼光為眼光，你會有一點分不出來。

你在這個時候可以稍微練習分出來一點點的是，如果我的孩子也同樣面臨了我這般的對待，我會怎麼看待他？

例如你做完一件事情回家，你的家人跟你說：「我覺得你做的沒有上次好（或沒有誰誰誰好）」像這種比較或批評等類似語言，你一定會心一沉，你這時候就要練習調節情緒，你要開始練習跟自己說：「是的，我感受到他對我說這些話，我感到非常的沮喪、挫敗。」那你就要問自己，希望家人或親近的人用什麼樣的方式對待你？你要自己練習回答這些問題。

還是你打從心底同意他們的話，覺得自己確實做得很糟糕，所以你被罵是活該？那代表的是你也同意自己並沒有做得很好，而這時候你的挫敗感便會是更加乘的情況，可是如果這個時候，你看一看、想一想，告訴自己其實這時候你需要的是一個溫暖的擁抱，並且是接納自己的挫敗感，如果這個是你想要的，第一個你可以用這樣的方式跟自己對話；下一步就是要練習讓你親近的人知道，你希望怎麼被對待。

意思是，當我們學習了界限的觀念，並且學習希望關係是長期的支持性了之後，其實對方在某種程度上也是需要學習的。

如果你告訴我：「可是我的家人改不了」，我只能說：「那就退後一點吧！你要去找你的群」，就只能這樣子。

當你把你所有的歸屬感來源來自於充滿批評性、否定性的家人，你會發現你這輩子的圈圈大概就是在那樣的環境裡，你很難跨足出去，因為你長期在這樣充滿否定的批評裡，你其實就很難再去跟其他人有深度的連結，你也會覺得其他人看不起你。

而通常如果你開始分的出來跟家人之間的關係，你就會很早的開始建立屬於你自己的群，你也可以說它是一個舒適圈；事實上，每一個人都需要舒適圈、都需要歸屬感、都需要有個圈子，因為在這個圈子裡，無論你跟他們談什麼，他們都是理解的，甚至有助於你的提升，他們可以給你更多的勇氣。

所以更重要的是，當你開始辨識了之後，你願不願意開始創造這樣的圈子？這是要提醒大家的部分喔！

本文出自愛心理「很介意家人的批評？是你太習慣對方眼眸裡的認可」，未經同意禁止轉載。

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