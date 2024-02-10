「心理師，我想鍛鍊心靈肌肉！」 心理的搖晃不穩 源於僵化的應對模式

前陣子我在與皮拉提斯老師的一對一上課時間，意外被邀請成為另一位新老師的示範學生。我的舊老師帶著新老師「剖析」我的身體狀況跟運動情形，感覺有些赤裸，但也很有收穫。

身體的搖晃不穩、練習與提醒

在我做了一段時間的踢腿動作後，「你看他的腿，累了之後會漸漸回到他慣用的內八位置，因為他平時的施力姿勢就是這樣」舊老師帶著我上課已久，他這樣解釋給新老師聽，「所以你可以觀察到他小腿某側的肌肉很緊，因為當他的大腿旋轉不過來，他就會用小腿代替施力」，換了其他動作後，他又說到：「這個動作當他缺乏彈性及柔軟度時，他會連帶動到肋骨，整個人搖搖晃晃的，不穩定」，聽到「搖晃」的關鍵字，我很快記起老師之前的提醒，自己下沉了胸腔，「對了！因為他練習一陣子了，所以身體知道正確的動作是什麼，提醒一下就會回來了」老師稱讚了我（終於讓我有點面子了），繼續跟新老師說明：「提醒很重要，大家會用習慣的、覺得輕鬆的方式運動，有時候要點一下、他們才會有意識地調整過來。」

心理的搖晃不穩——源自於僵化的應對模式

身體是這樣，人的心理也是一樣的，心理上我們也有慣用的肌肉跟姿勢。在我們一生累積的經驗中，必定會形成某些我們習慣的、「以為」輕鬆的模式或價值觀。

舉例來說，假設你非常害怕拒絕別人，擔心因此影響你與他人的關係，同時你的能力也不錯，漸漸地你會變得能者多勞，並且很願意照顧別人，因為不想讓人失望，有意無意地多做了很多事，也不敢分攤自己的任務或責任，不想造成別人的麻煩——你避免掉了自己害怕的衝突，但也養成了一塊「必須獨自扛下所有」的心理肌肉。

在這塊肌肉很頻繁地被使用下，你常常為了別人過度透支自己：「我應該要為他做得更多，因為我感覺他需要我這麼做」、「既然他開口了，我就得辦到，不然我會覺得很焦慮」；而「拒絕他人」及「處理衝突」的肌肉都沒有被發展到，心理變得失去彈性，當你因為長久累積的壓力疲倦了、或是遇到意外的挫折低落了，都只有那塊肌肉獨自支撐著整個心靈，你也變得搖搖晃晃、無法穩定了。

心理諮商：看見心理的慣性，但不只是練習及提醒

諮商的前期，通常是由確認來談者「心理肌肉」的模樣開始，有哪些肌肉比較常使用？哪些長期被忽略了？來談者的人際模式或價值觀是什麼？這對來談者造成什麼樣的影響？釐清了心理的慣性後，根據每位來談者的不同，可能會有不一樣的步調及順序。

初期的止痛及調整——有信任的關係會更有效果

當來談者當前有比較迫切的焦慮，需要較快速的減緩時，我們會安排一些鍛鍊其他肌肉的小練習（具體可行的一些嘗試或小改變），或是討論減緩痠痛（分心、轉移注意力）的方式，還有試著發展出提醒自己的聲音。

如果暫時還沒有辦法用自己的話安撫或提醒自己，可以先借用心理師的話語，作為提醒自己時的一個參考版本。例如：當你面對別人的眼光總是焦慮不安、擔心被評價時，你可以試著將心理師與你互動時的真誠與接納，作為提醒自己的安撫語句，你可以告訴自己「人們不會真的都想批評我，心理師也不認為我真的很糟啊，他上次說......」，這可以幫助心變得較為安定，不再那麼搖晃。

深入瞭解僵化的前因後果，從根源上有所改變——對自己的好奇會引導你找到答案

但如果來談者的狀態不那麼焦慮，或是幾次會談後焦慮已經有所改善，諮商並不只是反覆的練習。或許生理的肌肉可以透過反覆鍛鍊而有巨大的突破，但心靈更為複雜，想要鍛鍊的地方，往往有許多意外的阻礙。

來談者有時練習有些收穫，但一陣子後又遇到瓶頸，或是重複相同的模式，而感到挫敗——明明知道自己的問題在哪，卻改變不了，「知道卻做不到」是來談者常見的難關。

為了突破難關，中期之後心理諮商的方向常常不是對外，而是對內——往內探索更深層的內在經驗，回憶、情緒、創傷、慾望、矛盾等，每個人都比自己想像的還要豐富許多，而這些層層堆疊的內容，過去都未經整理，通通只由一個慣性的方式抒發，所以產生了問題。

諮商透過一層層的剖析跟分類，討論這些問題的「源頭」，由內而外地讓改變發生，有時候甚至也無須刻意練習，當來談者真的意識到過去的經驗現在如何影響著自己，「怎麼做出不一樣的選擇」也會自然地產生出答案，這是屬於自己的、更好的答案。

結語：心理諮商的目標及效果

每位來談者前來會談的目標都不相同，但是心理諮商廣義的目的是為了讓每個人成為更好的自己，對我來說就是擁有更多選擇及自由的自己。相信隨著探索的深度及廣度增加，來談者有機會不再無意識地受過去影響，能使用更多種因應模式，即便落入慣性模式的使用時，也能有意識自我提醒並調整。

本文出自看見心理「心理師！我想鍛鍊心靈的肌肉！—談心理僵化的模式與諮商的效果」，未經同意禁止轉載。