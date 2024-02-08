畫圓圈助嬰幼兒認識自我…1歲童在認識「我」詞彙後 牆上塗鴉行為便停止了

「我」的發現

佛登觀察了一個一歲大的男孩，他的父母讓他在自己的育嬰房牆上塗鴉，這個觀察成為佛登思考很重要的起始點。他注意到這些塗鴉開始變得越來越接近圓形，這個男孩彷彿「被啟發」了一般，隨後在認識了「我」（I）這個詞彙後，畫圓圈的行為便停止了。

發現圓形與發現「我」在時間點的關聯上，指出了圓形乃是自性的基礎，而自我則從中浮現。自性為自我的浮現做了準備，創造了自我得以浮現的條件。 （Fordham 1957a, p. 134）

圓形代表著關於完整的「我」的感受，在某個瞬間體認到自身的個體狀態，並感覺到自己與他人之間的界線。以佛登的想法來說，特別有意義的是發現自性是具有邊界的，這意味著榮格的想法——嬰兒與兒童處於神祕參與的世界，他們的環境與心靈融合為一，且無意識是無邊無際的——是錯誤的。

曼陀羅象徵的重要性

榮格發現曼陀羅是「一幅關於自性狀態的密碼圖」，這個發現是漸進發展而來的，起始於他開始在一本筆記本上作畫，他注意到自己畫作中的圓形都有一個中心點，外圍則是一個方形，而整個區域大致分為四個部分。他發現這些圖中的變化呼應著他自性的狀態：「從中，我看見自性——我完整的存在，整個人活躍運作著。」（Jung 1963, p. 187）一開始，榮格不知道如何理解這一切，感到相當孤獨。之後，榮格接觸到衛禮賢（Richard Wilhelm）所翻譯的《金花的祕密》（The Secret of the Golden Flower，即《太乙金華宗旨》）手稿，從中了解到曼陀羅在道家思想中是整體圓滿（wholeness）的重要象徵。他將這些經驗與病患的工作結合起來，病患們在夢中創造了一系列曼陀羅，這令他開始著手探討其中的奧妙，不再只視之為自性的象徵，更從中看見那些脆弱的病患們如何從中尋求理解，並得到涵容。

圖為《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》書封。心靈工坊提供

那麼，圓形的邊界究竟有何目的呢？榮格指出，曼陀羅的功用在於保護。佛登則在與兒童的工作中觀察到，他們會將自己所畫的圓形當成容器，可以裝載糟糕的壞經驗，同時，也可以當成保護性屏障，阻隔內在心靈的危害。在榮格對於曼陀羅象徵的研究中，中心、環繞於其中的內容，以及圓周上的邊界，皆表徵著自性。榮格認為那並不是自我。而佛登在年幼孩童身上則觀察到，此一邊界（通常是圓形）與自我發展的開端具有某種關聯。因此，他認為邊界代表著自我（而非自性）的邊界，不過這同時也指向自性，因為自性也會從中浮現。這是因為他的研究素材中指出，對孩童自我的威脅來自於心靈內部（惡夢即是一例），邊界的用意乃在於保護自我免於遭受危險。然而，自性也需要擁有邊界，否則意識便無法從無意識之中分化出來，因為自我是從自性中浮現，繼而存在於自性之外的。

※本文為心靈工坊出版的《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》，未經同意請勿轉載。