說不出口的愛 常容易變成「要不是為了你」…談親子間隱晦的愛的語言

對許多父母來說，表達愛的方式就是努力給孩子最好的，願意為孩子付出所有，甚至改變原本的人生計畫，所做的一切只為了孩子能走上平安順遂的人生，只要孩子能夠平安快樂，再辛苦、再犧牲都值得。

這樣的愛令人動容，只是遺憾的是許多父母不擅於直接說「孩子，我愛你」，總是用「要不是為了你」來隱晦表達自己的愛，像是：

「要不是為了養你，我才不會這麼辛苦工作」

「要不是為了照顧你，我當初才不會辭職當個全職媽媽」

「要不是為了讓你有健全的家庭，我早就離婚了」

「要不是為了你，我才捨不得買這麼昂貴的東西」

從這些話能看到父母對孩子的付出，背後未說出口的是「我很愛你、你在我的心裡好重要」，希望孩子能夠讀懂、珍惜父母的愛，但事與願違，往往孩子接收到的通常不是愛意，而是埋怨、指控，孩子會認為都是自己的錯、自己讓父母不幸、辛苦，都是自己「害」了父母、「毀」了父母的人生、自己是個罪人、要是沒有自己，父母可以更幸福快樂……孩子也很可能解讀父母是在提醒要「還債」，以後要償還這些的付出與犧牲，而當個提線木偶、失去自我。

也許你會困惑，明明是想要表達對孩子的愛與重視，怎麼反而帶來反效果了呢？

那是因為「要不是為了你」背後藏有「我好，你不好」的心理地位──「我多麼的偉大，願意為你付出、犧牲」，以及「如果沒有你，我就不會…」，很容易變成控訴對方──「都是因為你，我失去了…」，這些話就像在鞭打孩子的內心、告訴孩子「都是你的錯」，孩子容易對此感到羞愧、陷入自我否定，認為自己很糟糕、不該存在，容易自責跟內疚、自我價值感低落。

即便孩子未認定自己是罪人，但很可能認為自己並未要求父母付出、犧牲，父母自己的選擇卻要把責任往自己身上推，而對父母感到憤怒、不耐煩，開始反抗、頂嘴，引發親子衝突，孩子感到冤枉，而父母則感到愛與苦心被辜負，最後兩敗俱傷……

親愛的，若你時常把「要不是為了你」掛在嘴邊，你需要停下來思考：

自己的付出是不是超出負荷與預期了？是不是有些不甘與埋怨？是不是想透過這句話來證明自己的價值或渴望得到孩子的感謝？

請記得，你的價值不是建立在對孩子付出多少，你不需要為孩子犧牲所有、一昧付出，在當父母前，你要能夠先對自己負責，你需要回過頭照顧自己的情緒與需求、確保自己是快樂的，在表達愛與付出的同時，先思考自己的意願與想要做到什麼程度、自己的限制，練習量力而為，避免因過度犧牲而產生埋怨與不甘，反而對你、對孩子都造成反效果。

那麼如何傳達愛才不會被誤解呢？

練習用直接、正向的語言來表達，真誠地和孩子說「我愛你」、「你對我來說很重要」、「我想給你最好的，因為你值得」，並透過非肢體語言輔助，像是給予溫暖的擁抱、溫柔的微笑、專注的眼神，來傳達你的愛，對不善直接表達愛的家庭來說，一開始雙方會有些不習慣跟不自在，需要時間練習跟適應，請給自己與孩子一些時間適應，練習表達彼此的愛意，慢慢地，孩子能夠開始感受並相信在你心裡他是重要的，除了能增加孩子的自信外，也能和孩子建立「你好，我也好」的親子關係、拉近你們之間的距離。

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