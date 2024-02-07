弟弟出生後 她開始怕黑、恐懼上學…遊戲治療室裡的黑白娃娃 透露6歲女童想當嬰兒的願望

關於兒童期自性的早期研究

佛登將早期在兒童治療中的互動記錄在《童年生活》（The Life Of Childhood, 1944）與《兒童即是個體》（Children as Individuals, 1969）中，他描述道，被轉介到他兒童指導診所門診的兒童，在遊戲中呈現出阻礙了自身發展的困境。

六歲的喬伊絲因為害怕黑暗、恐懼上學，而被轉介過來。她的母親最近剛生下了一名男嬰。在喬伊絲最初的遊戲中，她用力地拍打一個黑色「壞」娃娃的屁股，並集萬千寵愛於一個白色的「好」娃娃，這個白色娃娃是「嬰兒」。遊戲持續著，喬伊絲成為這些寶寶們的小媽媽，這些寶寶們有時候是好的，有時候又是壞的；有時候好寶寶「不可以去睡覺」，而壞寶寶則會得到一些很棒的禮物。這場遊戲最主要的特徵是，喬伊絲會殘暴地懲罰「壞」的行為，她相當無情，表現得好像這些寶寶擁有一個非常兇狠、會對其施予懲罰的母親，這與她母親實際對待她的方式完全不同。隨著治療繼續，好寶寶開始變得沒那麼好，特別是它們開始會尿褲子、大便，也不再特別有哪些娃娃被當成是壞寶寶了。

喬伊絲變得不那麼無情了，儘管她依然很難忍受挫折。她開始玩沙，並運用沙子這個實物來掌握自己對寶寶的憤怒。寶寶內褲上出現的是沙子、而不是「臭臭」（這是她用以稱大便的詞〔譯按：原文為「busy」〕）。在下一次會談中，她一邊咀嚼著奶瓶的奶嘴，一邊說著關於寶寶吐奶的事，她會為此打寶寶的屁股。她找出粉筆，把粉筆全敲碎，並在她喝飽了之後跑去查看寶寶是否尿褲子。她把配有槍枝的士兵玩偶丟進垃圾桶裡，把水灑得滿地都是，她打寶寶的屁股，並啃咬寶寶的奶瓶。

喬伊絲在遊戲中展現了她是如何受到想要當嬰兒的願望所折騰，以及她如何透過懲罰來無情地控制住這個願望。當這一切越來越能有所表達時，她對於性別差異的感覺開始浮現。她更為頻繁地扔掉配有槍枝的士兵以及打碎粉筆，這些遊戲內容清楚呈現著她對於弟弟陽具的感受。她的遊戲也呈現出她如何試著認同嬰兒，靠自己來解決這些問題，但這並沒有幫助，因為沒辦法同時將嬰兒想成是好壞並存的。這些寶寶非好即壞。但是喬伊絲也知道事實並非如此，壞寶寶確實有著一些可以彌補修復的地方，而好寶寶也有搗亂的時候。她將這個懲罰者的形象投射到學校老師的身上，這讓她無法去上學。治療幫忙她解決了這個部分，經驗這些原型意象並沒有擊垮她，面對它們，反而令她獲得釋放。

好寶寶能夠轉變成壞寶寶，反之亦然，這樣的變化過程正是榮格所說的行為具有雙面對立性，以及它們會物極必反，即所謂的「對抗轉化」（enantiodromia）的特質。佛登評論道，中國哲學中對「對抗轉化」有最系統化的描繪：

太極圖是禪學中最基本的圖像，它呈現出兩條魚，分別代表陰與陽，兩條魚大小相同，共同被涵納在統一體之中，呈現出二元對立的相對關係。當陽為主宰時，陰便退居後位，反之亦然。這個原則在自然界與國族歷史中放之皆準。喬伊絲的遊戲中所展現的文化特徵，即是源自她以直接、清楚、彈性的形式展現出此一動態系統的模式，這個系統經過抽象化、精緻化、深思熟慮之後，進而發展成一套繁複的哲學思想。 （Fordham 1969a, p. 40）

圖為《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》書封。心靈工坊提供

這個案例，以及其他類似的例子，證明了榮格的原型理論是有用的，且具有文化意義。不過，它同時也點出了榮格關於發展的想法的疑慮之處。儘管佛登相當忠於榮格取向的思想，在與這些案例互動的過程中，他仍注意到他所治療的兒童們，在父母的無意識沒有明顯改變的同時，仍然會有所好轉。不僅如此，他開始從中探尋自性在兒童期即開始運作的證據。

※本文為心靈工坊出版的《閱讀佛登：從兒童個體化研究開拓自性的探索》，未經同意請勿轉載。