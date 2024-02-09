癲癇發作與缺乏自我保護邊界有關 2歲童「做1事」讓症狀逐漸好轉

患有癲癇的兩歲孩童

有一個令佛登印象深刻的案例是一名兩歲的小女孩，她因為深受癲癇所苦而被帶來會診。當癲癇發作時，她會完全失去意識。她很黏人，與母親寸步難離。剛開始會談時，要她單獨進入診療室根本是不可能的事，不過，這個狀況逐漸有所轉變，後來有一天，她畫了一個圓形，並說出「我」這個詞。

她幾乎是在一轉眼間轉變了，她就這麼離開座位，跑去玩了好一陣子的玩具。 （Fordham 1957a, p. 149）

她變得比較有自信了，佛登開始拿黏土，按著她的指示製作出一些母親與寶寶的偶。她會把它們捏碎，並趕緊跑出診療室去查看她真實的母親是否安然無恙。她母親也向佛登回報，那陣子她對小嬰兒極其好奇，只要看到嬰兒車，她都必須湊上去一探究竟。隨著她越想要修復母親與寶寶的意象，她也越能從母親身邊獨立開來，並不再癲癇發作了。

佛登將這段歷程理解為，她一開始相當焦慮，接著「我」的概念出現了，繼而修通了內在的破壞性，並對母親進行修復，這便是她渡過困境的歷程。綜觀來說，她的困境即源自於她未能將自己對於內在母親的攻擊區隔開來（這展現在她的癲癇上，意味著自性缺乏具有保護功能的邊界，她因此退回到無意識之中）。在會談中間跑出去查看母親、探望嬰兒車中的小寶寶，都是她區分幻想與現實的過程。在心理治療會談中，雖然有佛登的引導，不過實際上是由小女孩她自己解決的。這即是一個自我的發展會隨著自性運作而發生的例子：女孩的塗鴉開始變成畫圓圈，接著她從中建構起一個重要的領悟，即是在幻想與現實之間存在著一道邊界。

整體圓滿的意象

關於兒童期自性的重要性的進一步證據，來自佛登對另外有一個八歲的女孩病患所畫一系列圖畫所做的闡釋。佛登仔細地將這些圖畫連結到榮格在移情心理學之文章中的煉金術圖徽，並闡述兩極對立的結合將會引發整體圓滿的意象，最終結果是「她從成天哭喪著臉、掛著眼淚，轉變成一個相當能夠自理生活的獨立人格。」

榮格在關於移情（CW 16）的文章中，探討了一系列來自煉金術文獻中的圖徽，並以他的觀點描繪這些圖徽如何對應到個體化歷程，亦即透過兩極對立的結合而實現自性（CW 16）。當佛登剛開始著手研究孩童的圖畫時，「我原先一直相當困惑，直到我閱讀了煉金術圖徽與榮格的引用註解之後，這一連貫的意義才水落石出。」（Fordham 1957a, p. 138）接著，他回頭重新檢視孩童的畫，他便看懂了畫中天空上出現的陽具（同時也是雲朵）。畫上是一艘載滿雨水的船隻，而有一個男人站在船上。榮格著作中的第一幅煉金術圖徽也有一個陰性的容器，並有一個陽性噴泉水流佇立其中。透過系統性地比對這類文獻，佛登從煉金術圖徽與孩童畫作中看見同樣的無意識歷程，兩者都呈現出整體的意象。這些孩童的重大轉變，讓他相信孩童的自我會在這些自性的運作中得到發展。

圖為《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》書封。心靈工坊提供

大約在這個時候，舊金山的凱洛格（Kellogg）發表了一些關於幼兒園年紀的幼兒塗鴉與繪畫的研究，後來集結成《分析兒童藝術》（Analyzing Children's Art, Kellogg 1969）一書。她寫道，孩童的圖畫似乎是由規律的動作塗鴉而成的，從中可以抽象地形成一些形狀，終而組合形成圖像。佛登認為這些圖像有著三個發展階段，證明了兒童時期自性的原型式運作會促發自我的發展，自性的運作導致了這些規律的塗鴉動作，進而引發抽象化的歷程，使意象結合而形成特定的圖像。

雖然行為學家——例如汀柏根（Tinbergen）與勞倫茲（Lorenz）——關於內在釋放機制（innate release mechanisms）的研究，以及心理學家——諸如皮亞傑（Piaget）——關於兒童認知發展的研究，皆證明了內在心靈具有運作的機制，然而，凱洛格的研究則證明了意象建立的方式，以及由意象透過孩童內在本身的運作而區分出來，從原本的基礎塗鴉中浮現出特定的形狀與樣態，就如同自我從自性中浮現出來。

※本文為心靈工坊出版的《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》，未經同意請勿轉載。