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吵架吵到心好累…家人相處在一起容易起衝突？心理師授「3步驟」：請先離開現場

聯合新聞網／ 文．余佳容（心理師）
示意圖／ingimage
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其實吵架也是一種溝通模式，但當今天雙方情緒上頭時，該如何避免越吵越兇，最後雙方都很受傷呢？

人在生氣時就是短暫的發瘋，生氣的情緒太過高漲時，我們腦中的想法會被傷害對方已取得勝利所佔據，我們會口不擇言的想盡可能說出傷人的話，做出不利對方的決定，最後兩敗俱傷。

當你察覺今天雙方的情緒都越來越高漲時，其實你該做的就是「離開現場」，讓情緒冷卻下來，待理智回籠再繼續溝通。但離開現場也是有技巧的，千萬不要丟下一句話就走掉，可能會讓對方有被拋棄或是有被丟情緒的感覺，進而使對方越來越生氣無法冷靜下來。

大家可以參考這三個步驟，和緩的離開現場：

Step 1.表達自己的狀態與感受

你可以說：

➡️我覺得我現在已經有點生氣到失去理智

➡️現在的對話讓我覺得不太舒服

➡️我現在腦袋有點當機，不太知道該說些什麼

Step 2.表達離開的需求

依據不同的事件，每個人需要的時間可能不太一樣，有些人出去走一走十幾分鐘就可以消化，面對比較重大的抉擇，有些人可能需要2-3天思考，跟對方溝通離開的時間很重要。

Step 3.承諾會再回來溝通

離開不代表拒絕溝通，而是讓情緒冷卻，並重新整理思緒，跟對方承諾會在離開後多久回來溝通並達到共識是很重要，這樣對方才不會有被拋棄或丟情緒的感覺。

是人都有情緒，吵架在所難免，但如何不被情緒綁架，打亂生活才是最重要的。

（本文出自臉書粉專「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」，未經同意禁止轉載）

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